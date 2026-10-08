കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്യാർഡിൽ പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ ഇലക്ട്രിക് ടഗുകളുടെ നിർമാണത്തിന് തുടക്കം; സ്റ്റീൽ കട്ടിങ് ചടങ്ങ് നടന്നു
മൂന്ന് ബാറ്ററി-ഇലക്ട്രിക് 70 ടൺ ബോളാർഡ് പുൾ ട്രാൻസ്വേഴ്സ് ടഗുകളുടെ സ്റ്റീൽ കട്ടിങ് ചടങ്ങ് കൊച്ചി കപ്പൽശാലയിൽ നടന്നു. സ്വിറ്റ്സറിൻ്റെ പുതിയ ബിൽഡിങ് സൈറ്റ് മാനേജർ ജെൻസ് ഓവ് കിംലർ റാസ്മുസെൻ കട്ടിങ് നിർവഹിച്ചു.
Published : October 8, 2026 at 2:35 PM IST
എറണാകുളം: പ്രമുഖ ഡെൻമാർക്ക് സമുദ്രോത്പന്ന- സേവന കമ്പനിയായ സ്വിറ്റ്സർ എ/എസിന് (Svitzer A/S) വേണ്ടി കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്യാർഡിൽ നിർമിക്കുന്ന അത്യാധുനിക ഹരിത ടഗുകളുടെ നിർമാണ പ്രവൃത്തികൾക്ക് തുടക്കമായി. മൂന്ന് ബാറ്ററി-ഇലക്ട്രിക് 70 ടൺ ബോളാർഡ് പുൾ ട്രാൻസ്വേഴ്സ് ടഗുകളുടെ സ്റ്റീൽ കട്ടിങ് ചടങ്ങ് കൊച്ചി കപ്പൽശാലയിൽ നടന്നു. സ്വിറ്റ്സറിൻ്റെ പുതിയ ബിൽഡിങ് സൈറ്റ് മാനേജർ ജെൻസ് ഓവ് കിംലർ റാസ്മുസെൻ സ്റ്റീൽ കട്ടിങ് കർമം നിർവഹിച്ചു.
ചടങ്ങിൽ കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്യാർഡ് ഓപ്പറേഷൻസ് ഡയറക്ടർ ഡോ. ഹരികൃഷ്ണൻ. എസ്., ഉഡുപ്പി കൊച്ചിൻ ഷിപ്യാർഡ് ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫിസർ ഹരികുമാർ. എ., ഷിപ്പ്ബിൽഡിങ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ ഷിറാസ് വി. പി., പ്രമുഖ കപ്പൽ വർഗീകരണ സ്ഥാപനമായ എബിഎസ് പ്രതിനിധികൾ, കപ്പൽശാലയിലെ മറ്റ് മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു. കഴിഞ്ഞ വർഷം അടുത്ത തലമുറയിൽപ്പെട്ട നാല് ബാറ്ററി- ഇലക്ട്രിക് ട്രാൻസ്വേഴ്സ് 2600e ടഗുകൾ നിർമിക്കുന്നതിനായി കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്യാർഡും സ്വിറ്റ്സറും തമ്മിൽ കരാറിൽ ഒപ്പുവെച്ചിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ തുടർനടപടികളിലെ സുപ്രധാന നാഴികക്കല്ലായാണ് ഇന്നത്തെ ചടങ്ങ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്.
പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദം
വിവിധ വലുപ്പത്തിലുള്ള കൂറ്റൻ കപ്പലുകളെ സുരക്ഷിതമായി നിയന്ത്രിക്കാനും തുറമുഖങ്ങളിലും ടെർമിനലുകളിലും ആവശ്യമായി വരുന്ന സങ്കീർണമായ ക്ലോസ്- ക്വാർട്ടർ ടോവിങ് ജോലികൾ കൃത്യതയോടെ പൂർത്തിയാക്കാനും ശേഷിയുള്ള രീതിയിലാണ് ഈ ട്രാൻസ്വേഴ്സ് ടഗുകൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ശക്തമായ തിരമാലകൾ, പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥ, വേലിയേറ്റ-ഇറക്കങ്ങൾ എന്നിവയെ പ്രതിരോധിച്ച് മികച്ച രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ ഇവയ്ക്ക് സാധിക്കും. പൂർണമായും ബാറ്ററി- ഇലക്ട്രിക് പ്രൊപ്പൽഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനാൽ ഇവ പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ ഊർജം ഉപയോഗിച്ച് ചാർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ തുറമുഖങ്ങളിലെ കാർബൺ പുറന്തള്ളൽ പൂർണമായി ഒഴിവാക്കാനാകും.
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ആഗോളതലത്തിൽ ഹരിത കപ്പൽ നിർമാണ രംഗത്ത് കപ്പൽശാല കൈവരിച്ച സാങ്കേതിക മികവിൻ്റെ തെളിവാണ് ഈ പദ്ധതി എന്ന് കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്യാർഡ് ചെയർമാനും മാനേജിങ് ഡയറക്ടറുമായ ജോസ് വി. ജെ. വ്യക്തമാക്കി. അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ സുസ്ഥിര സമുദ്ര ഗതാഗതം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനൊപ്പം കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ഗ്രീൻ ടഗ് പരിവർത്തന പദ്ധതിയുടെ (GTTP) ഭാഗമായി രണ്ട് ജിറ്റിറ്റിപി ടഗുകളും ഷിപ്പ്യാർഡ് നിർമിച്ചു വരുന്നുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. നിലവിൽ 17 എഎസ്റ്റിഡിഎസ് ടഗുകളും 6 ഗ്രീൻ ടഗുകളും ഉൾപ്പെടെ വൻ ഓർഡറുകളാണ് കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്യാർഡ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ളത്.
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