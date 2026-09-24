ETV Bharat / state

പിണറായിക്ക് 25 ലക്ഷം, സതീശന് 5 ലക്ഷം; സിഎംആർഎൽ ഡയറിയിലെ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ട് ഷോൺ ജോർജ്

സീരിയസ് ഫ്രോഡ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഓഫിസ് (എസ്എഫ്ഐഒ) കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച രേഖകളിലെ സുപ്രധാന വിവരങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്നത്

Shone George Facebook Post Sasidharan Kartha Diary Page SFIO Investigation Kerala Exalogic CMRL Case
ഷോൺ ജോർജ് (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 24, 2026 at 11:01 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

തിരുവനന്തപുരം: മാസപ്പടി കേസിൽ സിഎംആർഎൽ മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ ശശിധരൻ കർത്തയുടെ ഡയറിയിലെ വിവരങ്ങൾ പുറത്ത്. മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശൻ, പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയൻ എന്നിവരുൾപ്പെടെ സംസ്ഥാനത്തെ പ്രമുഖ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളുടെ പേരുകൾ അടങ്ങിയ ഡയറിയുടെ പേജാണ് ബിജെപി നേതാവ് ഷോൺ ജോർജ് ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ പുറത്തുവിട്ടത്. സീരിയസ് ഫ്രോഡ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഓഫിസ് (എസ്എഫ്ഐഒ) എറണാകുളത്തെ കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച കുറ്റപത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമായുള്ള സുപ്രധാന രേഖകളാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്നത്.

എൽഡിഎഫ്, യുഡിഎഫ് മുന്നണികളിലെ പ്രമുഖ നേതാക്കളുടെ പേരുകൾ ഇതിൽ വ്യക്തമായി കുറിച്ചിട്ടുണ്ട്. മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശൻ്റെ പേരും പട്ടികയിലുള്ളതിനാലാണ് മാസപ്പടി കേസിൽ എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിൻ്റെ (ഇഡി) കത്തുണ്ടായിട്ടും സംസ്ഥാന സർക്കാർ പിണറായി വിജയനെതിരെ വിജിലൻസ് അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിക്കാത്തതെന്നും എഫ്ഐആർ ഇടാത്തതെന്നും ഷോൺ ജോർജ് ആരോപിച്ചു. നേരിട്ട് എഫ്ഐആർ ഇട്ട് അന്വേഷണം നടത്തേണ്ട വിഷയമായിട്ടും അതിന് തയാറാകാത്തത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പേരുള്ളതുകൊണ്ടാണോ എന്ന് അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നു. അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കുമെന്നും ബിജെപി നേതൃത്വം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ തീരുമാനമുണ്ടായില്ലെങ്കിൽ നിയമപരമായ നടപടികളിലേക്ക് കടക്കുമെന്നാണ് ഷോൺ ജോർജ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്.

SHONE GEORGE FACEBOOK POST SASIDHARAN KARTHA DIARY PAGE SFIO INVESTIGATION KERALA EXALOGIC CMRL CASE
ഷോൺ ജോർജ് ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ പുറത്തുവിട്ട രേഖ (Special Arrangement)

പുറത്തുവന്ന ഡയറി പേജിൽ ഓരോ നേതാക്കൾക്കും നൽകിയ തുകകളും കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഡയറിയിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയൻ്റെ പേര് 'പി.വി' എന്ന ചുരുക്കപ്പേരിന് പുറമെ 'പിണറായി' എന്ന് തന്നെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പിണറായി വിജയന് 15 ലക്ഷം രൂപയും 10 ലക്ഷം രൂപയും നൽകിയതായി രണ്ട് തവണയായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശന് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയാണ് നൽകിയതായി കാണിക്കുന്നത്. വി.എസ്. അച്യുതാനന്ദൻ്റെ പേരിന് നേരെ 10 ലക്ഷം രൂപയുമുണ്ട്. വി.കെ. ഇബ്രാഹിംകുഞ്ഞിന് 15 ലക്ഷം രൂപയും, രമേശ് ചെന്നിത്തലയ്ക്ക് 10 ലക്ഷം രൂപയും നൽകിയതായി ഇതിൽ കാണാം. ഇതിന് പുറമെ ഹൈബി ഈഡൻ, കെ. മുരളീധരൻ, അൻവർ സാദത്ത് എന്നിവർക്ക് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ വീതവും, ഷിബു ബേബി ജോണിനും എളമരം കരീമിനും അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വീതവും നൽകിയതായി ഡയറിയിലുണ്ട്.

