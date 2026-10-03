സ്കൂള് കായികോത്സവ വേദി തകർന്ന സംഭവത്തിൽ തമ്മിലടി; തൃശൂർ കോർപ്പറേഷനിൽ കൂട്ടത്തല്ലിനിടെ പവർ കട്ടും
ആരും ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാനില്ലെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ സ്കൂള് കായികോത്സവം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നുവെന്ന് മേയർ.
Published : October 3, 2026 at 6:19 PM IST
തൃശൂർ: സംസ്ഥാന കായികോത്സവത്തിൻ്റെ വേദി തകർന്ന് വീണ സംഭവത്തിൽ തൃശൂർ കോർപ്പറേഷനിൽ വാക്കേറ്റവും കൂട്ടത്തല്ലും. തല്ലിനിടയിൽ പവർകട്ടുമുണ്ടായി. എൽഡിഎഫ്, യുഡിഎഫ് കൗൺസിലർമാരാണ് പരസ്പരം ഏറ്റുമുട്ടിയത്. കോർപ്പറേഷൻ കൗൺസിലിൻ്റെ സിപിആർ ലൈസൻസ് എടുക്കാതെ കായിക മത്സരം സംഘടിപ്പിച്ചു എന്നായിരുന്നു പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ വാദം.
എന്നാൽ താൻ സംഘാടനത്തെ കുറിച്ച് ഒന്നുമറിഞ്ഞില്ലെന്ന് മേയർ നിജി ജസ്റ്റിൻ പറഞ്ഞു. ആരും ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാനില്ലെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നുവെന്നും മേയർ വിശദീകരിച്ചു. മേളയിൽ നടന്ന സുരക്ഷാ വീഴ്ച അന്വേഷിക്കണമെന്ന് സർക്കാരിനോടാവശ്യപെടും എന്നാണ് നിലവില് കോർപ്പറേഷൻ്റെ നിലപാട്.
പ്രതിപക്ഷം നടുത്തളത്തിൽ
തൃശൂർ കോർപ്പറേഷൻ കൗൺസിൽ യോഗത്തി കോൺഗ്രസ് കൗൺസിലർമാർ എൽഡിഎഫ് കൗൺസിലർമാരെ മർദ്ദിച്ചു എന്നാണ് ആരോപണം. കൗൺസിലർമാരുടെ അടിപിടിക്കിടെ കറൻ്റ് പോവുകയും ചെയ്തു. മൈക്കിലൂടെയുള്ള അനുനയം ഇതോടെ താറുമാറായി. എന്നാൽ എൽഡിഎഫ് യുഡിഎഫ് കൗൺസിലർമാർ ഏറ്റുമുട്ടൽ തുടർന്നു. കോർപ്പറേഷൻ ഹൗസിൽ കോൺഗ്രസ് കൗൺസിലർ സുമേഷാണ് സംഘർഷം ഉണ്ടാക്കിയതെന്നാണ് പുറത്ത് വരുന്ന വിവരം. ബിജെപി, എൽഡിഎഫ് കൗൺസിമാരെ യുഡിഎഫ് കൗൺസിലർ സുമേഷ് മർദിച്ചു എന്ന് വിവരങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
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സംഭവത്തിൽ കായിക വകുപ്പിൻ്റെയും പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൻ്റെയും പരാജയമാണ് കാണുന്നതെന്നാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ ആരോപണം. ജില്ലയുടെ എംഎൽഎ ആയ ഒ ജെ ജനീഷ് ദുരന്തം നടന്ന ഭാഗത്തേയ്ക്ക് തിരിഞ്ഞു പോലും നോക്കിയിട്ടില്ലെന്നും ഒന്ന് പ്രതികരിക്കാൻ പോലും മന്ത്രി തയാറായില്ലെന്നും പ്രതിപക്ഷം ആരോപിച്ചു. അതേസമയം, തൃശൂരിൽ നടന്ന കായിക മേള -വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് കോർപ്പറേഷനെ അറിയിച്ചില്ല എന്ന് ഡെപ്യൂട്ടി മേയർ എ പ്രസാദ് ആവർത്തിച്ചു.
മേയറെയോ, ഡെപ്യൂട്ടി മേയറെയോ, സ്ഥലത്തെ കൗൺസിലർമാരേയോ ആരെയും വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മേളയെപ്പറ്റി അറിയിച്ചിട്ടില്ലെന്നും കോർപ്പറേഷൻ പരാതി ഉന്നയിച്ചു. നടത്തിപ്പിൽ വന്ന അപാകതകളുടെ പൂർണ ഉത്തരവാദിത്വം സർക്കാരിനും പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിനുമാണെന്നും അപകടത്തിൻ്റെ പേരിൽ മേയറെ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ സമ്മതിക്കില്ല എന്നും ഡെപ്യൂട്ടി മേയർ വ്യക്തമാക്കി.
അപകടത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം
കായിക മേളയോടനുബന്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞ ദിവസം തൃശൂർ അക്വാട്ടിക് കോംപ്ലക്സിൽ കനത്ത മഴയിലും കാറ്റിലും താത്ക്കാലിക മേൽക്കൂര തകർന്നു വീണ് പത്തോളം വിദ്യാർഥികൾക്കും രക്ഷിതാക്കൾക്കും പരിക്കേറ്റിരുന്നു. കൃത്യമായ സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കാതെയാണ് വേദിയൊരുക്കിയത് എന്ന പരാതിയെ തുടർന്ന് സംസ്ഥാന ബാലാവകാശ കമ്മിഷൻ ഈ സംഭവത്തിൽ സ്വമേധയാ കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്.
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