ഹോട്ടലുകൾ പൂട്ടേണ്ടി വരും; പാചകവാതക വില കുറയ്ക്കാൻ അടിയന്തര ഇടപെടൽ തേടി കേന്ദ്രത്തിന് കത്ത്
വാണിജ്യ സിലിണ്ടർ വിലയിൽ വലിയ വർധന കാരണം ഭക്ഷണത്തിന് വില കൂട്ടാൻ ഹോട്ടലുടമകൾ നിർബന്ധിതരാണെന്ന് ഹോട്ടൽ ഉടമകൾ
Published : May 2, 2026 at 7:07 AM IST
എറണാകുളം: വാണിജ്യ സിലിണ്ടർ വില വലിയ തോതിൽ വർധിപ്പിക്കുന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടപടിക്കെതിരെ ഹോട്ടൽ ആൻഡ് റെസ്റ്റോറൻ്റ് അസോസിയേഷൻ. തുടർച്ചയായ വില വർധന ഹോട്ടൽ വ്യവസായത്തെ തകർക്കുമെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി അസോസിയേഷൻ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് കത്തയച്ചു. വാണിജ്യ സിലിണ്ടർ വിലക്കയറ്റം ഉടൻ പിൻവലിച്ചില്ലെങ്കിൽ സാധാരണക്കാരെയും ഇത് കാര്യമായി ബാധിക്കുമെന്ന് കത്തിൽ പറയുന്നു.
പ്രതിസന്ധിയിൽ ഹോട്ടൽ വ്യവസായം
കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു നാളുകളായി വാണിജ്യ സിലിണ്ടർ വിലയിൽ വലിയ വർധനയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇത് ചെറുകിട ഹോട്ടൽ ഉടമകളെ കടക്കെണിയിലാക്കുന്നു. പാചകവാതക വില ഉയരുന്നത് കാരണം ഭക്ഷണത്തിന് വില കൂട്ടാൻ ഹോട്ടലുടമകൾ നിർബന്ധിതരാകുന്നു. എന്നാൽ വില കൂടിയാൽ ജനങ്ങൾ ഹോട്ടലുകളെ കൈയൊഴിയുമെന്ന ആശങ്കയും ഇവർക്കുണ്ട്. രാജ്യത്തെ ആയിരക്കണക്കിന് ചെറുകിട വ്യാപാരികളുടെ ജീവിതം ഇപ്പോൾ വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലാണ്.
അടിക്കടിയുള്ള വില വർധന പിൻവലിക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ അടിയന്തരമായി ഇടപെടണമെന്ന് കത്തിൽ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. കൊവിഡ് പ്രതിസന്ധിക്ക് ശേഷം പതുക്കെ കരകയറുന്ന വ്യവസായ മേഖലയ്ക്ക് വാണിജ്യ സിലിണ്ടർ വില വർധന വലിയ തിരിച്ചടിയാണ്. വാണിജ്യ സിലിണ്ടർ വില നിയന്ത്രിക്കാൻ കൃത്യമായ സംവിധാനം വേണമെന്നും അസോസിയേഷൻ ഭാരവാഹികൾ സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
കഴിഞ്ഞ വർഷം മുതൽ വാണിജ്യ സിലിണ്ടറുകളുടെ വിലയിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങളാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിലെ ക്രൂഡ് ഓയിൽ വിലയിലെ മാറ്റങ്ങളാണ് ഇതിന് കാരണമായി എണ്ണക്കമ്പനികൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്. എന്നാൽ രാജ്യത്തെ വില നിയന്ത്രണ സംവിധാനങ്ങൾ ഈ ഘട്ടത്തിൽ പൂർണമായും പരാജയപ്പെടുന്നതായി അസോസിയേഷൻ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നു.
വാണിജ്യ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ പാചകവാതകം ലഭ്യമാക്കാൻ പ്രത്യേക നയം രൂപീകരിക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ തയാറാകണം. ഈ ആവശ്യം ഉന്നയിച്ച് പെട്രോളിയം മുൻ മന്ത്രിമാർക്കും അസോസിയേഷൻ നേരത്തെ നിവേദനം നൽകിയിരുന്നു. വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ വ്യാപാരി സംഘടനകളുമായി ചേർന്ന് പ്രതിഷേധം ശക്തമാക്കാനാണ് തീരുമാനം. വരാനിരിക്കുന്ന പാർലമെൻ്റ് സമ്മേളനത്തിന് മുമ്പ് വിഷയത്തിൽ അനുകൂല തീരുമാനമുണ്ടാവണം.
സാധാരണക്കാരെ ബാധിക്കുന്ന വിലക്കയറ്റം
ഹോട്ടൽ ഭക്ഷണത്തിന് വില കൂടുന്നത് സാധാരണക്കാരെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിക്കുന്നത്. ജോലിക്കായി നഗരങ്ങളിൽ എത്തുന്നവരും വിദ്യാർഥികളും ദിവസവും ഹോട്ടൽ ഭക്ഷണത്തെ ആശ്രയിക്കുന്നവരാണ്. പാചകവാതക വിലയ്ക്കൊപ്പം പച്ചക്കറി, പലവ്യഞ്ജന വിലയും ഉയരുന്നത് സ്ഥിതി കൂടുതൽ വഷളാക്കുന്നു. ഹോട്ടലുകളിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം പാഴ്സൽ വാങ്ങുന്നവരുടെ എണ്ണവും കുറഞ്ഞു. വിൽപന കുറഞ്ഞതോടെ സാമ്പത്തികമായ പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്നതായി ജീവനക്കാരും പറയുന്നു. ഹോട്ടൽ മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉപജീവനം കണ്ടെത്തുന്ന ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളെ ഇത് നേരിട്ട് ബാധിക്കും.
ഹോട്ടൽ ഭക്ഷണത്തിന് പുറമെ കേറ്ററിങ് മേഖലയെയും ഇത് സാരമായി ബാധിച്ചു. ഉത്സവ സീസണുകൾ വരാനിരിക്കെ വലിയ സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയാണ് കേറ്ററിങ് രംഗത്തുള്ളവർ നേരിടുന്നത്. മുൻകൂട്ടി ബുക്കിങ് എടുത്ത പലർക്കും ഉയർന്ന നിരക്കിൽ പാചകവാതകം വാങ്ങേണ്ടി വരുന്നു. ഇത് വലിയ നഷ്ടമുണ്ടാക്കുന്നു എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങൾക്ക് താത്കാലിക ആശ്വാസം എന്ന നിലയ്ക്ക് അടിയന്തര പാക്കേജ് പ്രഖ്യാപിക്കാൻ സർക്കാർ തയാറാവണം. ഇതിനായി സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെ പിന്തുണയും അസോസിയേഷൻ തേടുന്നുണ്ട്.
