വാണിജ്യ സിലിണ്ടർ വിലവർധന: ഹോട്ടലുകൾ അടച്ച് സമരം, വിശന്ന് വലഞ്ഞ് മൂന്നാറിലെത്തിയ സഞ്ചാരികള്
കേരള ഹോട്ടൽ ആൻഡ് റസ്റ്റൊറൻ്റ് അസോസിയേഷൻ ആണ് സമരത്തിന് ആഹ്വാനം ചെയ്തത്. ഹോട്ടലുകളും ബേക്കറികളും അടച്ചതോടെ വിനോദസഞ്ചാരികള് പ്രതിസന്ധിയിലായി.
Published : May 6, 2026 at 4:07 PM IST
ഇടുക്കി : വാണിജ്യ എൽപിജി സിലിണ്ടറുകളുടെ വില കുത്തനെ വർധിപ്പിച്ചതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് കേരള ഹോട്ടൽ ആൻഡ് റസ്റ്റൊറൻ്റ് അസോസിയേഷൻ (KHRA) ആഹ്വാനം ചെയ്ത സംസ്ഥാന വ്യാപക പണിമുടക്ക് ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ പൂർണ്ണം. ജില്ലയിലെ ഹോട്ടലുകളും ബേക്കറികളും പൂർണമായും അടഞ്ഞുകിടന്നതോടെ വിനോദസഞ്ചാരികളും സാധാരണക്കാരും കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയിലായി. പ്രധാന വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രമായ മൂന്നാറിലെത്തിയ ഇതരസംസ്ഥാന സഞ്ചാരികളാണ് ഭക്ഷണത്തിനായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടിയത്.
സാധാരണഗതിയിൽ നൂറോ നൂറ്റമ്പതോ രൂപ വർധിപ്പിക്കാറുള്ള സ്ഥാനത്ത്, ഇക്കുറി ഒറ്റയടിക്ക് 993 രൂപയാണ് 19 കിലോയുടെ വാണിജ്യ സിലിണ്ടറിന് പൊതുമേഖലാ എണ്ണക്കമ്പനികൾ വർധിപ്പിച്ചത്. ഇതോടെ സംസ്ഥാനത്ത് വാണിജ്യ സിലിണ്ടർ വില മൂവായിരം രൂപയും കടന്നു. കൊവിഡ് പ്രതിസന്ധികൾക്ക് ശേഷം കരകയറി വരുന്ന ഹോട്ടൽ മേഖലയ്ക്ക് ഈ വിലവർധനവ് കടുത്ത തിരിച്ചടിയായി. പാചകവാതക വില ഉയരുന്നത് ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളുടെ വില വർധിപ്പിക്കാൻ ഉടമകളെ നിർബന്ധിതരാക്കുന്നു. ഇത് സാധാരണക്കാരായ ഉപഭോക്താക്കളെ ഹോട്ടലുകളിൽ നിന്ന് അകറ്റുമെന്ന ആശങ്കയിലാണ് അസോസിയേഷൻ.
മൂന്നാറിൽ പട്ടിണിയായി സഞ്ചാരികൾ
ഹോട്ടൽ സമരമറിയാതെ മൂന്നാറിലെത്തിയ അയൽ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സഞ്ചാരികളാണ് ഇന്ന് ഏറെ വലഞ്ഞത്. കുടുംബത്തോടൊപ്പം എത്തിയവരും കുട്ടികളും പ്രായമായവരും ഭക്ഷണത്തിനായി അലയുന്ന കാഴ്ചയാണ് മൂന്നാറിൽ കണ്ടത്. 'സമരമാണെന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല. ഹോട്ടലുകളെല്ലാം അടഞ്ഞുകിടക്കുകയാണ്. കുട്ടികൾക്ക് പോലും ഭക്ഷണം നൽകാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയാണ്. പലയിടത്തും ബണ്ണും കുടിവെള്ളവും മാത്രമാണ് ലഭിക്കുന്നത്' - തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നെത്തിയ വിനോദസഞ്ചാരി പറഞ്ഞു.
കേരളത്തിനകത്തു നിന്നുള്ള സഞ്ചാരികൾ സമരവാർത്ത അറിഞ്ഞതിനാൽ വരവ് കുറഞ്ഞെങ്കിലും, ദൂരസ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നെത്തിയവർക്ക് മറ്റ് പോംവഴികളില്ലാതെയായി. പലരും ലഘുഭക്ഷണ ശാലകളെയും ബേക്കറികളെയും ആശ്രയിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും അവയും സമരത്തിൽ പങ്കുചേർന്ന് അടച്ചിട്ടിരുന്നു. വിനോദസഞ്ചാരികളെ കൂടാതെ, ദൈനംദിന ഭക്ഷണത്തിനായി ഹോട്ടലുകളെ മാത്രം ആശ്രയിക്കുന്ന തൊഴിലാളികളും ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിക്കുന്നവരും കടുത്ത ബുദ്ധിമുട്ടിലായി. ഇടുക്കിയിലെ തോട്ടം മേഖലയിലടക്കം ജോലി ചെയ്യുന്ന തൊഴിലാളികൾക്ക് സമരം വലിയ ആഘാതമായി. തട്ടുകടകൾ പോലും തുറക്കാത്തത് സാധാരണക്കാരുടെ അന്നം മുട്ടിക്കുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടാക്കി.
ഹോട്ടൽ ഉടമകളുടെ നിലപാട്
നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ ഹോട്ടലുകൾ മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയില്ലെന്നാണ് ഉടമകളുടെ വാദം. വാണിജ്യ സിലിണ്ടർ വില അന്യായമായി വർധിപ്പിക്കുന്നത് പിൻവലിക്കണം, ചെറുകിട ഹോട്ടലുകളെയും തട്ടുകടകളെയും സംരക്ഷിക്കാൻ സർക്കാർ ഇടപെടണം തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങള് ഹോട്ടല് ഉടമകള് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നുണ്ട്. വിലക്കയറ്റം നിയന്ത്രിച്ചില്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ശക്തമായ പ്രതിഷേധങ്ങളിലേക്ക് നീങ്ങുമെന്നും അസോസിയേഷൻ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. വാണിജ്യ പാചകവാതക വിലയിലെ റെക്കോർഡ് വർധനവ് ഹോട്ടൽ മേഖലയെ മാത്രമല്ല, സാധാരണക്കാരെയും ടൂറിസം മേഖലയെയും ഒരുപോലെ ഉലച്ചിരിക്കുകയാണ്. സർക്കാരിന്റെ അടിയന്തര ഇടപെടൽ ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണസാധനങ്ങളുടെ വിലവർധനവിലേക്കും ഇത് വഴിമാറാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
