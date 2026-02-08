ഏത് പ്രായക്കാര്ക്കും കഴിക്കാം, നല്ല ശുദ്ധമായ ചോക്ലേറ്റ്, രഞ്ചൻ്റെ ഫാക്ടറി പൊളിയാണ്...
ബിസിനസുകൾ പച്ചപിടിക്കാതെ വന്നപ്പോഴാണ് രഞ്ചൻ ജോസ് ചോക്ലേറ്റ് ഫാക്ടറി എന്ന സംരംഭത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നത്. ഇന്ന് മായം കലരാത്ത ഉത്പ്പന്നത്തിനായി ആവശ്യക്കാർ ഏറെയാണ്.
എറണാകുളം: ഒരു വ്യാഴവട്ടത്തിലേറെയായി ചോക്ലേറ്റ് നിർമാണ രംഗത്ത് സജീവമാണ് അങ്കമാലി നടുമറ്റത്തെ രഞ്ചൻ ജോസ്. ചോക്ലേറ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള മലയാളിയുടെ തെറ്റായ ധാരണകളെയെല്ലാം പൊളിച്ചെഴുതുകയാണ് ഈ അങ്കമാലിക്കാരൻ. മൂന്നര ഏക്കറിലേറെയുള്ള കൊക്കോ കൃഷിയും ചോക്ലേറ്റ് നിർമാണവും രഞ്ചൻ ജോസിന് ഒരു സംരംഭം മാത്രമല്ല. സമൂഹത്തോടുള്ള ചില ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ നിറവേറ്റാനുളള വേദി കൂടിയാണ്.
ചോക്ലേറ്റ് നിർമാണത്തിലേക്കുള്ള വരവ്
അച്ഛൻ എ ജോസിന് വീടിനോട് ചേർന്ന് കൊക്കോ തോട്ടമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും രഞ്ചൻ ജോസിന് അതിലൊന്നും വലിയ താത്പ്പര്യമില്ലായിരുന്നു. ബിസിനസ് മേഖലയിൽ പല പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തിയെങ്കിലും ഇതിലൊന്നും പച്ചപിടിച്ചില്ല. ഇതിനിടെയാണ് വേറിട്ടൊരു സംരഭമെന്ന ആശയത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച് തുടങ്ങിയത്. കൊക്കോയിൽ നിന്നും ചോക്ലേറ്റ് മാത്രമല്ല നിരവധി മൂല്യവർധിത ഉത്പ്പന്നങ്ങൾ നിർമിക്കാമെന്ന് മനസിലാക്കിയതോടെയായിരുന്നു കോക്കോ റിച്ച് ചോക്ലേറ്റ് ഫാക്ടറിയുടെ തുടക്കമെന്ന് രഞ്ചൻ ജോസ് വ്യക്തമാക്കി. ആളുകൾ ചോക്ലേറ്റ് എന്ന ധാരണയിൽ വലിയ വില നൽകി വാങ്ങി കഴിക്കുന്നതിലധികവും ചോക്ലേറ്റല്ലെന്ന തിരിച്ചറിവാണ് ശുദ്ധമായ ചോക്ലേറ്റ് നിർമാണത്തിലേക്കും, ചോക്ലേറ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള ബോധവൽക്കരണത്തിലേക്കും നയിച്ചത്.
കൊക്കോ തോട്ടത്തിലെ കാഴ്ചകൾ
നടുമറ്റത്തെ രഞ്ചൻ ജോസിൻ്റെ വീടിനോട് ചേർന്നുള്ള മൂന്ന് ഏക്കറിലേറെ വ്യാപിച്ച് കിടക്കുന്ന കൊക്കോ തോട്ടത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചാൽ വിളവെടുപ്പിന് പാകമായ കൊക്കോ പഴങ്ങളുടെ മനോഹരമായ കാഴ്ച കാണാം. പതിനാലോളം വെറൈറ്റി കൊക്കോ ചെടികളാണ് ഉള്ളത്. പർപ്പിൾ കലർന്ന ചുവപ്പ് നിറത്തിലുള്ള കൊക്കോ കായ്കൾ അതിമനോഹരമാണ്. അഴക് പോലെ ഇവ റൂബി കൊക്കോയെന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്.
