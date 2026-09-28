ETV Bharat / state

കേരളത്തിൻ്റെ സ്വന്തം 'കോ-കേരളം'; സഹകരണ എയർലൈൻ പദ്ധതിക്ക് ഓഹരി സമാഹരണം തുടങ്ങി

ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നടക്കം നിരവധി ആളുകളാണ് ഈ സംരംഭത്തിൽ പങ്കാളികളാകാൻ താത്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ച് ബന്ധപ്പെടുന്നത്

MVR Cancer Centre CN Vijayakrishnan Co Kerala share collection Kerala domestic air travel Kerala cooperative sector flight
Representational image (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 28, 2026 at 8:08 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

കെ ശശീന്ദ്രൻ
കോഴിക്കോട്: കേരളത്തിലെ സഹകരണ മേഖലയ്ക്ക് ചരിത്രപരമായ നേട്ടമായി സംസ്ഥാനത്തെ ആദ്യത്തെ സഹകരണ എയർലൈൻ പദ്ധതിയായ 'കോ-കേരള'ത്തിനായുള്ള ഓഹരി സമാഹരണത്തിന് അനുമതി ലഭിച്ചു. സഹകരണ വകുപ്പിൽ നിന്ന് ഔദ്യോഗിക അനുമതി ലഭിച്ചതിന് പിന്നാലെ കേരള ബാങ്കിൽ അക്കൗണ്ട് ആരംഭിച്ച് ഓഹരികൾ സ്വീകരിച്ചു തുടങ്ങിയതായി പദ്ധതിയുടെ ആസൂത്രകനും എംവിആർ കാൻസർ സെൻ്റർ ചെയർമാനുമായ സി.എൻ വിജയകൃഷ്ണൻ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.

സർക്കാർ നിർദേശിച്ച ലക്ഷ്യത്തുക ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ കൈവരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് വലിയ വിജയമാണെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നടക്കം നിരവധി ആളുകളാണ് ഈ സംരംഭത്തിൽ പങ്കാളികളാകാൻ താത്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ച് ബന്ധപ്പെടുന്നത്. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ നിശ്ചിത എണ്ണം ആളുകളിൽ നിന്ന് മാത്രമാണ് ഓഹരികൾ സമാഹരിക്കുന്നത്. മലബാർ ഡെവലപ്‌മെൻ്റ് കൗൺസിൽ ഒരു കോടി രൂപയുടെ ഓഹരി വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിനുപുറമെ മറ്റു നിരവധി സംഘടനകളും വ്യക്തികളും പിന്തുണയുമായി മുന്നോട്ടുവന്നിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

എംവിആർ ക്യാൻസർ സെൻ്റർ ചെയർമാൻ സി എൻ വിജയകൃഷ്‌ണൻ ഇടിവി ഭാരതിനോട് സംസാരിക്കുന്നു (ETV Bharat)

എല്ലാവരുടെയും സഹകരണം അനിവാര്യം

പദ്ധതിയുടെ വിജയത്തിനായി രാഷ്ട്രീയ ഭേദമന്യേ എല്ലാവരുടെയും സഹകരണം ആവശ്യമാണെന്ന് വിജയകൃഷ്ണൻ അഭ്യർഥിച്ചു. മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി സതീശൻ, സഹകരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി, മറ്റ് മന്ത്രിമാർ, കെ.സി വേണുഗോപാൽ എം.പി തുടങ്ങി വിഷയത്തിൽ പിന്തുണ നൽകിയ എല്ലാവർക്കും അദ്ദേഹം നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തി. യുഡിഎഫ്, എൽഡിഎഫ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള മുഴുവൻ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളുടെയും പിന്തുണ ഈ പദ്ധതിക്ക് ഉണ്ടാകണം.

വിഐപികൾക്കായി കോടികൾ ചെലവിട്ട് ഹെലികോപ്റ്ററോ വിമാനങ്ങളോ വാടകയ്ക്ക് എടുക്കുന്ന നിലവിലെ വിവാദങ്ങൾക്ക് ഈ പദ്ധതി ഒരു ശാശ്വത പരിഹാരമാകുമെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഗവർണർ, മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി സതീശൻ, പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയൻ, എം.പിമാർ, ഉയർന്ന പൊലീസ്, ഫയർഫോഴ്സ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്നിവർക്ക് യാത്രാ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി വിമാനത്തിൽ 12 സീറ്റുകൾ അവസാന നിമിഷം വരെ മാറ്റിവയ്ക്കും. ഇവർക്ക് സർക്കാർ ടിക്കറ്റ് നിരക്കിൽ യാത്ര ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യവും ഒരുക്കും.

