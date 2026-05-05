വാണിജ്യ ഗ്യാസ് വില വര്ധന: ഹോട്ടൽ ഉടമകൾ സമരത്തിലേക്ക്, നാളെ കടകള് അടച്ചിടും
Published : May 5, 2026 at 2:01 PM IST
വയനാട്/ഇടുക്കി: വാണിജ്യ പാചകവാതക വിലക്കയറ്റത്തിനെതിരെ കേരള ഹോട്ടൽ ആൻഡ് റസ്റ്റോറൻ്റ് അസോസിയേഷൻ്റെ (KHRA) നേതൃത്വത്തിൽ നാളെ (മെയ് 6) സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി 24 മണിക്കൂർ കടയടപ്പ് സമരം. ആയിരം രൂപ ഒറ്റയടിക്ക് വില വർധിപ്പിച്ച നടപടി നടപടി ഹോട്ടൽ മേഖലയെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. നിയന്ത്രണാതീതമായ വിലക്കയറ്റം അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നുമാണ് ആവശ്യം.
നിയന്ത്രണാതീതമായ വിലക്കയറ്റം കാരണം പല സ്ഥാപനങ്ങളും നഷ്ടത്തിലാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ചില ഹോട്ടലുകള് ഇതിനകം അടച്ചുപൂട്ടേണ്ടിവന്നതായും വ്യാപാരികൾ പറയുന്നു. പ്രത്യക്ഷമായും പരോക്ഷമായും പതിനായിരക്കണക്കിന് തൊഴിലാളികളാണ് ഈ മേഖലയെ ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കുന്നത്. ഹോട്ടലുകൾ അടച്ചാൽ ഇവരുടെ ഉപജീവനവും അപകടത്തിലാകുമെന്നും വയനാട് ഹോട്ടൽ ആൻഡ് റസ്റ്റോറൻ്റ് അസോസിയേഷൻ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ബിജു മന്ന പറഞ്ഞു.
ഹോട്ടലുകൾ അടച്ചതോടെ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്കും, പ്രത്യേകിച്ച് ആശുപത്രികൾക്ക് സമീപമുള്ള ഭക്ഷണശാലകൾ അടയുന്നതിലൂടെ രോഗികളും കൂട്ടിരിപ്പുകാർക്കും ആശങ്കയും ഉയരുന്നുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യം തുടർന്നാൽ ഭക്ഷണസാധനങ്ങളുടെ വില വർധിപ്പിക്കാതെ മറ്റ് മാർഗമില്ലെന്ന് ഹോട്ടൽ ഉടമകൾ പറയുന്നു. വൈദ്യുതി ചാർജ് വർധനയും മേഖലയെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് വ്യാപാരികൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
നാളെ സ്ഥാപനങ്ങൾ അടച്ചിട്ട് രാവിലെ 10 മണിയോടെ കൽപ്പറ്റ ജൈത്ര തിയേറ്റർ പരിസരത്ത് നിന്ന് മാർച്ച് ആരംഭിച്ച് ഹെഡ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസിന് മുന്നിൽ ധർണ്ണ നടത്താനാണ് അസോസിയേഷൻ്റെ തീരുമാനം. സാധാരണക്കാരൻ്റെ പോക്കറ്റും ഹോട്ടൽ മേഖലയുടെ നിലനിൽപ്പും അപകടത്തിലാക്കുന്ന തീരുമാനമാണിതെന്നും അസോസിയേഷൻ അറിയിച്ചു. വിലക്കയറ്റത്തിനെതിരെ സർക്കാർ ഇടപെടലിനായി കാത്തിരിക്കുകയാണെന്നും തീരുമാനം വൈകിയാൽ സമരം ശക്തമാകുമെന്നും വ്യാപാരികൾ വ്യക്തമാക്കി.
പ്രതിഷേധത്തിന് കാരണം ക്രമാതീതമായ വിലവർധനവ്
19 കിലോ തൂക്കമുള്ള വാണിജ്യ സിലിണ്ടറിന് ഒറ്റയടിക്ക് 993 രൂപയാണ് വർധിപ്പിച്ചത്. പുതിയ വർധനവോടെ സംസ്ഥാനത്ത് വാണിജ്യ സിലിണ്ടറിൻ്റെ വില 3000 രൂപയ്ക്ക മുകളിലെത്തി. എൽപിജി നിയന്ത്രണം മൂലം പ്രതിസന്ധിയിലായിരുന്ന ഹോട്ടൽ മേഖല പതുക്കെ കരകയറുന്നതിനിടെയാണ് പുതിയ പ്രഹരം.
സാധാരണക്കാരെ എങ്ങനെ ബാധിക്കും?
വാണിജ്യ സിലിണ്ടറിൻ്റെ വിലയിലുണ്ടായ ഈ റെക്കോർഡ് വർധനവ് ഹോട്ടൽ വിഭവങ്ങളുടെ വില ഉയരാൻ നിർബന്ധിതമായ സാഹചര്യമാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. പ്രവർത്തനച്ചെലവ് ക്രമാതീതമായി ഉയർന്നതോടെ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾക്ക് വില കൂട്ടാതെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ഹോട്ടൽ ഉടമകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
ദിവസവും ഹോട്ടലുകളെ ആശ്രയിക്കുന്ന തൊഴിലാളികൾ, വിദ്യാർഥികൾ, ഹോസ്റ്റലിൽ താമസിക്കുന്നവർ, മറ്റ് ദിവസവേതനക്കാർ എന്നിവരെയാണ് ഈ വിലക്കയറ്റം നേരിട്ട് ബാധിക്കുക. വൻകിട റെസ്റ്റോറൻ്റുകൾ മാത്രമല്ല, സാധാരണക്കാരുടെ ആശ്രയമായ ചെറിയ ഹോട്ടലുകളെയും തട്ടുകടകളെയും ഈ വർധനവ് സാരമായി ബാധിക്കും. നേരത്തെ നൂറും നൂറ്റമ്പതും രൂപയുടെ വർധനവാണ് ഉണ്ടായിരുന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒറ്റയടിക്ക് ആയിരത്തിനടുത്താണ് കൂട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഹോട്ടൽ മേഖലയുടെ നട്ടെല്ലൊടിക്കുന്ന തീരുമാനമാണ്. പ്രതിഷേധമല്ലാതെ മറ്റ് വഴികളില്ലെന്നും ഹോട്ടൽ ഉടമകളുടെ സംഘടന വ്യക്തമാക്കുന്നു.
ഗാർഹിക സിലിണ്ടറിന് വിലയിൽ മാറ്റമില്ല
വാണിജ്യ സിലിണ്ടറുകൾക്ക് വില കുതിച്ചുയരുമ്പോഴും, വീട്ടാവശ്യത്തിനുള്ള സിലിണ്ടറുകളുടെ വിലയിൽ നിലവിൽ മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടില്ല എന്നത് മാത്രമാണ് ഏക ആശ്വാസം. എന്നാൽ സിലിണ്ടറുകളുടെ ലഭ്യതക്കുറവും വിതരണത്തിലെ നിയന്ത്രണങ്ങളും ഇപ്പോഴും വെല്ലുവിളിയായി തുടരുന്നുണ്ട്. മെയ് ആറിന് നടക്കുന്ന സമരത്തോടെ സംസ്ഥാനത്തെ ഭക്ഷണശാലകൾ പൂർണ്ണമായും അടഞ്ഞുകിടക്കും.
