ETV Bharat / state

കുപ്പത്തെ മണ്ണിടിച്ചിൽ നിർമ്മാണ കമ്പനിക്ക് ഉൾപ്പടെ താക്കീത്; കർശന നിർദേശവും ആയി കളക്‌ടറും എംഎൽഎയും

ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് മഴ വെള്ളത്തിൽ ചെളി കലരാതിരിക്കാൻ ടാർപോളിൻ ഷീറ്റുകൾ വിരിച്ചതോടെ അൽപ്പം ആശ്വാസം ലഭിച്ചെങ്കിലും കാലവർഷം ആരംഭിച്ചതോടെ പഴയ രീതിയിൽ തന്നെ പുരയിടങ്ങളിലേക്ക് ചെളിയും വെള്ളവും ഒഴുകിയെത്തുകയാണ്.

KUPPAM NATIONAL HIGHWAY INCIDENT LANDSLIDE NATIONAL HIGHWAY AREAS LANDSLIDE IN KANNUR KUPPAM LANDSLIDE
Collector and mla visits kuppam national highway construction (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 8, 2026 at 8:42 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

കണ്ണൂർ: ദേശീയപാത വികസനം നടക്കുന്ന കുപ്പം കപ്പണത്തട്ടിൽ മേഖലയില്‍ മണ്ണിടിച്ചില്‍ വ്യാപകം. സ്ഥലത്തുനിന്ന് മണ്ണും ചെളിയും ഒഴുകി കുപ്പം കപ്പണത്തട്ടിലെ കുടുംബങ്ങൾ നേരിടുന്ന ദുരിതത്തിന് പരിഹാരം കാണാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചേർന്ന ഉന്നതല യോഗത്തിൽ തീരുമാനമായിരുന്നു. കിണർ മലിനമായ വീടുകളിൽ കുടിവെള്ളം വിതരണം ചെയ്യാനും ചെളി അടിയുന്നത് തടയാനും യോഗം തീരുമാനിച്ചു.

ജില്ലാ കളക്‌ടറും എംഎൽഎയും സംസാരിക്കുന്നു. (ETV Bharat)

സിഎച്ച് നഗറിലെ വീടുകളിലോ തെരുവിലോ വീട്ടുമുറ്റത്ത് ചെളിയെത്താതിരിക്കാനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ദേശീയപാത അധികൃതരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇതിന് വേണ്ട നടപടികൾ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് നിർദേശിക്കും. കിണറുകളിൽ ചെളി അടിയുന്ന കുടുംബങ്ങൾക്ക് കുടിവെള്ള വിതരണം നടത്താൻ പരിയാരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് നിർദ്ദേശം നൽകി. ഇതിനുള്ള ഫണ്ട് നിർമ്മാണം ഏറ്റെടുത്ത കരാർ കമ്പനി വഹിക്കണം.

പ്രശ്‌നത്തിൽ അപ്പപ്പോൾ ഇടപെടാനും പരിഹാരം കൈക്കൊള്ളാനും പയ്യന്നൂർ തളിപ്പറമ്പ് തഹസിൽദാർമാർ പരിയാരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റ് വില്ലേജ് പിഡബ്ല്യുഡി ദേശീയപാത പിഡബ്ല്യുഡി റോഡ് വിഭാഗങ്ങൾ എന്നിവർ ഉൾപ്പെട്ട കർമ്മ സേന രൂപീകരിക്കുകയും ചെയ്യും. ആർആർടി സംഘം എല്ലാ ദിവസവും സംഭവസ്ഥലം സന്ദർശിച്ച് കലക്‌ടർക്ക് റിപ്പോർട്ട് നൽകാനും തീരുമാനമായി.

ദുരിതം രണ്ട് വർഷത്തിലേറെയായി

ചെറിയ മഴ പെയ്‌താൽ തന്നെ വെള്ളവും ചെളിയും വീടുകളിലേക്കും കൃഷിയിടങ്ങളിലേക്കും കുടിവെള്ള സ്രോതസിലേക്കും ഒഴുകി എത്തും. കഴിഞ്ഞ ദിവസം പെയ്‌ത ശക്തമായ മഴയിലും സമാന സാഹചര്യമാണ് കുപ്പത്ത് ഉണ്ടായത്. പരിഹാരമുണ്ടാക്കുമെന്ന് അധികൃതർ ഉറപ്പു നൽകിയെങ്കിലും ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും നാട്ടുകാരുടെ ദുരിതം പൂർണമായി പരിഹരിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല.

ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് മഴ വെള്ളത്തിൽ ചെളി കലരാതിരിക്കാൻ ടാർപോളിൻ ഷീറ്റുകൾ വിരിച്ചതോടെ അൽപ്പം ആശ്വാസം ലഭിച്ചെങ്കിലും കാലവർഷം ആരംഭിച്ചതോടെ പഴയ രീതിയിൽ തന്നെ പുരയിടങ്ങളിലേക്ക് ചെളിയും വെള്ളവും ഒഴുകിയെത്തുകയാണ്. പ്രശ്‌നം ഗുരുതരമായതോടെ ആണ് ജില്ലാ കലക്‌ടർ പി. വിഷ്‌ണുരാജ്, ടി കെ ഗോവിന്ദൻ എംഎൽഎ, ദേശീയപാത -ദുരന്തനിവാരണ അതോറിറ്റി അധികൃതർ, മേഘ കൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പനി അധികൃതർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥ സംഘം സ്ഥലം സന്ദർശിച്ചത്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ദേശീയപാതയുടെ അലൈൻമെൻ്റിൽ മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട്. ശാസ്ത്രീയ വശങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് മണ്ണ് നീക്കം ചെയ്യുന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള നടപടികൾ ആവശ്യമാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കും. ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി ചർച്ച ചെയ്‌ത് അടിയന്തരമായി പരിഹാരം കാണാൻ ആണ് ശ്രമം എന്നും കളക്‌ടർ പി വിഷ്‌ണു രാജ് പറഞ്ഞു. മഴയുടെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ചെളിവെള്ളം കൊണ്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളിൽ പൊറുതിമുട്ടുകയാണ് ജനം.

ഒപ്പം സിഎച്ച് നഗറിലെ താമസക്കാർ ടികെ ഗോവിന്ദൻ എംഎൽഎയും കളക്‌ടറും വീടുകളിൽ എത്തി ദുരിതത്തിൻ്റെ വ്യാപ്‌തി വിലയിരുത്തുകയും ചെയ്‌തു. റോഡ് പണി നടക്കുന്ന കപ്പണതട്ടിൽ നിന്ന് ഒഴുകിയെത്തുന്ന ചെളിവെള്ളമാണ് സിഎച്ച് നഗറിലെ വീടുകളിലും റോഡിലും തളംകെട്ടി നിൽക്കുന്നത്. പ്രശ്‌നം സർക്കാരിൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽ പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നിസാര പ്രശ്‌നമല്ല. ഉന്നതതല തീരുമാനമാണ് വേണ്ടത്. ശാശ്വത പരിഹാരം കാണാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് എന്നും തളിപ്പറമ്പ് മണ്ഡലം എംഎല്‍എ ടി കെ ഗോവിന്ദനും വ്യക്തമാക്കി.

ദേശീയപാത നിർമ്മാണ കമ്പനിക്കെതിരെ കളക്‌ടറുടെ രൂക്ഷ വിമർശനം

കുപ്പം കപ്പണത്തട്ട് പ്രദേശം സന്ദർശിച്ച് ജനങ്ങളുടെ ദുരിതം നേരിൽ മനസിലാക്കിയതിന് ശേഷമാണ് തളിപ്പറമ്പ് താലൂക്ക് കോൺഫറൻസ് ഹാളിൽ ജില്ലാ കളക്‌ടർ പി. വിഷ്‌ണുരാജിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അടിയന്തര യോഗം ചേർന്നത്. സമയ ബന്ധിതമായി പരിഹാരം കാണാത്തതിൽ ജനങ്ങൾ നേരിട്ട പ്രയാസത്തിൽ ദേശീയപാത നിർമ്മാണ കമ്പനിയായ മേഘ കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ കളക്‌ടർ രൂക്ഷ വിമർശനം ഉന്നയിച്ചു.

