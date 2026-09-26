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റെയിൽവേയുടെ അറിയിപ്പ് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടില്ല; കോയമ്പത്തൂർ-ഷൊർണൂർ പാസഞ്ചറിൽ കയറിയവർ ലക്കിടിയിൽ കുടുങ്ങി

ഇന്നലെ വൈകിട്ട് 4.20 ന് കോയമ്പത്തൂരിൽ നിന്ന് എടുത്ത് 7.05 ന് ഷൊർണൂർ റെയിൽവേ സ്‌റ്റേഷനിൽ എത്തേണ്ട ട്രെയിനാണ് ലക്കിടിയിൽ സർവീസ് അവസാനിപ്പിച്ചത്.

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ലക്കടി റെയിൽവേ സ്‌റ്റേഷനിൽ നിർത്തിയിട്ടിരിക്കുന്ന പാസഞ്ചർ, റെയിൽവേ സ്‌റ്റേഷൻ്റെ പുറത്തുള്ള യാത്രക്കാർ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 26, 2026 at 5:02 PM IST

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പാലക്കാട്: റെയിൽവേയുടെ അറിയിപ്പ് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടാത്തതിനെത്തുടർന്ന് കോയമ്പത്തൂർ-ഷൊർണൂർ പാസഞ്ചറിൽ കയറിയവർ ലക്കിടി റെയിൽവേ സ്‌റ്റേഷനിൽ കുടുങ്ങി. പാലക്കാട് ഷോർണൂർ ട്രാക്കിൽ മാന്നന്നൂർ റെയിൽവേ സ്‌റ്റേഷന് സമീപത്ത് അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടക്കുന്നതിനാൽ ട്രെയിൻ ലക്കിടി വരെയെ സർവീസ് ഉള്ളൂ എന്ന് റെയിൽവേ നേരത്തെ അറിയിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ പല യാത്രക്കാരും അറിയിപ്പ് ശ്രദ്ധിക്കാതെ ട്രെയിനിൽ കയറുകയായിരുന്നു.

ഇന്നലെ വൈകിട്ട് 4.20 ന് കോയമ്പത്തൂരിൽ നിന്ന് എടുത്ത് 7.05 ന് ഷൊർണൂർ റെയിൽവേ സ്‌റ്റേഷനിൽ എത്തേണ്ട ട്രെയിനാണ് ലക്കിടിയിൽ സർവീസ് അവസാനിപ്പിച്ചത്. ഒറ്റപ്പാലത്തേയ്ക്കും‌ ഷൊർണൂരിലേക്കും ഉൾപ്പെടെ ടിക്കറ്റ് എടുത്ത യാത്രക്കാരാണ് കൂടുതലായും ട്രെയിനിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. കുടുംബവും കുട്ടികളും ഉൾപ്പെടെ നൂറിലേറെ യാത്രക്കാർ ലക്കിടി റെയിൽവേ സ്‌റ്റേഷനിൽ ഇറങ്ങി ബസ് മാർഗം പോകേണ്ടിവന്നു. ചിലർ സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങളെയും ടാക്‌സികളെയും ആശ്രയിച്ചു.

കോയമ്പത്തൂർ-ഷൊർണൂർ പാസഞ്ചറിൽ കയറിയവർ ലക്കിടി റെയിൽവേ സ്‌റ്റേഷനിൽ കുടുങ്ങി (ETV Bharat)

''ഷൊർണൂരിലേയ്‌ക്ക് പോകാനാണ് ടിക്കറ്റ് എടുത്തത്. ലക്കിടി എത്തിയപ്പോൾ ട്രെയിൻ നിർത്തിയിട്ടു. വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായി. കുട്ടികളൊക്കെയായി നിരവധി ആളുകളാണ് ട്രെയിനിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതെന്ന്'', യാത്രക്കാർ പറഞ്ഞു.

നേരത്തെ മുന്നറിയിപ്പുകൾ നൽകിയിരുന്നെന്ന് റെയിൽവേ

ട്രാക്കിൽ പലയിടങ്ങളിലും അറ്റകുറ്റപ്പണികളുടെ ഭാഗമായി ട്രെയിനുകളുടെ സമയത്തിലും സർവീസിലും ക്രമീകരണങ്ങൾ വരുത്തിയതായി റെയിൽവേ നേരത്തെ അറിയിച്ചിരുന്നു. ട്രെയിനുകളുടെ പ്രത്യേക ക്രമീകരണങ്ങൾ റെയിൽവേ സ്‌റ്റേഷനുകളിൽ അനൗൺസ്മെൻ്റ് അറിയിപ്പുകളായും നൽകിയിരുന്നതായി റെയിൽവേ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

ഇത്തരം അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടക്കുന്ന സമയത്ത് മറ്റ് പ്രധാന എക്‌സ്‌പ്രസ് ട്രെയിനുകൾക്ക് മുൻഗണന നൽകി കടത്തിവിടേണ്ടി വരുന്നത് കൊണ്ടും പാസഞ്ചർ ട്രെയിൻ ലക്കിടി പോലുള്ള സ്‌റ്റേഷനുകളിൽ കൂടുതൽ സമയം നിർത്തിയിടാറുണ്ട്.

ദുരിതത്തിലാകുന്ന യാത്രക്കാർ

റെയിൽവേയുടെ പാലക്കാട് ഡിവിഷനിൽ വിവിധയിടങ്ങളിൽ ട്രാക്ക് അറ്റകുറ്റപ്പണികളുടെ ഭാഗമായി റൂട്ടിലോടുന്ന ട്രെയിനുകൾക്ക് നിലവിൽ നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതുമൂലം കോയമ്പത്തൂർ-ഷൊർണൂർ പാസഞ്ചർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പല സർവീസുകളും വിവിധ ദിവസങ്ങളിൽ പൂർണമായോ ഭാഗികമായോ റദ്ദാക്കുകയോ ട്രാക്കിൽ കൂടുതൽ സമയം നിർത്തിയിടുകയോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. റെയിൽവേ യാത്രാസുരക്ഷ വർധിപ്പിക്കുന്നതിനും ട്രെയിനുകളുടെ വേഗത കൂട്ടുന്നതിനുമായി പാലക്കാട്-ഷൊർണൂർ സെക്‌ടറിൽ ട്രാക്ക് നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നുപോരുന്നുണ്ട്.

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അതേസമയം, അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ കാരണം ട്രെയിനുകൾ കൂട്ടത്തോടെ റദ്ദാക്കുകയോ സമയം മാറ്റുകയോ സർവീസ് നിർത്തുകയോ ചെയ്യുന്നത് യാത്രക്കാർക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകളാണ് സൃഷ്‌ടിക്കുന്നത്. തന്മൂലം യാത്രക്കാർക്ക് അധിക ചെലവിൽ ദീർഘദൂര ബസുകളെ ആശ്രയിക്കേണ്ടി വരുന്നത് അധിക സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയും സമയനഷ്‌ടവും ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്.

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