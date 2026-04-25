വേനൽച്ചൂടിൽ ഇനി ശരീരം വാടില്ല, കിടിലൻ ആയൂര്‍വേദ കൂട്ടുകളുമായി ഡോക്‌ടര്‍...

വേനൽക്കാലം കടുക്കുന്നതോടെ ശരീരത്തിന് തണുപ്പും ആശ്വാസവും നൽകുന്ന രീതിയിലേക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതശൈലി മാറേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. കഠിനമായ ചൂടിനെ പ്രതിരോധിക്കാനും ആരോഗ്യം നിലനിർത്താനും ആയുർവേദത്തിൽ സവിശേഷമായ പ്രതിവിധികളുണ്ട്. ആയുർവേദ ഡോക്‌ടര്‍ പങ്കുവയ്ക്കു‌ന്ന നിർദേശങ്ങൾ നോക്കാം.

എറണാകുളത്തെ കടുത്ത വേനൽച്ചൂടിൽ വെയിലിൽ നിന്ന് സ്വയം പരിരക്ഷിക്കാൻ മുഖവും ശരീരവും മറച്ചുപിടിച്ചു കൊണ്ട് പോകുന്ന സ്ത്രീകൾ (PTI)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : April 25, 2026 at 3:41 PM IST

ഗോപിക ദിലീപ്

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്താകെ ഉഷ്‌ണതരംഗം അപകടകരമായ നിലയിലേക്കുയരുമ്പോള്‍ അസഹനീയമായ ചൂടില്‍ നിന്ന് നമ്മുടെ ശരീരത്തെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ആയൂര്‍വേദ മാര്‍ഗങ്ങള്‍ നിര്‍ദേശിക്കുകയാണ് പരിയാരം ഗവ. ആയുര്‍വേദ മെഡിക്കല്‍ കോളജിലെ പ്രൊഫസറും മേധാവിയുമായ ഡോ. സജിത ഭദ്രന്‍. ചൂടുകാലത്തെ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തില്‍ ഭക്ഷണത്തിനു വലിയ പങ്കുണ്ട്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഭക്ഷണം തെരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോള്‍ ശ്രദ്ധ പുലര്‍ത്തണമെന്ന് അവര്‍ നിര്‍ദേശിക്കുന്നു.

"ശരീരത്തിൻ്റെ ചൂട് കുറയ്ക്കുന്ന പാനീയങ്ങള്‍ ശീലമാക്കുന്നത് ആരോഗ്യത്തിന് ഉത്തമമാണ്. രാത്രിയല്‍ ഉറക്കം ഒഴിയുന്നതും ഉച്ച സമയത്തുള്ള കുളിയും ഒഴിവാക്കാം. പകല്‍ സമയത്തു ചെറുതായി മയങ്ങുന്നതും ശരീരത്തില്‍ ചന്ദനം പുരട്ടുന്നതും അമിതമായി വിയര്‍ക്കുന്ന വ്യായാമങ്ങള്‍ ഒഴിവാക്കുന്നതും നല്ലതാണ്. വെയിലത്തിറങ്ങുമ്പോള്‍ അഴഞ്ഞ കോട്ടണ്‍ വസ്ത്രങ്ങള്‍ ധരിക്കാനും തൊപ്പി ഉപയേഗിക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കണം" എന്ന് ഡോ. സജിത പറഞ്ഞു.

മല്ലി (ETV Bharat)
ഭക്ഷണം എങ്ങനെ തെരഞ്ഞെടുക്കാംജലാശം കൂടുതലുള്ളതും എളുപ്പം ദഹിക്കുന്നതുമായ ഭക്ഷണമാണ് തെരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത്. ഇളനീര്‍, സംഭാരം, തണ്ണിമത്തന്‍, കുക്കുമ്പര്‍, ഓറഞ്ച്, പഴങ്ങള്‍ എന്നിവ ശീലമാക്കാം. പഴങ്കഞ്ഞി, യവക്കഞ്ഞി, ഓട്ട്സ് കഞ്ഞി തുടങ്ങിയവ വയറിനു നല്ലതാണ്. മത്തന്‍, പടവലം, പീച്ചിങ്ങ, വെണ്ടയ്ക്ക, മുരിങ്ങ, തക്കാളി, ക്യാരറ്റ്, ബീറ്റ്റൂട്ട് തുടങ്ങിയ പച്ചക്കറികള്‍ തെരഞ്ഞെടുക്കാം.

