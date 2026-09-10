ലണ്ടൻ മാര്ക്കറ്റിലെ വയനാടൻ കാപ്പിക്ക് പുത്തൻ ഉണർവ്; എൽനിനോ മറികടക്കാൻ 2500 കോടിയുടെ ബൃഹത് പദ്ധതി
പതിറ്റാണ്ടുകൾ പഴക്കമുള്ളതും ഉത്പാദനക്ഷമത വളരെ കുറഞ്ഞതുമായ കാപ്പി ചെടികൾ പിഴുതുമാറ്റി, ഉയർന്ന വിളവ് തരുന്ന പുതിയ ഇനങ്ങൾ നട്ടുപിടിപ്പിക്കും. കർഷകർക്ക് നേരിടേണ്ടി വരുന്ന വലിയ സാമ്പത്തിക ബാധ്യത ഒഴിവാക്കാൻ പദ്ധതിയിലൂടെ സഹായം ലഭിക്കും..
Published : September 10, 2026 at 2:34 PM IST
ജിൻസ് തോട്ടുംകര
വയനാട്: എൽ നിനോ പ്രതിഭാസം വരുത്തിവെച്ച കടുത്ത വരൾച്ചയിൽ പ്രതിസന്ധിയിലായ വയനാട്ടിലെ കാപ്പി കർഷകർക്ക് ഇനി പ്രതീക്ഷയുടെ വസന്തകാലം. തകർച്ച നേരിടുന്ന കാപ്പി കൃഷി മേഖലയെ അത്യാധുനിക തലത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുന്നതിനായി 2500 കോടി രൂപയുടെ സമഗ്ര മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ കോഫി ബോർഡ് തയ്യാറാക്കി കഴിഞ്ഞു. അടുത്ത 10 വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഘട്ടംഘട്ടമായി നടപ്പിലാക്കുന്ന ഈ ബൃഹത്തായ പദ്ധതി, വയനാടിൻ്റെ കർഷക മേഖലയ്ക്ക് പുതിയൊരു ഊർജവും ഉണർവും സമ്മാനിക്കുമെന്നുറപ്പാണ്.
കർഷകർക്ക് കൈത്താങ്ങാവാൻ മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ: പ്രധാന സവിശേഷതകൾ
പതിറ്റാണ്ടുകൾ പഴക്കമുള്ളതും ഉത്പാദനക്ഷമത വളരെ കുറഞ്ഞതുമായ കാപ്പി ചെടികൾ പിഴുതുമാറ്റി, ഉയർന്ന വിളവ് തരുന്ന പുതിയ ഇനങ്ങൾ നട്ടുപിടിപ്പിക്കും. പഴയ ചെടികൾ മാറ്റി പുതിയവ നടുമ്പോൾ കർഷകർക്ക് നേരിടേണ്ടി വരുന്ന വലിയ സാമ്പത്തിക ബാധ്യത ഒഴിവാക്കാൻ പദ്ധതിയിലൂടെ സഹായം ലഭിക്കും. കർഷകരുടെ കൈകളിലേക്ക് നേരിട്ട് പ്രയോജനം എത്തുന്ന രീതിയിലുള്ള നിരവധി സബ്സിഡികളും പ്രത്യേക പാക്കേജുകളും മാസ്റ്റർ പ്ലാനിൻ്റെ ഭാഗമായി വിഭാവനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനങ്ങളെയും വരൾച്ചയെയും പ്രതിരോധിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള അത്യാധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യകളും ജലസേചന മാർഗങ്ങളും കർഷകർക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തും.
