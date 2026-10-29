അപൂർവ്വ 'നിധി' കാത്തുസൂക്ഷിച്ച് ഇടുക്കിക്കാരൻ; സുജിത്തിൻ്റെ ഹോബികൾ ചരിത്രപാഠം
KERALA NUMISMATIST: കറൻസി ശേഖരത്തിൽ 250-ലേറെ രാജ്യങ്ങളുടെ നാണയങ്ങളും കറൻസികളും; അപൂർവ്വ 'നിധി' കാത്തുസൂക്ഷിച്ച് ഇടുക്കിയിലെ സുജിത്ത്
Published : October 29, 2026 at 5:00 PM IST
ജോജി ജോണ്
ഇടുക്കി: ഓരോ മനുഷ്യൻ്റെയും ഹോബികൾ വേറിട്ടതാണ്. എന്നാൽ ചിലരുടെ ഹോബികൾ കേവലം ഒരു വിനോദത്തിനപ്പുറം, ചുറ്റുമുള്ളവർക്ക് കൗതുകവും വരുംതലമുറയ്ക്ക് വലിയൊരു ചരിത്രപാഠവുമായി മാറും. അത്തരമൊരു അപൂർവ്വ ചരിത്രനിധിയാണ് ഇടുക്കി രാജാക്കാട് മുല്ലക്കാനം സ്വദേശി കാഞ്ഞിരക്കാട്ട് സുജിത്ത് കെ. എസ് തൻ്റെ വീട്ടിൽ ഒരുക്കിവെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടെ ലോകത്തിലെ ഇരുനൂറ്റമ്പതിലധികം രാജ്യങ്ങളുടെ കറൻസികളും അപൂർവ്വ നാണയങ്ങളും അടങ്ങുന്ന വൻ ശേഖരമാണ് ഈ ഇടുക്കിക്കാരൻ കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നത്.
ബ്രിട്ടീഷ് കാലത്തെ ഓട്ടക്കാലണയും 2000ൻ്റെ നോട്ടും വരെ
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ബ്രിട്ടീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി പുറത്തിറക്കിയ അപൂർവ്വ നാണയങ്ങൾ, പണ്ടുകാലത്തെ ഓട്ടക്കാലണ, ഒരണ, രണ്ടണ, ഒരു പൈസ, രണ്ട് പൈസ തുടങ്ങിയ നാണയങ്ങൾ, ഏറ്റവും ഒടുവിൽ റിസർവ് ബാങ്ക് നിരോധിച്ച രണ്ടായിരം രൂപയുടെ നോട്ട് വരെ ഈ നിധിശേഖരത്തിൽ ഭദ്രമാണ്. ദേശിയ-അന്തർദേശീയ തലത്തിൽ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന നാണയങ്ങൾ ഒരു കുടക്കീഴിൽ കാണുമ്പോൾ മനുഷ്യരാശിയുടെ വികാസപരിണാമങ്ങളുടെ കഥ കൂടിയാണ് അത് പറയുന്നത്.
കാൽ നൂറ്റാണ്ട് നീണ്ട തെരച്ചിൽ; പ്രചോദനമായത് രാജാക്കാട് ഫെസ്റ്റ്
വിദേശ രാജ്യങ്ങളുടെയും ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെയും പഴയതും പുതിയതുമായ കറൻസികളും നാണയങ്ങളും തേടിയുള്ള സുജിത്തിൻ്റെ ഈ യാത്രയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ കാൽ നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ (25 വർഷം) പഴക്കമുണ്ട്. 2000ൽ രാജാക്കാട് ഫെസ്റ്റിൽവെച്ച് നടന്ന ഒരു നാണയ ശേഖരണ പ്രദർശനമാണ് സുജിത്തിന് ഈ മേഖലയോട് കടുത്ത അഭിനിവേശം വളർത്തിയത്. അന്നുമുതൽ കണ്ടുമുട്ടുന്ന അപൂർവ്വ നാണയങ്ങളെയെല്ലാം തേടിപ്പിടിച്ച് സൂക്ഷിച്ചുവെക്കാൻ ഇദ്ദേഹം സമയം കണ്ടെത്തി.
"ഒരു കാലഘട്ടത്തിലെ മനുഷ്യജീവിതത്തിൻ്റെയും ഭരണക്രമത്തിൻ്റെയും കഥ പറയുന്നവയാണ് ഈ ഓരോ നാണയവും. ഇവ വരുംതലമുറയ്ക്കായി കാത്തുസൂക്ഷിക്കുക എന്നതാണ് എൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം," എന്ന്
സുജിത്ത് കെഎസ് പറയുന്നു.
വരും തലമുറയ്ക്ക് ചരിത്രപഠനം
ഭാവിയിൽ ഈ അപൂർവ്വ നാണയങ്ങളുടെയും കറൻസി നോട്ടുകളുടെയും വലിയൊരു പ്രദർശനം സംഘടിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് സുജിത്തിൻ്റെ ഇനിയുള്ള പ്രധാന ലക്ഷ്യം. വിദ്യാലയങ്ങളിലും പൊതുവേദികളിലും ഇത്തരം പ്രദർശനങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നതിലൂടെ വിദ്യാർഥികൾക്കും പുതിയ തലമുറയ്ക്കും ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ച് ആഴത്തിൽ പഠിക്കാനുള്ള മികച്ചൊരു അവസരം സംജാതമാകുമെന്നും സുജിത്ത് പറയുന്നു. നാണയപ്പെരുപ്പവും ഡിജിറ്റൽ ഇടപാടുകളും വാഴുന്ന ആധുനിക ലോകത്ത്, ഭൂതകാലത്തിൻ്റെ നാണയപ്പെരുമകളെ നെഞ്ചിലേറ്റുന്ന സുജിത്തിൻ്റെ ഈ വേറിട്ട ഹോബി ഇന്ന് നാടിനാകെ അഭിമാനമായി മാറുകയാണ്.
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