എരിവു കുറഞ്ഞ ഭക്ഷണം കഴിക്കന്‍ ശ്രദ്ധിക്കണം. പകല്‍ സമയത്തു കടുത്ത വിശപ്പു തോന്നുന്നില്ലെങ്കില്‍ നിര്‍ബന്ധിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കേണ്ട. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കു ഭക്ഷണം കഴിച്ച് വയറിന് ആയാസം കൊടുക്കാതിരിക്കുക. അച്ചാറുകള്‍, എരിവും എണ്ണയും കൂടുതലുള്ള ഭക്ഷണം, ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ്, വറുത്തു പൊരിച്ച ഭക്ഷണം, ബിരിയാണി, ചൂടുള്ള ചായ, കാപ്പി, ഐസ്‌ക്രീം, മദ്യം, സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക്സ് തുടങ്ങി ശരീരത്തിലെ ചൂടും നീര്‍ജലീകരണവും കൂട്ടുന്ന ഭക്ഷണം ഒഴിവാക്കുക. റെഡ് മീറ്റും പാവയ്ക്ക, വഴുതനങ്ങ പോലുള്ള പച്ചക്കറികളും കുറയ്ക്കാമെന്നും ഡോക്‌ടര്‍ വ്യക്തമാക്കി.

വില്ലനാകുന്ന നീര്‍ജലീകരണം

വേനല്‍ചൂടിലെ ഏറ്റവും വലിയ അപകടം നീര്‍ജലീകരണമാണ്. ദാഹം തോന്നിയില്ലെങ്കിലും വെള്ളം, മോര്, ഇളനീര്, കഞ്ഞിവെള്ളം, ഒആര്‍എസ് എന്നിവ കുടിക്കാന്‍ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഒറ്റയടിക്ക് ഒരു ലിറ്റര്‍ വെള്ളം കുടിയ്ക്കുക, ഭക്ഷണം കഴിച്ച ഉടനെ വെള്ളം കുടിക്കുക എന്നിവ ചെയ്യരുത്. 150 മുതല്‍ 200 എംഎല്‍(ഒരു ഗ്ലാസ്) വെള്ളം 20-30 മിനിറ്റ് ഇടവിട്ട് കുടിക്കുന്നതാണ് ശരിയായ രീതി. ഒരു ദിവസം മൂന്നു, മൂന്നര ലിറ്റര്‍ വെള്ളം കുടിക്കാം. പരമാവധി കുടിക്കാവുന്ന അളവ് നാലു ലിറ്ററാണ്. ഭക്ഷണത്തിനു തൊട്ടു മുന്‍പും ഭക്ഷണത്തിനു തൊട്ടു പിന്നാലെയും കൂടുതല്‍ അളവില്‍ വെള്ളം കുടിക്കരുത്. ഐസിട്ട വെള്ളം ഒഴിവാക്കാന്‍ ശ്രദ്ധിക്കുക.

കുട്ടികള്‍ക്കും പ്രായമായവര്‍ക്കും വേണം പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ

മുത്തങ്ങ (ETV Bharat)
കുട്ടികളും പ്രായമായരും അര മണിക്കൂറിടവിട്ട് വെള്ളം കുടിയ്ക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണം. അവരുടെ മൂത്രത്തിൻ്റെ നിറം ശ്രദ്ധിക്കുക. മൂത്രത്തിനു മഞ്ഞ നിറമാണെങ്കില്‍ കൂടുതല്‍ വെള്ളം കുടിപ്പിക്കണം. രാവിലെ 11 മുതല്‍ വൈകീട്ടു മൂന്നു വരെ കുട്ടികളെ പുറത്തു കളിക്കാന്‍ അനുവദിക്കരുത്. പുറത്തുനിന്നു വരുന്ന കുട്ടികളുടെ തല നനഞ്ഞ തോര്‍ത്തുകൊണ്ടു തുടച്ചു വിയര്‍പ്പ് മാറ്റണം.