"ഈ വർഷത്തെ എൽ നിനോ പ്രതിഭാസത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി അടുത്ത വർഷങ്ങളിൽ ഉൽപാദനക്കുറവ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതു മറികടക്കാനും ഉൽപാദന വർധനവും ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് വിവിധ പദ്ധതികൾ ഏകോപിപ്പിച്ചാണ് അടുത്ത പത്ത് വർഷത്തിനുള്ളിൽ പല ഘട്ടങ്ങളിലായി നടപ്പിലാക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഉൾകൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ളത്. മുൻ കാലങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇനിമുതൽ കൃഷി വകുപ്പുമായി സഹകരിച്ച് ആയിരിക്കും കാപ്പി കൃഷി വ്യാപന പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുക" കോഫി ബോർഡ് ജോയിൻ്റ് ഡയറക്ടർ ഡോ. എം കറുത്ത മണി ഇടിവി ഭാരതിനോട് പ്രതികരിച്ചു.
പതിറ്റാണ്ടുകൾ പ്രായമുള്ള നിലവിലുള്ള കാപ്പി ചെടി പിഴുതി മാറ്റി നടന്നതിനുള്ള പുന:കൃഷി, കുളം കുഴിക്കൽ, ജലസേചനം, കാപ്പി ഉണക്കുന്നതിനുള്ളയാട് നിർമാണം, മൂല്യ ഉൽപ്പന്ന നിർമാണം തുടങ്ങിയവയ്ക്കുള്ള സബ്സിഡികൾ ആണ് നിലവിൽ കോഫി ബോർഡ് നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതുകൂടാതെ പുതിയതായി കാപ്പി കൃഷി ചെയ്യുന്നവർക്കും സബ്സിഡി ഏർപ്പെടുത്തണമെന്നാണ് കർഷകരുടെ ആവശ്യം. ഇതും കൂടി പരിഗണിച്ചായിരിക്കും ഇനിയുള്ള പദ്ധതികൾ. കോഫി ബോർഡ് നടപ്പാക്കുന്ന സബ്സിഡി പദ്ധതികൾ കൂടാതെ ലോകബാങ്ക് സഹായത്തോടെയുള്ള കേര പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയും വയനാട്ടിൽ അടുത്ത മൂന്നുവർഷത്തേക്ക് കാപ്പി കൃഷി വ്യാപനപദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നുണ്ട്.
"ലോകത്ത് ഏകദേശം 135 രാജ്യങ്ങളിൽ കാപ്പി കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ ഉൽപ്പാദനത്തിൽ ഇന്ത്യ അഞ്ചാം സ്ഥാനത്തും, കയറ്റുമതിയിൽ ഏഴാം സ്ഥാനത്തുമാണ്. കഴിഞ്ഞ 2025-26 വർഷത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള കാപ്പി കയറ്റുമതി വിദേശനാണ്യ വരുമാനം ഏകദേശം 16,600 കോടി രൂപയായിരുന്നു. ലോകതലത്തിൽ ക്രൂഡ് ഓയിൽ കഴിഞ്ഞാൽ ബിസിനസ്സ് വ്യാപ്തിയിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനമുള്ള ഉൽപ്പന്നമാണ് കാപ്പി. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം കാരണം ബ്രസീൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മുൻനിര രാജ്യങ്ങളിൽ കാപ്പി ഉൽപ്പാദനം കുറഞ്ഞുവരികയാണ്. എന്നാൽ, നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ കാപ്പിയ്ക്ക്, പ്രത്യേകിച്ച് വയനാടൻ റോബസ്റ്റ കാപ്പിയ്ക്ക് അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ ബ്ലെൻഡിംഗിന് അനുയോജ്യമായ മികച്ച ഗുണനിലവാരമുള്ളതിനാൽ വിപണിയിൽ വലിയ ആവശ്യക്കാരും ഉയർന്ന വിലയുമുണ്ട്. 2500-ലധികം കാപ്പി റോസ്റ്റർമാരുള്ള ഇറ്റലിയാണ് വിപണിയിലെ വില നിർണയിക്കുന്നതിൽ പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നത്" കോഫി ബോർഡ് ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ പറഞ്ഞു.
അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ രണ്ട് പ്രധാന കാപ്പി വിപണികളാണുള്ളത്. ന്യൂയോർക്ക് മാർക്കറ്റ്, പ്രധാനമായും അറബിക്ക കാപ്പിക്കുള്ള വിപണി. മറ്റേത് ലണ്ടൻ മാർക്കറ്റ്. കേരളത്തിലെ, പ്രത്യേകിച്ച് വയനാടൻ റോബസ്റ്റ കാപ്പിയുടെ ദൈനംദിന വില ലണ്ടൻ വിപണിയുമായി നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. രണ്ടു വർഷം മുമ്പ് ഡെന്മാർക്കിൽ നടന്ന പ്രദർശനത്തിന് ശേഷം വയനാടൻ കാപ്പിയ്ക്ക് അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ വൻ സ്വീകാര്യതയാണ് ലഭിച്ചത്. ഈ വർഷത്തെ അന്താരാഷ്ട്ര കാപ്പി ദിനാഘോഷം കോഫി ബോർഡുമായി ചേർന്ന് സംഘടിപ്പിക്കാൻ കേരള സർക്കാർ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. കൽപ്പറ്റ എം.എൽ.എയും കൃഷി മന്ത്രിയുമായ അഡ്വ. ടി. സിദ്ദീഖ് ഇതിനായി മികച്ച പരിശ്രമങ്ങളാണ് നടത്തുന്നതെന്നും കോഫി ബോർഡ് ജോയിൻ്റ് ഡയറക്ടർ പറഞ്ഞു.
കേരളത്തിലെ, പ്രത്യേകിച്ച് വയനാട്ടിലെ കാപ്പി മേഖലയുടെ പശ്ചാത്തലം വ്യക്തമായി അറിയാവുന്ന അദ്ദേഹം, അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ ഈ ബിസിനസ് സാധ്യതകൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി വയനാടൻ കാപ്പിയുടെ ഉൽപ്പാദനം ഇരട്ടിയാക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഇതിനായി ഒരു സമഗ്ര പദ്ധതി റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കി സമർപ്പിക്കാൻ മന്ത്രി കോഫി ബോർഡിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ അഞ്ചാം തീയതി കൃഷി മന്ത്രിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ കോഫി ബോർഡുമായി നടന്ന ഉന്നതതല യോഗത്തിൽ, അടുത്ത 6 മുതൽ 7 വർഷം വരെയുള്ള സമയപരിധിയിൽ വയനാട്, ഇടുക്കി, നെല്ലിയാമ്പതി, അട്ടപ്പാടി എന്നിവിടങ്ങളിലെ പഴയ കാപ്പി ചെടികൾ മാറ്റി പുതിയവ വെച്ചുപിടിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതിക്ക് രൂപം നൽകി.
പദ്ധതിയുടെ പ്രധാന വിവരങ്ങൾ
കേരളത്തിലുടനീളമുള്ള 53,000 ഹെക്ടർ സ്ഥലത്തെ പഴയ തോട്ടങ്ങൾ മാറ്റിസ്ഥാപിക്കും (പ്രതിവർഷം 6,000 ഹെക്ടർ വീതം). ജലസ്രോതസ്സുകൾ വർധിപ്പിക്കൽ, കിണറുകൾ, സ്പ്രിങ്ക്ളർ, ഡ്രിപ്പ് ഇറിഗേഷൻ, മൈക്രോ ഇറിഗേഷൻ സൗകര്യങ്ങൾ. 2,050 കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതി റിപ്പോർട്ടാണ് കൃഷി മന്ത്രിക്കും കേരള സർക്കാരിനും സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. കോഫി ബോർഡും കേരള സർക്കാരും കൈകോർത്ത് കർഷകർക്ക് 70 ശതമാനം സബ്സിഡി നൽകാനാണ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത്. ഉയർന്ന സബ്സിഡി ലഭിക്കുന്നതോടെ കർഷകർ പുനഃകൃഷിയ്ക്ക് മുന്നോട്ടുവരുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. ഈ പദ്ധതി വിജയകരമായി നടപ്പിലാകുന്നതോടെ അടുത്ത 5 മുതൽ 6 വർഷത്തിനുള്ളിൽ വയനാട്ടിൽ നിന്നും മാത്രം പ്രതിവർഷം 1,20,000 മെട്രിക് ടൺ കാപ്പി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
നിലവിൽ വയനാട്ടിൽ എഴുപത്തി അയ്യായിരത്തിലധികം കാപ്പികർഷകർ ആണ് ഉള്ളത്. 65000 ഹെക്ടർ സ്ഥലത്ത് കാപ്പി കൃഷിചെയ്യുന്നുണ്ട്. സംസ്ഥാനത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാപ്പി ഉത്പാദനം വയനാട്ടിൽ ആണെങ്കിലും പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥ ചില വർഷങ്ങളിൽ ഉൽപാദനക്കുറവുണ്ട്. നിലവിലെ ഉൽപാദനം ഇരട്ടിയാക്കുന്നതിനും കൃഷി ചെയ്ത സ്ഥലത്തിൻ്റെ വിസ്തൃതി വർധിപ്പിക്കുന്നതിനും വിവിധ പദ്ധതികളാണ് ആവിഷ്കരിച്ച് നടപ്പാക്കുന്നത്. സംസ്ഥാന കൃഷി വകുപ്പ് , കോഫി ബോർഡ്, ലോക ബാങ്ക് സഹായത്തോടെയുള്ള കേരള പദ്ധതി, നബാർഡ് എന്നിവയുടെ സഹായത്തോടെ അടുത്ത 10 വർഷത്തേക്കുള്ള കാപ്പി കൃഷി മേഖലയിൽ നടപ്പിലാക്കേണ്ട പദ്ധതികളാണ് ആവിഷ്കരിച്ച് നടപ്പാക്കുന്നത്.
ഒക്ടോബർ 1 അന്താരാഷ്ട്ര കാപ്പി ദിനാചരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി വയനാട്ടിൽ വിപുലമായ പരിപാടികൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. സെപ്റ്റംബർ 29ന് മാനന്തവാടിയിലും 30ന് സുൽത്താൻബത്തേരിയിലും ഒക്ടോബർ ഒന്നിന് കൽപ്പറ്റയിലും ആണ് പരിപാടികൾ നടക്കുക. ഇതിനോട് അനുബന്ധിച്ച് അടുത്ത പത്ത് വർഷത്തേക്കുള്ള പദ്ധതികൾ ചർച്ച ചെയ്ത തീരുമാനിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. "ഒക്ടോബർ 1 അന്താരാഷ്ട്ര കാപ്പി ദിനമായി ലോകമെമ്പാടും ആഘോഷിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് 2015-ലാണ്. കാപ്പി കർഷകർ, കാപ്പി സംസ്കരണ തൊഴിലാളികൾ, ഉപഭോക്താക്കൾ, കയറ്റുമതിക്കാർ, വ്യാപാരികൾ, യന്ത്രസാമഗ്രികൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നവർ തുടങ്ങി ഈ മേഖലയിലെ എല്ലാ ഭാഗഭാക്കുകൾക്കും സന്തോഷം പകരുക എന്നതാണ് ഈ ആഘോഷത്തിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം. ഒക്ടോബർ 1 മുതൽ ഒക്ടോബർ 7 വരെയുള്ള ഒരു ആഴ്ചക്കാലം ലോകമെമ്പാടും വിവിധ പരിപാടികളോടെ അന്താരാഷ്ട്ര കാപ്പി ദിനാഘോഷങ്ങൾ തുടർന്നുപോരുന്നു" കോഫി ബോർഡ് ജോയിൻ്റ് ഡയറക്ടർ വ്യക്തമാക്കി. ഇതിന് മുന്നോടിയായി കഴിഞ്ഞദിവസം കൃഷി വകുപ്പ് മന്ത്രി ടി സിദ്ദീഖിൻ്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ വിവിധ വകുപ്പുകളിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി ചർച്ച നടത്തി. കൃഷി വകുപ്പ്, കേര പദ്ധതി, കോഫി കോഡ് എന്നിവയിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തു.
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