കാസർകോട് കെഎസ്യുവിൽ ഫണ്ട് വിവാദം; ആരോപണം തള്ളി പ്രസിഡൻ്റ്
കോളജ് യൂണിയൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പിരിച്ച ഫണ്ടിനെ ചൊല്ലിയാണ് ജില്ലാ നേതൃത്വത്തിനെതിരെ ആരോപണം ഉയരുന്നത്.
Published : November 7, 2026 at 7:05 PM IST
കാസർകോട്: കെഎസ്യുവിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫണ്ട് വിവാദം. കോളജ് യൂണിയൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പിരിച്ച ഫണ്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് കെഎസ്യു ജില്ലാ നേതൃത്വത്തിനെതിരെ ആരോപണം ഉയരുന്നത്. 'കെഎസ്യു കാസർകോട് കൂട്ടായ്മ' എന്ന ഔദ്യോഗിക വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലാണ് ഇതുസംബന്ധിച്ച വിവാദം.
വിവിധ കോളജുകളിലെ യൂണിറ്റ് ഭാരവാഹികളാണ് ആരോപണം ഉന്നയിച്ചത്. ആരോപണത്തിൻ്റെ വാട്സാപ്പ് ചാറ്റുകളും ശബ്ദ സന്ദേശങ്ങളും പുറത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ജില്ലാ ഭാരവാഹികൾ പ്രാദേശികമായി പിരിച്ച ഫണ്ടിൻ്റെ കണക്ക് വ്യക്തമാക്കണമെന്നാണ് ഭാരവാഹികൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്.
പ്രാദേശിക ബാങ്കുകളായ നീലേശ്വരം, ഹൊസ്ദുർഗ് ബാങ്കുകളിൽ നിന്ന് ഉൾപ്പെടെ ഫണ്ട് പിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പലയിടത്തും കോൺഗ്രസ് പ്രാദേശിക കമ്മിറ്റികളും പണം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ പിരിച്ച ഫണ്ട് ഒന്നും തന്നെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നൽകിയിട്ടില്ലെന്നാണ് ഭാരാവാഹികളുടെ ആരോപണം. കടം വാങ്ങി പ്രചാരണം നടത്തിയിട്ടും പിരിച്ച ഫണ്ട് നൽകിയിട്ടില്ലെന്നും ആരോപണം ഉയരുന്നുണ്ട്.
കോളജ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്ത് 25,000 രൂപയോളം കെഎസ്യുവിന് പിരിച്ച് കിട്ടി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ 10,000 രൂപയുടെ ചെലവ് മാത്രമേ വന്നിട്ടുള്ളൂ. ബാക്കി 15,000 രൂപ എവിടെ എന്ന് വിദ്യാർഥികളും മറ്റും ചോദിക്കുമ്പോൾ കോളജിൽ കിട്ടിയത് വെറും 10,000 രൂപയാണെന്ന് പുറത്തുവന്ന ശബ്ദരേഖയിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്ന കാരണം കാട്ടി നേതൃത്വം പിരിച്ച പണം മുഴുവനും കോളജിൽ എത്തിയിട്ടില്ല. പല പരിപാടികളുടെയും ഭാഗമായി യൂണിറ്റ് ഭാരാവാഹികൾക്ക് സാമ്പത്തിക ബാധ്യത ഉണ്ടായിട്ടും നേതൃത്വം തിരിഞ്ഞ് നോക്കിയിട്ടില്ലെന്നും ഭാരാവാഹികൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
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അതേസമയം ഫണ്ട് വിവാദം തള്ളി കെഎസ്യു ജില്ലാ നേതൃത്വം രംഗത്തെത്തി. പിരിച്ച ഫണ്ട് പൊതുവായ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിച്ചു എന്നും മറ്റൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നുമാണ് ജില്ലാ നേതൃത്വം വ്യക്തമാക്കിയത്. വിഷയത്തിൽ യൂണിറ്റ് കമ്മിറ്റികളെ കുറ്റപ്പെടുത്തില്ലെന്നും ജില്ലാ നേതൃത്വം വ്യക്തമാക്കി.
നിലവിൽ ഔദ്യോഗിക ഗ്രൂപ്പിൽ ഉണ്ടായ ചർച്ചയിൽ നടപടി ആവശ്യമില്ല. സാമ്പത്തിക ബാധ്യത കൊണ്ടാണ് അത്തരം പ്രതികരണങ്ങൾ ഉണ്ടായത്. കെഎസ്യു ഗ്രൂപ്പിൽ ഉണ്ടായ ചർച്ച വിവാദമാക്കിയതിന് പിന്നിൽ ഗൂഢാലോചനയാണെന്നാണ് ജില്ലാ നേതൃത്വം പറയുന്നത്. സംഘടനക്കുള്ളിൽ തന്നെയുള്ള ചില താത്പര്യങ്ങളാണ് വാർത്തയ്ക്ക് പിന്നിൽ. ഈ വിവരങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് ചോർത്തി നൽകിയവർക്കെതിരെ നടപടി ഉണ്ടാകുമെന്നും ജില്ലാ പ്രസിഡൻ്റ് ജവാദ് പുത്തൂർ പറഞ്ഞു.
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