ശരീരം കഴുകി, വ്യക്തി ശുചിത്വം പാലിക്കാന്‍ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുക. കുട്ടികളെ അയഞ്ഞ കോട്ടണ്‍ വസ്ത്രങ്ങള്‍ ധരിപ്പിക്കുക. വിയര്‍പ്പിന് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന പൗഡറുകള്‍ ശീലമാക്കാം. റാഗി കുറുക്ക്, കഞ്ഞിവെള്ളം, ഇരുളക്കിഴങ്ങു പുഴുങ്ങിയത്, ക്യാരറ്റ് പുഴുങ്ങിയത് തുടങ്ങിവ നല്‍കുക. നാരങ്ങാ വെള്ളത്തില്‍ നെല്ലിക്ക, പച്ചമാങ്ങ, നറുനീണ്ടി സത്ത് തുടങ്ങിയവ ചേര്‍ത്തു നല്‍കുന്നത് നല്ലതാണ്. ചോക്ലേറ്റ്, ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ്, എണ്ണ പലഹാരം തുടങ്ങിയവ കുട്ടികള്‍ക്കു നല്‍കരുത്. കുട്ടികള്‍ക്കു ചൂടുകാലത്തു രാത്രിയില്‍ പാല്‍നല്‍കുന്നത് സൂക്ഷിച്ചു മാത്രം മതി. ദഹനക്കേടും വയറിളക്കവും ഉണ്ടാവാന്‍ സാധ്യതയുണ്ട്.

പ്രായമായവര്‍ രാവിലേയും വൈകീട്ടും മാത്രം പുറത്തിറങ്ങുന്നതാണ് നല്ലത്. പുറത്തിറങ്ങിയാലും തണലില്‍ ഇരിക്കാന്‍ അവര്‍ ശ്രദ്ധിക്കുക. രക്ത സമ്മര്‍ദ്ദം, പ്രമേഹം എന്നീ രോഗങ്ങള്‍ക്കുള്ള മരുന്നുകഴിക്കുന്നവര്‍ വെള്ളം കുടിക്കാതിരിക്കുന്നത് അപകടമാണ്. അതിനാല്‍ പ്രായമായവര്‍ വെള്ളം കുടിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നിതില്‍ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധ പുലര്‍ത്തണം. ഹൃദ്രോഗം, ബിപി എന്നിവയ്ക്കുള്ള മരുന്നുകള്‍ ഡോക്ടറുടെ നിര്‍ദേശമില്ലാതെ നിര്‍ത്തരുത്. വേനല്‍ കാലത്തു മരുന്നിൻ്റെ ഡോസ് മാറ്റേണ്ടി വന്നേക്കാം, അത് ഡോക്ടറുടെ നിര്‍ദ്ദേശപ്രകാരം മാത്രം ചെയ്യുക. കഞ്ഞി, ഓട്ട്സ്, ഗോതമ്പ് കുറുക്ക്, വേവിച്ച പച്ചക്കറികള്‍, മോര്, പപ്പായ, പഴം എന്നിവ നല്ലതാണ്. രാത്രിയില്‍ പാലും തൈരും ഒഴിവാക്കുക. ഉപ്പ്, അച്ചാര്‍, ഉണക്കമീന്‍, പപ്പടം, എരിവുള്ള ഭക്ഷണം എന്നിവ പ്രായമുള്ളവര്‍ക്കു മിതമായി നല്‍കുക. ചായയും കാപ്പിയും ദിവസനേ ഒരു കപ്പില്‍ കൂടുതലാവരുതെന്നും ഡോക്‌ടര്‍ നിര്‍ദേശിച്ചു.

ചൂട് കുറയ്ക്കാനുള്ള പാനീയങ്ങള്‍

ചൂടില്‍നിന്ന് ആശ്വാസം ലഭിക്കാനും വേനല്‍ക്കാല രോഗങ്ങള്‍ വരാതിരിക്കാനുമുള്ള പാനീയങ്ങള്‍ ആയുര്‍വേദത്തില്‍ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നു ഡോക്ടര്‍ സജിത പറഞ്ഞു. അതില്‍ ചിലത് ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു

1. ഹേമകിരണ പാനകം
പകുതി ഭാഗം മാതളം, കരിക്കിന്‍ വെള്ളം, തേന്‍ അല്ലെങ്കില്‍ ശര്‍ക്കര എന്നിവ മിക്സിയിലിട്ട് നന്നായി അടിക്കുക. അതിലേക്ക് ചെറുതായി അരിഞ്ഞ കരിക്കിന്‍ കാമ്പ് ഇട്ട് കുടിക്കാം. നീര്‍ജലീകരണം തടയാനും, ശരീരത്തിനു ബലമുണ്ടാവാനുമൊക്കെ ഈ പാനീയം നല്ലതാണ്.

നറുനീണ്ടി (ETV Bharat)

2. ധാന്യക ഹിമം
50 ഗ്രാം മല്ലി വെള്ളത്തില്‍ തിളപ്പിക്കുക. ഈ വെള്ളം തണുത്തതിനു ശേഷം അതിലേക്കു തേനോ ശര്‍ക്കരയോ ചേര്‍ത്തു കഴിക്കാം. ചൊറിച്ചില്‍, ചുട്ടുനീറ്റല്‍ എന്നിവയ്ക്കു നല്ലതാണ്.

3. ശാരിബ പാനകം
നറുനീണ്ടി ചതച്ച വെള്ളം തിളപ്പിച്ച് കല്‍ക്കണ്ടവും പുതിനയിലയും ചേര്‍ത്ത് കുടിക്കുന്നത് ശരീരത്തിൻ്റെ ചൂട് കുറയക്കാനും വിശപ്പുണ്ടാക്കാനും സഹായിക്കും.

4. ഖര്‍ജുരാദി മന്‍ഥം
30ഗ്രാം ഈന്തപ്പഴം, 30 ഗ്രാം ഉണക്കമുന്തിരി, 5 ഗ്രാം പുളി, 15 ഗ്രാം മലര്, 10 ഗ്രാം ശര്‍ക്കര, 300 എംഎല്‍ വെള്ളം എന്നിവ ചേര്‍ത്തുണ്ടാക്കുന്ന പാനീയമാണ് ഖര്‍ജുരാദി മന്‍ഥം.

വേനല്‍ മഴയെ ശ്രദ്ധിക്കാം

കഠിനമായ വേനല്‍ചൂടിന് ആശ്വാസമായി പലയിടത്തും കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളില്‍ മഴ ലഭിച്ചു. ഈ കാലാവസ്ഥാ മാറ്റം പല രോഗങ്ങള്‍ക്കും കാരണമായേക്കാം. വൈറല്‍ പനി, ഛര്‍ദ്ദി, കോളറ, ടൈഫോയിഡ്, എലിപ്പനി, ഡെങ്കിപ്പനി, ചിക്കുന്‍ഗുനിയ, സന്ധി വേദ, പെട്ടെന്നുണ്ടാവുന്ന തണുപ്പ് മൂലമുള്ള ആസ്ത്മ, ഫംഗല്‍ രോഗങ്ങള്‍, ത്വഗ് രോഗങ്ങള്‍, ചൊറിച്ചില്‍ തുടങ്ങിയ അസുഖങ്ങള്‍ പിടിപെടാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്.

അസുഖങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കാന്‍ തിളപ്പിച്ചാറ്റിയ വെള്ളം മാത്രം കുടിക്കുക, കിണറുകളില്‍ ക്ലോറിനേഷന്‍ ചെയ്യുക. എളുപ്പം ദഹിക്കുന്ന ആഹാരം ചൂടോടെ കഴിക്കുന്നത് ശീലമാക്കാം. മുതിര, ചെറുപയര്‍ എന്നിവ വേവിച്ച് അതിന്റെ ജ്യൂസ് കുടിക്കുക. ചുക്കും കുരുമുളകും ചേര്‍ത്ത രസം വയറിനു നല്ലതാണ്. രാത്രിയില്‍ തൈര് കഴിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കാം. പഴകിയ ആഹാരം, കടയില്‍നിന്നുള്ള ജ്യൂസ്, ഐസ്‌ക്രീം തുടങ്ങിയവ വേണ്ടെന്നുവെയ്ക്കാം.