കാലം തെറ്റിപെയ്യുന്ന മഴയിൽ പൂവുകൾ കൊഴിഞ്ഞുവീഴുന്നത് വിളവിനെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആഴ്ചകളിലാണ് കൊക്കോ പഴങ്ങൾ വിളവെടുക്കുന്നത്. അത്യാവശ്യം തണുപ്പുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലാണ് കൊക്കോ ചെടി വളരുന്നത്. ആഴ്ചയിൽ ഒരു തവണ നനച്ചു കൊടുക്കുന്നു. രഞ്ചൻ്റെ തോട്ടം നാല് പതിറ്റാണ്ടായി കൊക്കോ പഴങ്ങൾ കൊണ്ട് സമ്പന്നമാണ്. നൽകുന്ന ശ്രദ്ധയും പരിചരണത്തിൻ്റെയും ഫലമായാണ് വിളവ് ലഭിക്കുന്നത്.
കൊക്കോയിൽ നിന്നും ചോക്ലേറ്റിലേക്ക്
കൊക്കോയുടെ ഫ്ലഷിലാണ് വിറ്റാമിൻസ് ഉള്ളത്. ഇത് കൊക്കോ കുരു വലിച്ചെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഫെർമെൻ്റേഷന് വിധേയമാക്കുന്നത്. ശരിയായ രീതിയിൽ ഫെർമെൻ്റേഷൻ നടന്നാൽ മാത്രമേ ശരിയായ ചോക്ലേറ്റ് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. പാകമായ കൊക്കോ പറിച്ചെടുത്ത് ആറ് ദിവസം ഫെർമെൻ്റേഷന് വിധേയമാക്കി ഏഴാം ദിവസം വെയിലിൽ ഉണക്കാനിടും. അഞ്ച് ദിവസം വെയിലത്ത് ഉണക്കിയ ശേഷമാണ് വറുത്ത് കുരു എടുക്കുന്നത്. ശേഷം ഇത് പൊടിച്ചെടുത്താണ് ചോക്ലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഒരു കായയിൽ നിന്ന് 250 ഗ്രാം ചോക്ലേറ്റ് ലഭിക്കും. വളരെ സൂക്ഷമമായി ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ യഥാർഥ ചോക്ലേറ്റ് ലഭിക്കില്ല.
വയസിനനുസരിച്ച് ചോക്ലേറ്റ് കഴിക്കണം.
ചോക്ലേറ്റ് എങ്ങനെ കഴിക്കണമെന്ന അറിവില്ലാത്തതിനാൽ പലപ്പോഴും ചോക്ലേറ്റ് ഉപയോഗം ശരീരത്തെ പ്രതികൂലമാക്കാറുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ചും കുട്ടികളുടെ ആരോഗ്യത്തെയാണ് ബാധിക്കാറുള്ളത്. വയസനുസരിച്ചാണ് ചോക്ലേറ്റ് കഴിക്കേണ്ടതെന്ന് രഞ്ചൻ വിശദീകരിച്ചു.
"എൺപത് ശതമാനം കൊക്കോ അടങ്ങിയ ചോക്ലേറ്റ് ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് നൽകിയാൽ അവരുടെ ശരീരത്തിന് ഇത് സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഒരു വയസ് മുതൽ മൂന്ന് വയസു വരെയുള്ള കുട്ടികൾ കഴിക്കേണ്ടത് മിൽക്കി ബാർ മാത്രമാണ്. ഇതിൽ കൊക്കോ ബട്ടറും, മിൽക്കും ഷുഗറും മാത്രമാണുള്ളത്. മൂന്ന് വയസു മുതൽ പത്തു വയസു വരെ മിൽക്ക് ചോക്ലേറ്റാണ് കഴിക്കേണ്ടത്. പത്തു വയസ് മുതൽ 22 വയസുവരെ ഡാർക്ക് മിൽക്ക് ചോക്ലേറ്റ് കഴിക്കണം", എന്ന് രഞ്ചൻ പറയുന്നു.
