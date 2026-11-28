മുഖ്യമന്ത്രി നടത്തിയ പ്രസംഗം സത്യപ്രതിജ്ഞാലംഘനം; വി. ഡി. സതീശൻ പ്രതികാരദാഹിയായി മാറുകയാണെന്ന് പിണറായി വിജയൻ
യുഡിഎഫ് സർക്കാർ സാധാരണക്കാരുടെ അവകാശങ്ങൾ തമസ്കരിക്കുകയാണ്. ആസൂത്രണ ബോർഡിനെ കേവലമൊരു ഉപദേശക സമിതിയാക്കി മാറ്റാനാണ് സർക്കാർ ശ്രമം
Published : November 28, 2026 at 6:25 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: കണ്ണൂരിൽ മുഖ്യമന്ത്രി നടത്തിയ പ്രസംഗം സത്യപ്രതിജ്ഞാ ലംഘനമാണെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയൻ. മുഖ്യമന്ത്രി പ്രതികാരദാഹിയായി മാറുകയാണ്. എതിരാളികൾക്ക് എതിരെ പ്രതികാരം ചെയ്യുകയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി. ഒരു മുഖ്യമന്ത്രി അങ്ങനെ പ്രസംഗിക്കാൻ പാടുണ്ടോ. കണ്ണൂരിലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസംഗം മാധ്യമങ്ങൾ ഗൗരവമായി കണ്ടില്ല. മുഖ്യമന്ത്രി പെട്ടെന്നുള്ള പ്രകോപനത്തിൽ പ്രസംഗിച്ചതല്ല. പ്രസംഗം റിക്കോർഡ് ചെയ്തതല്ലേ. എല്ലാത്തിനും തെളിവുണ്ട്. പ്രതികാരം ചെയ്യാനാണോ സർക്കാർ. നാട്ടിലെ എല്ലാവരുടെയുമല്ലേ സർക്കാർ. സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ മോന്തായം വളഞ്ഞ അവസ്ഥയാണുള്ളതെന്നും പിണറായി വിജയൻ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു.
തങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരെ പിടികൂടി അകത്തിടാനാണ് എസ്ഐടി രൂപീകരിച്ചെതന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ പറയുന്നത്. എസ്ഐടികൾക്ക് കൃത്യമായ നിർദ്ദേശം നൽകുന്ന രീതിയിലാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പ്രസംഗിച്ചത്. പറഞ്ഞത് നിഷേധിക്കാനോ മാറ്റിപ്പറയാനോ മുഖ്യമന്ത്രി തയാറായിട്ടില്ല. കേരള ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേരുടെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ട പാർട്ടിയാണ് സിപിഎം. നിരവധി പേരുടെ ജീവൻ നഷ്ടമായി. ചീമേനി കൂട്ടക്കൊല ഓർക്കുമ്പോൾ ഞെട്ടലാണുണ്ടാകുന്നത്. നഷ്ടങ്ങൾക്ക് പകരം പ്രതികാരം ചെയ്യുന്ന പാർട്ടിയല്ല ഇത്. സിപിഎം ഒരു കാലഘട്ടത്തിലും കൊലപാതക രാഷ്ട്രീയത്തെ അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല. ടി ഐ മധുസൂദനൻ്റെ പ്രസംഗത്തിൽ സിപിഎം വ്യക്തത വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
യുഡിഎഫ് സർക്കാരിന് ബിജെപിയുമായി അവിശുദ്ധ കൂട്ടുകെട്ടാണ്. അതു വ്യക്തമാക്കാനുള്ള ബാധ്യത കോൺഗ്രസ് ദേശീയ നേതൃത്വത്തിനുണ്ട്. സംഘപരിവാർ അജണ്ടക്ക് കീഴടങ്ങുന്ന നിലപാടാണ് യുഡിഎഫ് സർക്കാരിൻ്റേത്. കേരളത്തിൻ്റെ നേട്ടങ്ങൾ തകർക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ യുഡിഎഫ് സർക്കാർ ചെയ്യുന്നു. പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ സമീപനരേഖ വ്യക്തമാക്കുന്നത് അതാണ്. ജനകീയ വികസന മാതൃക പൂർണമായി അവസാനിപ്പിച്ച് അതിന് ചരമക്കുറിപ്പ് തയാറാക്കുകയാണ് യുഡിഎഫ് സർക്കാർ. ഇത് സംഘപരിവാർ അജണ്ടയാണ്. യുഡിഎഫ് നിലപാട് വ്യക്തമാക്കണം.
സാമൂഹ്യനീതിയിലും ക്ഷേമത്തിലും ഊന്നിക്കൊണ്ടുള്ള വികസനത്തിൽ നിന്നുള്ള സമ്പൂർണ പിൻമാറ്റമാണ് ഈ സമീപന രേഖയിലുള്ളത്. കോർപ്പറേറ്റുകൾക്ക് സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വിഭവങ്ങൾ കൊള്ളയടിക്കാൻ വഴിയൊരുക്കുന്നു. പൊതുസ്വത്ത് സ്വകാര്യ മേഖലയ്ക്ക് അടിയറവ് വയ്ക്കുന്നതാണ് സമീപന രേഖ. യുഡിഎഫ് സർക്കാർ സാധാരണക്കാരുടെ അവകാശങ്ങൾ തമസ്കരിക്കുകയാണ്. ആസൂത്രണ ബോർഡിനെ കേവലമൊരു ഉപദേശക സമിതിയാക്കി മാറ്റാനാണ് സർക്കാർ ശ്രമം. അതോടൊപ്പം കിഫ്ബിയെ ഘട്ടംഘട്ടമായി ഇല്ലാതാക്കാനും ശ്രമിക്കുന്നു. ബജറ്റിന് പുറത്ത് വിഭവ സമാഹരണം നടത്താനുള്ള മാതൃകയായിരുന്നു കിഫ്ബി. സുധാപിള്ള കമ്മിറ്റി സമർപ്പിച്ച കിഫ്ബി റിപ്പോർട്ടിൽ മുൻപ് വി. ഡി. സതീശൻ നടത്തിയ പ്രസംഗങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷിലാക്കി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്തത്.
സ്വകാര്യ നിക്ഷേപം അളക്കാൻ പുതിയ രീതി കൊണ്ടുവരാനാണ് യുഡിഎഫ് സർക്കാരിൻ്റെ ശ്രമം. എല്ലാ നടപടികളും കോർപ്പറേറ്റുകൾക്കു വേണ്ടിയാണ് യുഡിഎഫ് സർക്കാർ ചെയ്യുന്നത്. വയോജന പരിപാലനം വരെ സ്വകാര്യ മേഖലയ്ക്ക് കൈമാറുകയാണ്. അധികാര വികേന്ദ്രീകരണത്തെ തകർക്കാനുള്ള ശ്രമവും യുഡിഎഫ് നടത്തുന്നു. പഞ്ചവത്സര സമീപനരേഖ പിൻവലിക്കണമെന്നും പിണറായി വിജയൻ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു.