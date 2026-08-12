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13-ആം ദിനവും മകനെ കാത്ത് അമ്മ; ഗൗതം കൃഷ്‌ണയ്ക്കായുള്ള തെരച്ചിൽ ഊർജിതമാക്കി കോസ്റ്റ് ഗാർഡ്

കോസ്റ്റ് ഗാർഡിൻ്റെ രണ്ട് ഹെലികോപ്‌ടറുകളാണ് തെരച്ചിലിനായി വിന്യസിച്ചിട്ടുള്ളത്.

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Coast Guard has intensified the search for Gautham Krishna (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 12, 2026 at 8:27 PM IST

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കൊല്ലം: നീണ്ടകരയിൽ വള്ളം മറിഞ്ഞ് കടലിൽ കാണാതായ ഗൗതം കൃഷ്‌ണയ്ക്കായുള്ള തെരച്ചിൽ ഊർജിതമാക്കി കോസ്റ്റ് ഗാർഡ്. രണ്ട് ഹെലികോപ്‌ടറുകളാണ് ഇന്ന് കടലിൽ തെരച്ചിൽ നടത്തിയത്. അമൃതപുരി എൻജിനീയറിങ് കോളജ് ഗ്രൗണ്ടിൽ ഒരുക്കിയ ഹെലിപ്പാഡിൽ ഇന്ധനം നിറച്ച ശേഷമാണ് ഹെലികോപ്‌ടർ വീണ്ടും തെരച്ചിലിനായി പറന്നത്. ഗൗതം കൃഷ്‌ണയ്ക്കായുള്ള തെരച്ചിൽ പതിമൂന്നാം ദിവസവും തുടരുകയാണ്.

രാവിലെ പതിനൊന്നരയോടെയാണ് കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് കോസ്റ്റ് ഗാർഡിൻ്റെ രണ്ട് ഹെലികോപ്‌ടറുകൾ ഗൗതം കൃഷ്‌ണയ്ക്കായുള്ള തെരച്ചിലിനായി കൊല്ലത്തെത്തിയത്. കടൽ നിരീക്ഷണം, രക്ഷാപ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയ ദൗത്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ധ്രുവ് ഹെലികോപ്‌ടറാണ് ആദ്യം തെരച്ചിൽ നടത്തിയത്. തുടർന്ന് കടലിലെ രക്ഷാപ്രവർത്തനം, നിരീക്ഷണം, മെഡിക്കൽ എവാക്വേഷൻ തുടങ്ങിയ ദൗത്യങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ലൈറ്റ് യൂട്ടിലിറ്റി ഹെലികോപ്റ്ററായ ചേതകും തെരച്ചിലിനായി എത്തി.

ഗൗതം കൃഷ്‌ണയ്ക്കായുള്ള തെരച്ചിൽ ഊർജിതമാക്കി കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് (ETV Bharat)

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അമൃതപുരി എൻജിനീയറിങ് കോളജ് മൈതാനത്ത് പ്രത്യേകം തയാറാക്കിയ ഹെലിപ്പാഡിൽ ചേതക് ഹെലികോപ്റ്റർ ഇറക്കി ഇന്ധനം നിറച്ച ശേഷമാണ് വീണ്ടും കടലിലേക്ക് പറന്നത്. നേരത്തെ തെരച്ചിൽ നടത്തിയ കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് ഹെലികോപ്‌ടറുകൾക്ക് കൊല്ലത്ത് ലാൻഡ് ചെയ്യാനും ഇന്ധനം നിറയ്ക്കാനും സൗകര്യമില്ലാതിരുന്നത് തെരച്ചിലിന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കിയിരുന്നു.

ഈ പ്രശ്‌നത്തിന് പരിഹാരം കാണുന്നതിനായാണ് കേന്ദ്രമന്ത്രി സുരേഷ് ഗോപിയുടെ അഭ്യർഥനയെ തുടർന്ന് സദ്ഗുരു ശ്രീ മാതാ അമൃതാനന്ദമയി ദേവിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം അമൃതപുരി എൻജിനീയറിങ് കോളജ് മൈതാനത്ത് അടിയന്തരമായി ഹെലിപ്പാഡ് ഒരുക്കിയത്. ഒറ്റ രാത്രി കൊണ്ടാണ് മഠത്തിലെ അന്തേവാസികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഹെലിപ്പാഡ് നിർമ്മിച്ച് കോസ്റ്റ് ഗാർഡിന് കൈമാറിയത്.

ഹെലികോപ്‌ടറുകൾ ഇറക്കി ഇന്ധനം നിറയ്ക്കുന്നതിനായി ഇന്ത്യൻ ഓയിൽ കോർപ്പറേഷൻ്റെ ഏവിയേഷൻ ഫ്യൂവൽ ടാങ്കറും അമൃതപുരിയിലെ ഹെലിപ്പാഡിലെത്തി. കഴിഞ്ഞ ജൂലൈ 31നാണ് ഗൗതംകൃഷ്‌ണ ഉൾപ്പെടെ 14 പേർ സഞ്ചരിച്ച മത്സ്യബന്ധന വള്ളം നീണ്ടകരയിൽ കടലിൽ മറിഞ്ഞത്. അപകടത്തിൽ ഗൗതം കൃഷ്‌ണയുടെ അച്ഛൻ രാധാകൃഷ്‌ണനും മുത്തച്ഛൻ രാജീവനും മരിച്ചു. ഗൗതം കൃഷ്‌ണയെ കണ്ടെത്തുന്നതുവരെ തെരച്ചിൽ തുടരാനാണ് സർക്കാർ തീരുമാനം. ഗൗതം കൃഷ്‌ണയുടെ വീട്ടിലെത്തിയ മുഖ്യമന്ത്രി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ഇക്കാര്യം കുടുംബത്തിന് ഉറപ്പ് നൽകിയിരുന്നു. 13-ാം ദിവസവും പ്രതീക്ഷ കൈവിടാതെ ഗൗതം കൃഷ്‌ണയ്ക്കായുള്ള തെരച്ചിൽ തുടരുകയാണ്.

നേരത്തെ ഗൗതം കൃഷ്‌ണയുടെ കുടുംബത്തിനെ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി രമേശ്‌ ചെന്നിത്തല സന്ദര്‍ശിച്ചിരുന്നു. കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് ഐജിയുമായി നേരിട്ട് സംസാരിച്ചുവെന്നും കോസ്റ്റ് ഗാർഡും നാവികസേനയുടെ സ്‌കൂബ ഡൈവിങ് സംഘവും തെരച്ചിലിനായി സജീവമായി രംഗത്തുണ്ടെന്നും ആവശ്യമായ സാമ്പത്തിക സഹായങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ നൽകുന്ന കാര്യം വരാനിരിക്കുന്ന മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിൽ തീരുമാനിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കുടുംബത്തിന് ഉറപ്പ് നൽകിയിരുന്നു.

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