'കോ–കേരളം' സ്വപ്ന പദ്ധതി

കുറച്ചു മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപാണ് സഹകരണ മേഖലയിൽ ആഭ്യന്തര വിമാന സർവീസിന് തുടക്കമിടാൻ സി.എൻ വിജയകൃഷ്ണൻ ആലോചന നടത്തിയത്. ചെലവു കുറഞ്ഞതും വേഗത്തിലുള്ളതുമായ യാത്ര എന്ന ആശയത്തോടെ സഹകരണ മേഖലയിൽ നിന്നുളള ആദ്യത്തെ ഈ വിമാന കമ്പനിക്ക് ‘കോ–കേരളം’ എന്നാണ് പേര് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. സിയാൽ മാതൃകയിൽ കമ്പനി രൂപീകരിച്ച് വിമാനങ്ങൾ പാട്ടത്തിന് എടുത്താണ് സർവീസ് നടത്തുക. കേരളത്തിൽ അതിവേഗ റെയിൽപാത പ്രായോഗികമാക്കാൻ അമ്പതിനായിരം കോടിയിലേറെ രൂപ ചെലവ് വരും. ഇതിനായുള്ള സ്ഥലമെടുപ്പ് അടക്കം വലിയ സമയമെടുക്കുന്ന കാര്യമാണ്. എന്നാൽ ‘കോ–കേരളം’ പദ്ധതിക്ക് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ രണ്ടു വിമാനങ്ങൾ പാട്ടത്തിന് എടുത്ത് വേഗത്തിൽ സർവീസ് തുടങ്ങാനാകും. നെടുമ്പാശേരി ആസ്ഥാനമാക്കി കരിപ്പൂർ, കണ്ണൂർ, മംഗളൂരു, ബെംഗളൂരു, ചെന്നൈ, കോയമ്പത്തൂർ, മധുര എന്നിവിടങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിച്ചാണ് സർവീസ് നടത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.

ആദ്യ ഘട്ടത്തിലെ രണ്ടു വിമാനങ്ങൾ തുടർഘട്ടങ്ങളിൽ നാലും ആറുമാക്കി ഉയർത്തും. 72 സീറ്റുള്ള വിമാനമാണ് ഇതിനായി വാടകയ്ക്ക് എടുക്കുക. 3,500 മുതൽ 7,000 രൂപ വരെയാകും ടിക്കറ്റ് നിരക്ക്. പ്രാരംഭഘട്ടത്തിൽ ഇരുന്നൂറോളം പേർക്ക് ജോലി നൽകാനാകും. വിമാന സർവീസിന് ഒപ്പം ഏവിയേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഉൾപ്പെടെയുളള സംവിധാനങ്ങളും ആരംഭിക്കും.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

അതിവേഗ ട്രെയിനുകളിൽ നൽകുന്ന നിരക്കിൽ തന്നെ യാത്ര ചെയ്യാനാകും വിധമാണ് പുതിയ വിമാന കമ്പനി സർവീസ് നടത്തുക. കേരളത്തിലെ നാല് പ്രധാന വിമാനത്താവളങ്ങൾക്ക് പുറമെ കാസർകോട്, വയനാട്, ഇടുക്കിയിലെ മൂന്നാർ, പത്തനംതിട്ടയിലെ ശബരിമല എന്നിവിടങ്ങളിൽ ചെറിയ എയർപോർട്ടുകൾ നിർമിച്ച് കണക്റ്റിവിറ്റി വർധിപ്പിക്കാനും പദ്ധതി ലക്ഷ്യമിടുന്നുണ്ട്. കെഎസ്ആർടിസി മാതൃകയിൽ കേരളത്തിലെ വിമാനത്താവളങ്ങളെയും ദക്ഷിണേന്ത്യൻ നഗരങ്ങളെയും ബന്ധിപ്പിച്ച് അര മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂർ ഇടവേളകളിൽ സർവീസുകൾ നടത്താൻ കഴിയുമെന്ന വലിയ പ്രതീക്ഷയും ആത്മവിശ്വാസവും അദ്ദേഹം പങ്കുവച്ചു.
Also Read:ലഹരിക്കെതിരെ ജനസേന; 'തൂഫാൻ തദ്ദേശം' പദ്ധതിക്ക് ഇന്ന് തുടക്കം

TAGGED:

KERALA COOPERATIVE AIRLINE SERVICE
AVIATION SECTOR IN KERALA
CO KERALA FLIGHT SERVICE
CIAL MODEL AIRLINE PROJECT
CO KERALA AIRLINE PROJECT

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.