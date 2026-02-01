നാളികേര കർഷകർക്ക് പ്രത്യേക പദ്ധതി; ബജറ്റിൽ പ്രതീക്ഷയോടെ കേരളം
ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും അധികം നാളികേരം ഉത്പാദിപിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് കേരളം. ധനമന്ത്രിയുടെ പ്രഖ്യാപനത്തെ വലിയ പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് കേരളം ഉറ്റുനോക്കുന്നത്.
ന്യൂഡൽഹി: നാളികേര കർഷകർക്കായി ബജറ്റിൽ പ്രത്യേക പദ്ധതി പ്രഖ്യാപിച്ച് കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രി നിർമല സീതാരാമൻ. ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും അധികം നാളികേരം ഉത്പാദിപിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് കേരളം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ധനമന്ത്രിയുടെ ഈ പ്രഖ്യാപനത്തെ വലിയ പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് കേരളം ഉറ്റുനോക്കുന്നത്.
ഏറ്റവുമധികം നാളികേരം ഉത്പാദിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിലാണെന്നും 10 ദശലക്ഷത്തോളം വരുന്ന കർഷകർ നാളികേരത്തെ ആശ്രയിച്ചാണ് ഉപജീവനം കണ്ടെത്തുന്നതെന്നും മന്ത്രി ബജറ്റ് അവതരണത്തിനിടെ പറഞ്ഞു. നാളികേര ഉത്പാദനം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനായി പ്രത്യേക പദ്ധതിക്ക് കേന്ദ്രസർക്കാർ രൂപം നൽകുമെന്നും നിർമല സാതാരാമൻ പറഞ്ഞു.
കോക്കനട്ട് പ്രമോഷൻ സ്കീം എന്ന പദ്ധതിയിലൂടെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള നാളികേരവും ഉത്പന്നങ്ങളും ആഗോള വിപണിയിൽ എത്തിക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. എന്നാൽ ഇത് കേരളത്തിന് എത്രത്തോളം ഗുണമുണ്ടാകും എന്നതിൽ വ്യക്തത വന്നിട്ടില്ല.
നിലവിൽ ഇന്ത്യയിൽ നാളികേര ഉത്പാദനത്തിൽ കർണാടകയാണ് ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത്. രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് തമിഴ്നാടും മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത് കേരളവുമാണ്. മുൻപ് കേരളമായിരുന്നു ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ തെങ്ങ് കൃഷി ചെയ്യുന്നത് കേരളത്തിലാണെങ്കിലും ഉത്പാദനത്തിൽ കേരളം മൂന്നാം സ്ഥാനത്താണ്.
ആധുനിക കൃഷിരീതികളിലൂടെയാണ് കർണാടകയിലും തമിഴ്നാട്ടിലും നാളികേരം ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നത്. എന്നാൽ കേരളത്തിൽ തെങ്ങുകൾ ധാരളമുണ്ടെങ്കിലും ആധുനിക കൃഷിരീതിയിൽ നാളികേര കൃഷി നടത്തുന്നില്ല. ഇതാണ് കേരളം നാളികേര ഉത്പാദനത്തിൽ പിന്നോട്ടാകാൻ കാരണം.
അതേസമയം കശുവണ്ടി, കൊക്കോ എന്നിവയെ 2030ഓടെ പ്രമീയം ആഗോള ബ്രാൻഡുകളാക്കി മാറ്റുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ പ്രത്യേക പദ്ധതിയും ബജറ്റിൽ നിർദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്. അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളുടെ ഉത്പാദനത്തിലും സംസ്കരണത്തിലും രാജ്യത്തെ സ്വയം പര്യാപ്തമാക്കുന്നതിനായാണ് ഈ പദ്ധതി.
ചന്ദന കൃഷിക്കും പ്രത്യേക പദ്ധതി
ചന്ദന കൃഷിക്കും പ്രത്യേക പിന്തുണ ലഭിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി ബജറ്റിൽ വ്യക്തമാക്കി. സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുമായി പങ്കാളിത്തത്തോടെയായിരിക്കും ഇത് നടപ്പാക്കുക. പരമ്പരാഗത ഇന്ത്യൻ ചന്ദന കൃഷി പുനഃസ്ഥാപിക്കുക എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം.
വടക്കുകിഴക്കൻ പ്രദേശങ്ങളിൽ വാൽനട്ട്, പൈൻ, ബദാം, പരിപ്പ് എന്നിവയുൾപ്പെട്ട ഉയർന്ന മൂല്യമുള്ള വിളകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ പുതിയ പദ്ധതികളും ആവിഷ്കരിക്കും. കൂടാതെ ഗ്രാമീണ യുവാക്കളെ ഉൾപ്പെടുത്തി മൂല്യവർധന ഉത്പന്നങ്ങൾ നിർമിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രത്യേക പദ്ധതികളും നടപ്പിലാക്കും.
എഐ സഹായം
സാങ്കേതികവിദ്യ അധിഷ്ഠിതമായ കൃഷിയെ പിന്തുണക്കുന്നതിനായി ബഹുഭാഷാ എഐ ടൂളായ ഭാരത് വിസ്താർ തുടങ്ങാനും ബജറ്റിൽ നിർദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്. അഗ്രിസ്റ്റാക് പോർട്ടലുകളെയും ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചറൽ റിസർച്ചിൻ്റെ കാർഷിക രീതികളുടെ പാക്കിജിനേയും കൃത്രിമബുദ്ധി സംവിധാനങ്ങളുമായി ഒന്നിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും ഈ എഐ ടൂൾ. ഡാറ്റ അധിഷ്ഠിതമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിനും മൊത്തത്തിലുള്ള കാർഷിക ഇത്പാദനക്ഷമത മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോം കർഷകരെ സഹായിക്കും.
വികസന പദ്ധതികൾക്കും സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കുന്നതിനുമുള്ള വലിയ സഹായങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ച കേരളത്തിന് നിർമല സീതാരാമൻ അവതരിപ്പിച്ച കേന്ദ്ര ബജറ്റിൽ ലഭിച്ചത് നിരാശയാണ്. പ്രതീക്ഷിച്ച വലിയ പദ്ധതികളിൽ നിരാശ നേരിട്ടപ്പോഴും ചില മേഖലകളിൽ കേരളത്തിന് ചെറിയ നേട്ടമുണ്ടായി. ധാതുമണൽ ഖനനത്തിനായി നാലു സംസ്ഥാനങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന അപൂർവ ധാതു ഇടനാഴി പ്രഖ്യാപിച്ചത് സംസ്ഥാനത്തിന് ഗുണകരമാകും.
പരിസ്ഥിതി മേഖലയിൽ കേരളത്തിൽ പുതിയ കടലാമ സംരക്ഷണ കേന്ദ്രം സ്ഥാപിക്കുമെന്ന പ്രഖ്യാപനവും ആയുർവേദ ചികിത്സാ രംഗത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതികളും കൈത്തറി വസ്ത്രങ്ങളുടെ ഉൽപ്പാദനവും വിപണനവും ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള സഹായങ്ങളും കേരളത്തന് ഗുണകരമാകും.