പി.കെ. കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി, കെ.ബി. ഗണേഷ് കുമാർ, അന്തരിച്ച നേതാക്കളായ ഉമ്മൻ ചാണ്ടി, ടി.എം. ജേക്കബ്, കൂടാതെ ജോണി നെല്ലൂർ, പന്ന്യൻ രവീന്ദ്രൻ, സി.കെ. ചന്ദ്രപ്പൻ, കെ. ചന്ദ്രൻ പിള്ള, പി. രാജീവ്, തമ്പാനൂർ രവി, ജി. സുധാകരൻ തുടങ്ങിയവരാണ് പട്ടികയിലുള്ള മറ്റ് പ്രമുഖർ. നേരത്തെ ചില നേതാക്കളുടെ പേരുകൾ മാത്രം പുറത്തുവന്നപ്പോൾ, തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫണ്ടായും പാർട്ടി ഫണ്ടായുമാണ് പണം കൈപ്പറ്റിയതെന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം വിശദീകരണം നൽകിയിരുന്നു. അന്ന് മാത്യു കുഴൽനാടൻ മാത്രമാണ് ഇതിൽ വ്യത്യസ്തമായ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചത്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പേര് കൂടി പുറത്തുവന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കോൺഗ്രസും സർക്കാരും എങ്ങനെ പ്രതിരോധിക്കുമെന്നത് നിർണായകമാണ്.

മാസപ്പടി കേസിൽ വീണ വിജയൻ്റെ കമ്പനിയായ എക്സാലോജിക്കും സിഎംആർഎല്ലും തമ്മിലുള്ള ഇടപാടുകളാണ് കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ അന്വേഷിക്കുന്നത്. കമ്പനിയുടെ സുഗമമായ പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടി രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾക്കും ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും പണം നൽകിയതായി ശശിധരൻ കർത്താ നേരത്തെ മൊഴി നൽകിയിരുന്നു. മുൻപ് ഈ വിഷയത്തിൽ വിജിലൻസ് അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഹർജികൾ തിരുവനന്തപുരം വിജിലൻസ് കോടതിയും ഹൈക്കോടതിയും സുപ്രീം കോടതിയും തള്ളിയിരുന്നു.

ആധികാരികതയില്ലാത്ത വെറും കടലാസുകൾ മാത്രമാണ് തെളിവായി നൽകിയതെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയായിരുന്നു കോടതികളുടെ നടപടി. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ എസ്എഫ്ഐഒ കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച ഔദ്യോഗിക രേഖകളാണ് പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്നത് എന്നത് വിഷയത്തിൻ്റെ ഗൗരവം വർധിപ്പിക്കുന്നു.

ഇരുമുന്നണികളിലെയും ഉന്നത നേതാക്കൾക്ക് പണം ലഭിച്ചുവെന്ന വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവന്നതോടെ കേസിൻ്റെ സ്വഭാവം മാറാനാണ് സാധ്യത. എൽഡിഎഫും യുഡിഎഫും തമ്മിലുള്ള ഒത്തുകളിയാണ് നടക്കുന്നതെന്ന ബിജെപിയുടെ ആരോപണത്തിന് ഇത് കൂടുതൽ കരുത്ത് പകരുന്നു. ഇഡിയുടെ നിർദേശമുണ്ടായിട്ടും വിജിലൻസ് അന്വേഷണത്തിന് പകരം ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണം മാത്രം പ്രഖ്യാപിച്ച സർക്കാർ നടപടിയും ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുകയാണ്.

ഡയറിയിലെ വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ നേതാക്കളിലേക്ക് ഇഡി അന്വേഷണം നീണ്ടേക്കും. കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ അന്വേഷണം കടുപ്പിക്കുന്നതിനിടെ ഇത്തരം രേഖകൾ പുറത്തുവരുന്നത് ഇരുമുന്നണികൾക്കും വലിയ പ്രതിസന്ധിയാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്.

Also Read:- റേഞ്ച് റോവറിന് പിന്നാലെ ഇന്നോവയും; കെ.എം ഷാജിയുടെ കാർ യാത്രകളിൽ ദുരൂഹതയേറുന്നു

TAGGED:

SHONE GEORGE FACEBOOK POST
SASIDHARAN KARTHA DIARY PAGE
SFIO INVESTIGATION KERALA
EXALOGIC CMRL CASE
CMRL PAY OFF CASE DIARY

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.