മഴ നനഞ്ഞാല്‍ ഉടനെ തല തോര്‍ത്തി, നനഞ്ഞ വസ്ത്രങ്ങള്‍ മാറ്റണം. കാല്‍പാദം വൃത്തിയോടെ സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്. കാലില്‍ മുറിവുണ്ടെങ്കില്‍ അഴുക്കു വെള്ളത്തിലിറങ്ങരുത്. പുറത്തിറങ്ങുമ്പോള്‍ ചെരുപ്പ് നിര്‍ബന്ധമായും ധരിക്കണം. അഴുക്കു വെള്ളത്തിലിറങ്ങിയാല്‍ ആയുര്‍വേദത്തില്‍ പനിയെ പ്രതിരോധിക്കാന്‍ സുദര്‍ശന ചൂര്‍ണം, സുദര്‍ശനം ഗുളിക, നാഗരാദി കഷായം, ഷഡംഗം കഷായം എന്നിവ നല്ലതാണ്. ഡോക്ടറുടെ നിര്‍ദേശാനുസ്സരണം ഈ മരുന്നുകള്‍ കഴിക്കാം. മഴക്കാലത്തെ പകല്‍ ഉറക്കം ആരോഗ്യത്തിനു നല്ലതല്ല, കഫം കൂടി ദഹനക്കേട് ഉണ്ടാവും.

വൈദ്യ സഹായം തേടാം

രാമച്ചം (ETV Bharat)
തളര്‍ച്ച, തലകറക്കം, ഛര്‍ദ്ദി, ബോധക്ഷയം തുടങ്ങിയ ലക്ഷണങ്ങള്‍ കണ്ടാല്‍ ഉടന്‍ തണലത്തു കിടത്തി വെള്ളം കൊടുക്കണം. പെട്ടെന്നു തന്നെ വൈദ്യ സഹായം ലഭ്യമാക്കുകയും വേണെം. തലകറക്കം, സംസാരിക്കുമ്പോള്‍ കുഴയുക, നടക്കുമ്പോള്‍ ബാലന്‍സ് നഷ്ടപ്പെടുക, മൂത്രം പോവാതിരിക്കുക എന്നിവ സൂര്യാഘാതം മൂലമായേക്കാം. മൂന്നു ദിവസത്തില്‍ കൂടുതല്‍ പനി, കണ്ണില്‍ മഞ്ഞ നിറം, മൂത്രം കുറഞ്ഞു പോവുക, ശരീരം വേദന, നിര്‍ത്താതെയുള്ള ഛര്‍ദ്ദി തുടങ്ങിയ ലക്ഷണങ്ങള്‍ കണ്ടാല്‍ ചികിത്സ തേടണം.ചൂടില്‍നിന്നും എസി മുറിയിലേക്കു കയറുമ്പോള്‍അസഹനീയമായ ചൂടില്‍നിന്നും ഓഫീസിലേയും വീടുകളിലേയും ശീതീകരിച്ച മുറികളിലേക്കു പെട്ടെന്നു കയറുന്നത് ആരോഗ്യത്തിനു നല്ലതല്ല. ആസ്ത്മ, ജലദോഷം, തൊണ്ടവേദന, തലവേദന, ബെല്ല്സ് പാള്‍സി തുടങ്ങിയ അസുഖങ്ങള്‍ക്കു കാരണമായേക്കാം. പുറത്തെ ചൂടില്‍നിന്ന് അഞ്ചു മുതല്‍ ഏഴു ഡിഗ്രി മാത്രം കുറച്ച് എസിയുടെ തണുപ്പ് മുറികളില്‍ നിലനിര്‍ത്തുക.

19, 20 ഡിഗ്രിയിലേക്കു താപനില കുറയ്ക്കുന്നത് ആരോഗ്യത്തിനു നല്ലതല്ല. എസിയുടെ കാറ്റ് തലയിലേക്കും കഴുത്തിലേക്കും നേരിട്ട് ഏല്‍ക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുക. വെയിലത്തുനിന്നു ശീതീകരിച്ച മുറിയിലേക്കു കയറുന്നതിനു മുന്‍പ് 10 മിനിറ്റ് തണലത്തുനിന്നു ശരീരത്തിൻ്റെ ചൂട് നോര്‍മലാക്കുക. എസി മുറിയില്‍ ജോലിചെയ്യുന്നവര്‍ അരമണിക്കൂറിടവിട്ട് വെള്ളം കുടിക്കണം. എസിയില്‍നിന്നു വെയിലത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്നതിനു മുന്‍പ് ശരീരത്തിൻ്റെ ചൂട് നോര്‍മലാക്കാന്‍ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നും ഡോക്‌ടര്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

