ആഗോള വ്യോമയാന മേഖലയിലേക്ക് നിക്ഷേപം ആകര്ഷിക്കല്; 'കോക്പിറ്റ് 2027' ഉച്ചകോടിയുടെ ലോഗോയും വെബ്സൈറ്റും പ്രകാശനം ചെയ്തു
സർക്കാരിൻ്റെ പൂർണ പങ്കാളിത്തത്തോടും പിന്തുണയോടും കൂടി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഈ വൻകിട ഉച്ചകോടിക്ക് വരും വർഷം ജനുവരി 28, 29 തീയതികളിൽ കൊച്ചി വേദിയാകും.
Published : November 9, 2026 at 8:36 PM IST
എറണാകുളം: ആഗോള രംഗത്തെ മുൻനിര വിമാനക്കമ്പനികളുടെ ഗ്ലോബൽ കേപ്പബിലിറ്റി സെൻ്ററുകളെ (ജിസിസി - GCC) കേരളത്തിലേക്ക് ആകർഷിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ഇൻഫോപാർക്ക് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന 'കോക്പിറ്റ് 2027: ഗ്ലോബൽ ഏവിയേഷൻ ജിസിസി ലീഡർഷിപ്പ് ഉച്ചകോടി'യുടെ ലോഗോയും വെബ്സൈറ്റും പുറത്തിറക്കി. കൊച്ചിയിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ വ്യവസായ-ഐടി-എഐ ആന്ഡ് ഫ്യൂച്ചര് ടെക്നോളജീസ് വകുപ്പ് മന്ത്രി പി. കെ. കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയാണ് പ്രകാശന കർമ്മം നിർവഹിച്ചത്. സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ പൂർണ പങ്കാളിത്തത്തോടും പിന്തുണയോടും കൂടി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഈ വൻകിട ഉച്ചകോടിക്ക് വരും വർഷം ജനുവരി 28, 29 തീയതികളിൽ കൊച്ചി വേദിയാകും.
ക്ഷണിക്കപ്പെട്ട പ്രതിനിധികൾക്കായി നടത്തുന്ന ഈ അന്താരാഷ്ട്ര ഉച്ചകോടിയിൽ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾ, ഇന്ത്യ/ഏഷ്യാ പസഫിക്, യൂറോപ്പ്, അമേരിക്ക തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ നിന്നുള്ള 25-ലധികം പ്രമുഖ വിമാനക്കമ്പനികളുടെ തലവന്മാർ പങ്കെടുക്കും. സിഇഒമാർ, സിഐഒമാർ, സിടിഒമാർ, സിഡിഒമാർ, ഗ്ലോബൽ ഡെലിവറി മേധാവികൾ തുടങ്ങി ആഗോള വ്യോമയാന രംഗത്തെ പ്രമുഖ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നിര തന്നെ കൊച്ചിയിൽ ഒത്തുചേരും.
വിമാനക്കമ്പനികളുടെ വരുംതലമുറ നിർമ്മിത ബുദ്ധി, ഡാറ്റ വിശകലനം, പ്രൊഡക്റ്റ് മാനേജ്മെൻ്റ്, ഡിജിറ്റൽ ഹബ്ബുകൾ തുടങ്ങിയ സംവിധാനങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് കൊച്ചി തികച്ചും അനുയോജ്യമായ കേന്ദ്രമാണെന്ന് അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ അടയാളപ്പെടുത്തുകയാണ് ഉച്ചകോടിയുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം. രാജ്യത്തെ വൻകിട മെട്രോ നഗരങ്ങളിലെ ഉയർന്ന ചെലവും തിരക്കും കാരണം കമ്പനികൾ ഉയർന്ന വളർച്ചാസാധ്യതയുള്ള കൊച്ചി പോലുള്ള ടിയർ-2 നഗരങ്ങളിലേക്ക് പ്രവർത്തനം മാറ്റുന്ന സാഹചര്യം നിലവിലുണ്ട്. ഇത് പ്രയോജനപ്പെടുത്തി 2031-ഓടെ കേരളത്തിൽ 150 ജിസിസികൾ എങ്കിലും സ്ഥാപിക്കുക എന്ന വലിയ ലക്ഷ്യമാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ മുന്നോട്ടുവെക്കുന്നത്.
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മികച്ച അന്താരാഷ്ട്ര എയര് കണക്റ്റിവിറ്റി, സിയാൽ എയറോസിറ്റി, അത്യാധുനിക എംആർഒ സംവിധാനങ്ങൾ എന്നിവ കൊച്ചിയുടെ പ്രധാന സവിശേഷതകളാണ്. ഇതിനു പുറമെ, എയർ ഇന്ത്യ, ഐബിഎസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ, വെർട്ടെയിൽ തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ ഏവിയേഷൻ ടെക്നോളജി കമ്പനികളുടെ ശക്തമായ സാന്നിധ്യവും വ്യോമയാന രംഗത്ത് കൊച്ചിയുടെ അടിത്തറ ഭദ്രമാക്കുന്നു. വിമാനക്കമ്പനികൾക്ക് കേവലം പിന്തുണാ കേന്ദ്രങ്ങൾ എന്നതിലുപരി വരുമാനം വർധിപ്പിക്കുന്ന തന്ത്രപ്രധാന സാങ്കേതിക കേന്ദ്രങ്ങളായി ജിസിസികളെ മാറ്റുകയെന്നതാണ് ഉച്ചകോടിയുടെ പ്രാഥമിക ചർച്ചാവിഷയം.
കൂടാതെ ഫ്ലൈറ്റ് ഓപ്പറേഷൻസ്, എയർക്രാഫ്റ്റ് മെയിൻ്റനൻസ്, പേഴ്സണലൈസ്ഡ് റീട്ടെയിലിങ്, കണക്റ്റഡ് ക്യാബിനുകൾ തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ ആധുനിക എഐ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ എങ്ങനെ ഫലപ്രദമായി വിനിയോഗിക്കാം എന്നതിനെക്കുറിച്ചും ഉച്ചകോടിയിൽ ആഴത്തിലുള്ള ചർച്ചകൾ നടക്കും. ഗൗരവമേറിയ ബിസിനസ് ചർച്ചകൾക്ക് പുറമെ, കൊച്ചിയിലെത്തുന്ന വിദേശ പ്രതിനിധികൾക്കായി കേരളത്തിൻ്റെ തനത് പ്രകൃതിഭംഗിയും സംസ്കാരവും പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഹൗസ്ബോട്ട് നെറ്റ്വർക്കിങ് യാത്രകളും പ്രത്യേക സാംസ്കാരിക വിരുന്നുകളും സംഘാടകർ ഒരുക്കുന്നുണ്ട്. വ്യോമയാന ഐടി രംഗത്ത് കേരളത്തെ ഒരു ആഗോള ഹബ്ബായി ഉയർത്താൻ 'കോക്പിറ്റ് 2027' വഴിതെളിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
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