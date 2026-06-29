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‘കോ–കേരളം’ പദ്ധതി; സഹകരണ മേഖലയിൽ ആഭ്യന്തര വിമാന സർവീസ്, തുടക്കമിടാൻ സി എൻ വിജയകൃഷ്‌ണൻ

സഹകരണ മേഖലയിൽനിന്നുളള ആദ്യത്തെ ഈ വിമാന കമ്പനിക്ക് ‘കോ–കേരളം’ എന്ന പേരാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

Co Kerala project CN Vijayakrishnan domestic flight services flight service cooperative sector
C N Vijayakrishnan (FB@C N Vijayakrishnan)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 29, 2026 at 6:44 PM IST

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കോഴിക്കോട്: സഹകരണ മേഖലയിൽ ആഭ്യന്തര വിമാന സർവീസിന് തുടക്കമിടാൻ ആലോചന നടത്തി എംവിആർ കാൻസർ സെൻ്റർ ആൻഡ് റിസർച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയർമാൻ സി എൻ വിജയകൃഷ്‌ണൻ. ചെലവ് കുറഞ്ഞതും വേഗത്തിലും നടത്തുക എന്ന ആശയത്തോടെ കേരളത്തിൽ ഒരു പുതിയ വിമാന സർവീസിൻ്റെ പ്രാരംഭ നടപടികളിലേക്കു കടന്നതായി സിഎൻ വിജയകൃഷ്‌ണൻ പറഞ്ഞു. വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

സഹകരണ മേഖലയിൽനിന്നുളള ആദ്യത്തെ ഈ വിമാന കമ്പനിക്ക് ‘കോ–കേരളം’ എന്ന പേരാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സിയാൽ മോഡലിൽ കമ്പനി രൂപീകരിച്ച് വിമാനങ്ങൾ പാട്ടത്തിന് എടുത്താണ് സർവീസ് നടത്തുക. കേരളത്തിൽ അതിവേഗ റെയിൽപാത പ്രായോഗികമാക്കാൻ 50,000 കോടിയിലേറെ രൂപ ചെലവ് വരും. അതിൻ്റെ സ്ഥലമെടുപ്പ് അടക്കം വലിയ സമയമെടുക്കും അത് പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ. എന്നാൽ ‘കോ–കേരളം’ പദ്ധതിക്ക് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ രണ്ടു വിമാനങ്ങൾ ഇതിനായി പാട്ടത്തിന് എടുക്കുമെന്ന് സി എൻ വിജയകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു.

സിഎൻ വിജയകൃഷ്ണൻ സംസാരിക്കുന്നു. (ETV Bharat)

നെടുമ്പാശേരി ആസ്ഥാനമാക്കി കരിപ്പൂർ, കണ്ണൂർ, മംഗളൂരു, ബെംഗളൂരു, ചെന്നൈ, കോയമ്പത്തൂർ, മധുര എന്നിവിടങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിച്ചാണു സർവീസ് നടത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പദ്ധതി നടത്തിപ്പിനായി സഹകരണ മേഖലയിൽ കമ്പനി രൂപീകരിക്കുെമെന്നും സിഎൻ വിജയകൃഷ്ണൻ വ്യക്തമാക്കി. മുഖ്യമന്ത്രി ചെയർമാനും സഹകരണ മന്ത്രി വൈസ് ചെയർമാനുമായി രൂപീകരിക്കുന്ന കമ്പനിയിൽ 200 സഹകരണ സംഘങ്ങൾ രണ്ടു കോടി രൂപ വീതം ഓഹരി എടുത്താണ് ആദ്യ ഘട്ടം നടപ്പാക്കുകയെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

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സർക്കാരിന് ഒരു രൂപ പോലെ ചെലവു വരാത്ത ഈ പദ്ധതിയുടെ രൂപരേഖ സർക്കാരിന് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിച്ചതായും വിജയകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു. മുഖ്യമന്ത്രിയും സഹകരണ മന്ത്രിയും സഹകരണ റജിസ്ട്രാറും പദ്ധതിയെ താത്‌പര്യത്തോടെയാണ് സമീപിച്ചതെന്നും ആദ്യ ഘട്ടത്തിലെ രണ്ട് വിമാനങ്ങൾ തുടർഘട്ടങ്ങളിൽ നാലും ആറും ആക്കി ഉയർത്തുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. 72 സീറ്റുള്ള വിമാനമാണ് ഇതിനായി വാടകയ്ക്ക് എടുക്കുക. 3,500 മുതൽ 7,000 രൂപ വരെയാകും ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് വരുക.

കൂടാതെ പ്രാരംഭഘട്ടത്തിൽ 200 പേർക്കു ജോലി നൽകാനാകും. വിമാന സർവീസിന് ഒപ്പം ഏവിയേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഉൾപ്പെടെയുളള സംവിധാനങ്ങളും ഉണ്ടാകും. അതിവേഗ ട്രെയിനുകളിൽ നൽകുന്ന നിരക്കിൽ തന്നെ യാത്ര ചെയ്യാനാകും വിധമാണ് പുതിയ വിമാന കമ്പനി സർവീസ് നടത്തുകയെന്ന് സിഎൻ വിജയകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു. ആദ്യ രണ്ടു വർഷത്തിനുശേഷം കമ്പനി ലാഭം നേടുക.

സർവീസ് തുടങ്ങുന്നതിന് ഒരു മണിക്കൂർ മുൻപുവരെ ഒഴിവുള്ള സീറ്റുകളിൽ കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ യാത്ര ചെയ്യാനാകുംവിധമാകും ടിക്കറ്റുകൾ ക്രമീകരിക്കുക. ഒരു വർഷം വിമാന സർവീസിൽ ആരും കയറിയില്ലെങ്കിൽ പോലും 32 കോടി രൂപ മാത്രമാകും നഷ്‌ടമെന്നും സിഎൻ വിജയകൃഷ്ണൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. സർക്കാരിൽനിന്നു തത്വത്തിൽ അനുമതി ലഭിക്കുന്നതോടെ തുടർ നടപടികളിലേക്ക് കടക്കുമെന്നും കമ്പനിയിൽ പണം മുടക്കാൻ 200 സഹകരണ സംഘങ്ങൾ തയാറാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

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TAGGED:

CO KERALA PROJECT
CN VIJAYAKRISHNAN
DOMESTIC FLIGHT SERVICES
FLIGHT SERVICE COOPERATIVE SECTOR
CN VIJAYAKRISHNAN COKERALA PROJECT

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