പ്രശ്‌നപരിഹാരത്തിനായി ഇതുവരെ സ്വീകരിച്ച നടപടികളെക്കുറിച്ച് ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് വിശദീകരണം തേടുകയും ചെയ്‌തു. വീടുകളിലേക്ക് ചെളിവെള്ളം ഒഴുകിയെത്തുന്നതിനോടൊപ്പം കുടിവെള്ള സ്രോതസുകളും കിണറുകളും മലിനമാകുന്നതും കുടിവെള്ള പ്രശ്‌നവും യോഗത്തിൽ ഗൗരവമായ ചർച്ചയായി. ചെളിവെള്ളം ഒഴുകിയെത്തുന്നത് തടയാൻ ശാസ്ത്രീയമായ പരിഹാര മാർഗങ്ങൾ ഉടൻ കണ്ടെത്തണമെന്ന് കളക്‌ടർ നിർദേശിച്ചു. മുകളിൽ നിന്ന് ഒഴുകിയെത്തുന്ന ജലത്തിൻ്റെ അളവും മറ്റും പരിശോധിച്ച് ആവശ്യമായ ഡ്രെയിനേജ് സംവിധാനങ്ങളുടെ രൂപരേഖ സമർപ്പിക്കാനും നിർദേശം നൽകി.

പ്രശ്‌നത്തിന് വേഗത്തിൽ പരിഹാരം കാണുന്നതിൽ വീഴ്‌ച വരുത്തിയാൽ ദേശീയപാത നിർമ്മാണ കമ്പനിയായ മേഘ കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് ബാധിതർക്ക് നഷ്‌ടപരിഹാരം നൽകേണ്ടി വരുമെന്നും കളക്‌ടർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. പഞ്ചായത്തുമായി സഹകരിച്ച് കുടിവെള്ള പ്രശ്‌നത്തിന് അടിയന്തര പരിഹാരം കാണാനും ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നിർദേശം നൽകി. ശാസ്ത്രീയ പഠനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രണ്ട് വർഷമായി ജനങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ദുരിതത്തിന് ശാശ്വത പരിഹാരം കാണുമെന്നും കുടിവെള്ള പ്രശ്‌നം ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിഷയങ്ങൾ എത്രയും വേഗം പരിഹരിക്കുമെന്നും ജില്ലാ കളക്‌ടർ പറഞ്ഞു.

യോഗത്തിൽ ടി കെ ഗോവിന്ദൻ എംഎൽഎ, തളിപ്പറമ്പ് നഗരസഭ അധ്യക്ഷന്‍ പി കെ സുബൈർ, പരിയാരം പഞ്ചായത്ത്‌ പ്രസിഡൻ്റ് സി ബാലകൃഷ്‌ണൻ, ദുരന്തനിവാരണ അതോറിറ്റി ഡെപ്യൂട്ടി കളക്‌ടർ കെ കെ സുബൈർ, തഹസിൽദാർ കെ സന്തോഷ്, വില്ലേജ് ഓഫീസർ പി വി വിനോദ്, മേഘ കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് ലൈസനിങ് ഓഫിസർ അബ്‌ദുൽ നിസാർ, സീനിയർ മാനേജർ കൊണ്ട റെഡ്‌ഡി, സിജിഎം ശ്രീരാമ മൂർത്തി, തുടങ്ങിയവരും യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു.

Also Read: ചോര്‍ന്നൊലിക്കുന്ന ഷൊര്‍ണൂര്‍ പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ, കുടപിടിക്കേണ്ട ഗതികേട്; കാവൽക്കാർക്ക് കാവലില്ലാത്ത അവസ്ഥ..!

TAGGED:

KUPPAM NATIONAL HIGHWAY INCIDENT
LANDSLIDE NATIONAL HIGHWAY AREAS
LANDSLIDE IN KANNUR
KUPPAM LANDSLIDE
COLLECTOR MLA ON KUPPAM LANDSLIDE

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.