"ഇത് കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന ചോക്ലേറ്റുകളെല്ലാം അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ ശതമാനത്തിന് അനുസരിച്ചാണ് വേർതിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. പ്രായം കൂടുന്നതിന് അനുസരിച്ച് ചോക്ലേറ്റിലെ കൊക്കോയുടെ അളവ് കൂടി വരണം. മിൽക്കിൻ്റെയും ഷുഗറിൻ്റെയും അളവ് കുറഞ്ഞുവരികയും ചെയ്യും. കായികാഭ്യാസങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർ അഞ്ച് ഗ്രാം ചോക്ലേറ്റ് അര മണിക്കൂർ മുമ്പ് വായിലിട്ട് അലിയിച്ച് കഴിക്കണം. എന്നാലെ എനർജി ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. കുറേയധികം കഴിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല", എന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു.
ചോക്ലേറ്റ് എന്താണെന്ന് പലർക്കും അറിയില്ല. ചോക്ലേറ്റ് എന്താണെന്നും എങ്ങിനെ കഴിക്കണമെന്നും എത്ര അളവിൽ കഴിക്കണമെന്നും തൻ്റെ ചോക്ലേറ്റ് ഫാക്ടറിയിൽ എത്തുന്നവരെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് രഞ്ചൻ. ഒരു ദിവസം ഒരാൾ ആറു മുതൽ പത്ത് ഗ്രാം വരെ മാത്രമേ ചോക്ലേറ്റ് കഴിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. ചോക്ലേറ്റുകളിൽ കാണുന്ന ബോക്സ് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു തവണ കഴിക്കാനുള്ള അളവാണ്.
"ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ അറിയാത്ത പല കാര്യങ്ങളും അറിയാൻ സാധിച്ചു. ചോക്ലേറ്റിനെപ്പറ്റി ഇതിന് മുമ്പ് ഇത്രയും അറിവുകൾ കിട്ടിയിട്ടില്ല. പല ഷോപ്പുകളും സന്ദർശിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇതാണ് നല്ലത്. ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ, അവ എങ്ങനെ കഴിക്കണം എന്നൊക്കെ അറിയാൻ സാധിച്ചു. പ്രായത്തിനനുസരിച്ച് ചോക്ലേറ്റ് കഴിക്കണം എന്നൊക്കെ ആദ്യമായിട്ടാണ് അറിയുന്നത്. ഇനിയും ചോക്ലേറ്റിനെപ്പറ്റി പഠിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്", എന്ന് സ്ഥാപനം സന്ദർശിച്ച സിൻ്റ പറയുന്നു.
ഇന്ത്യയിൽ ലഭിക്കുന്ന എൺപത് ശതമാനം ചോക്ലേറ്റും യഥാർഥമല്ല. ചോക്ലേറ്റ് എന്താണെന്ന് ജനങ്ങൾ അറിയണം. ഇതിന് വേണ്ടിയാണ് ബോധവത്ക്കരണം നടത്തുന്നത്. യഥാർഥ ചോക്ലേറ്റ് നൽകണം. ചോക്ലേറ്റ് എന്താണെന്ന് നേരിട്ട് മനസിലാക്കാനുള്ള അവസരവും തൻ്റെ സ്ഥാപനത്തിൽ രഞ്ചൻ നൽകുന്നുണ്ട്. ചോക്ലേറ്റ് ഒരു പാഷനായി മാറിയതോടെയാണ് ഇതെല്ലാം ഏറ്റെടുക്കാനായത്. കൊക്കോയിൽ നിന്നും നിലവിൽ നാല്പതിലേറെ ഉത്പ്പന്നങ്ങൾ രഞ്ചൻ നിർമിക്കുന്നുണ്ട്. നടുമറ്റത്തെ വീടിനോട് ചേർന്നുള്ള ചോക്ലേറ്റ് ഫാക്ടറിയിൽ ജോലിക്കായി ആറു പേരാണ് ഉള്ളത്. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കി നടത്തി കൂടെയുള്ളത് ഭാര്യ രജനി രഞ്ചനാണ്.
