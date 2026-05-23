കോയമ്പത്തൂരിലെ 10 വയസുകാരിയുടെ കൊലപാതകം; വ്യാപക പ്രതിഷേധം, കുറ്റവാളികള്‍ക്കെതിരെ കടുത്ത നടപടിയെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ്

10 വയസുകാരിയുടെ കൊലപാതകത്തില്‍ പ്രതികരിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ്. മനുഷ്യത്വരഹിതവും പൊറുക്കാനാവാത്തതുമായ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ അനുവദിക്കില്ലെന്നും പ്രതികരണം.

By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 23, 2026 at 4:55 PM IST

ചെന്നൈ: തമിഴ്‌നാട്ടിലെ കോയമ്പത്തൂർ ജില്ലയിൽ പത്ത് വയസുകാരിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി കൊലപ്പെടുത്തിയ സംഭവത്തില്‍ പ്രതികരിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ്. കുറ്റവാളികൾക്ക് കടുത്ത ശിക്ഷ ഉറപ്പാക്കുമെന്നും ആവശ്യമായ എല്ലാ നടപടികളും സ്വീകരിക്കുമെന്നും വിജയ് വ്യക്തമാക്കി. മനുഷ്യത്വരഹിതവും പൊറുക്കാനാവാത്തതുമായ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ഒരിക്കലും അനുവദിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

സമൂഹമാധ്യമമായ എക്‌സിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. ഈ കേസിൽ വേഗത്തിൽ അന്വേഷണം നടത്താനും ഉചിതമായ നടപടി സ്വീകരിക്കാനും പൊലീസിന് ഉത്തരവ് നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. കുറ്റവാളികൾക്ക് കടുത്ത ശിക്ഷ ലഭിക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ തമിഴ്‌നാട് സർക്കാർ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കും. സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കുമെതിരെ ഇത്തരം ക്രൂരമായ പ്രവൃത്തികളിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്ക് നിയമപ്രകാരം കടുത്ത ശിക്ഷ ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുമെന്നും വിജയ് വ്യക്തമാക്കി പറഞ്ഞു.

ഇന്നലെയാണ് കേസിനാസ്‌പദമായ സംഭവം നടന്നത്. മെയ് 21ന് സുലൂരിനടുത്തുള്ള വീടിന് സമീപം കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കെ കാണാതായ പെൺകുട്ടിയെ പിന്നീട് കണ്ണമ്പാളയത്തിന് സമീപം മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു. ജലസംഭരണിക്ക് സമീപത്തുനിന്നുമാണ് നിരവധി പരിക്കുകളോടെ മൃതദേഹം കണ്ടെടുത്തത്. അതേസമയം, ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രണ്ട് യുവാക്കളെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തു. നിലവിൽ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുയാണ്.

വിജയ്‌യുടെ പ്രതികരണത്തിൻ്റെ പൂര്‍ണരൂപം

“കോയമ്പത്തൂരിൽ ഇന്നലെ പത്ത് വയസുകാരിക്ക് സംഭവിച്ച ഭയാനകമായ സംഭവം എനിക്ക് വലിയ വേദനയും ഞെട്ടലും ഉണ്ടാക്കി. തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടിയുടെ നഷ്‌ടത്തിൽ ദുഃഖിക്കുന്ന പെൺകുട്ടിയുടെ കുടുംബത്തോടും ബന്ധുക്കളോടും ഞാൻ എൻ്റെ അഗാധമായ അനുശോചനം പങ്കുവെക്കുന്നു.

ഈ കേസിൽ പങ്കുണ്ടെന്ന് സംശയിക്കുന്ന രണ്ട് വ്യക്തികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്. സംഭവത്തിൽ സമഗ്രവും വേഗത്തിലുള്ളതുമായ അന്വേഷണം നടത്താനും കുറ്റപത്രം ഉടൻ സമർപ്പിക്കാൻ ആവശ്യമായ എല്ലാ നടപടികളും സ്വീകരിക്കാനും ഞാൻ പൊലീസിനോട് ഉത്തരവിട്ടിട്ടുണ്ട്. സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കുമെതിരെ ഇത്തരം ക്രൂരമായ പ്രവൃത്തികളിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്ക് നിയമപ്രകാരം കടുത്ത ശിക്ഷ ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ തമിഴ്‌നാട് സർക്കാർ ഉറച്ചുനിൽക്കുന്നു. ഇതിനായി ആവശ്യമായ എല്ലാ അടിയന്തര നടപടികളും സ്വീകരിക്കും” വിജയ് സമൂഹമാധ്യമത്തില്‍ കുറിച്ചു.

സംസ്ഥാനത്ത് വ്യാപകപ്രതിഷേധം

പത്ത് വയസുകാരിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി കൊലപ്പെടുത്തിയ സംഭവത്തില്‍ തമിഴ്‌ നാട്ടില്‍ വ്യാപകപ്രതിഷേധം. സംഭവത്തെ തുടർന്ന് കുട്ടിയുടെ മാതാപിതാക്കളും ബന്ധുക്കളും നാട്ടുകാരും വെള്ളിയാഴ്‌ച രാത്രി മുതൽ ശനിയാഴ്‌ച പുലർച്ചെ വരെ സുലൂർ റോഡിൽ വലിയ രീതിയിൽ പ്രതിഷേധം നടത്തി. പെൺകുട്ടിയുടെ മൃതദേഹം മാതാപിതാക്കൾക്ക് വിട്ടുകൊടുത്തു.

