മാസപ്പടി വിവാദം: ഇഡി അന്വേഷണം തടയണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് സിഎംആർഎൽ ഹൈക്കോടതിയിൽ
നേരത്തെ സിംഗിൾ ബെഞ്ച് മാസപ്പടി വിവാദത്തിൽ ഇഡി അന്വേഷണം തുടരാം എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഉത്തരവുണ്ടായിരുന്നു. ഇത് തടയണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിൽ അപ്പീൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത്.
Published : May 29, 2026 at 2:17 PM IST
എറണാകുളം: മാസപ്പടി ഇടപാട് കേസിൽ എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) അന്വേഷണം തടയണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സിഎംആർഎൽ വീണ്ടും ഹൈക്കോടതിയിൽ. സിംഗിൾ ബഞ്ച് ഉത്തരവ് സ്റ്റേ ചെയ്യണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഡിവിഷൻ ബഞ്ചിലാണ് അപ്പീൽ നൽകിയത്.
ഇഡി അന്വേഷണം തുടരാമെന്ന ഹൈക്കോടതി സിംഗിൾ ബഞ്ച് ഉത്തരവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു കഴിഞ ദിവസം ഇഡിയുടെ റെയ്ഡ്. സിഎംആർഎൽ ജീവനക്കാരും, കമ്പനിയും നൽകിയ ഇഡി അന്വേഷണം തടയണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുള്ള ഹർജി തള്ളിക്കൊണ്ടായlരുന്നു ഹൈക്കോടതി സിംഗിൾ ബഞ്ച് ഉത്തരവ്.
കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ നിരോധന നിയമപ്രകാരം ഇഡിയും, അതോടൊപ്പം തന്നെ ഗുരുതരമായ സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടുകൾ അന്വേഷിക്കുന്ന എസ്എഫ്ഐഒ എന്ന കേന്ദ്ര ഏജൻസിയും കേസിൽ അന്വേഷണം നടത്തുന്നുണ്ട്. ഒരു വിഷയത്തിൽ പല കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ ഒരേസമയം അന്വേഷണം നടത്തുന്നത് നിയമവിരുദ്ധമാണെന്നും, ഇഡിയുടെ നടപടികൾ വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്മേലുള്ള കടന്നുകയറ്റമാണെന്നുമായിരുന്നു സിംഗിൾ ബഞ്ചിനു മുന്നിൽ സിഎംആർഎല്ലിൻ്റെ വാദം.
സിഎംആർഎൽ കമ്പനി ചെലവുകൾ പെരുപ്പിച്ചു കാട്ടിയെന്നും , വീണാ വിജയൻ്റെ എക്സ്ലോജിക് സൊല്യൂഷൻസിന് നൽകിയ പണത്തിൻ്റെ ഉറവിടം കണ്ടെത്താൻ വിശദമായ അന്വേഷണം വേണമെന്നുമായിരുന്നു ഇഡിയുടെ നിലപാട്. വീണയുടെ എക്സ്ലോജിക് സൊല്യൂഷൻസ് കമ്പനിയ്ക്ക് സേവനങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ 1.72 കോടി രൂപ കരിമണൽ കമ്പനിയായ സിഎംആർഎൽ നൽകിയെന്നതിലാണ് അന്വേഷണം.
ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിന് പിന്നാലെ പിണറായി വിജയൻ്റെ വാടക വസതി ഉൾപ്പെടെ പന്ത്രണ്ടിടങ്ങളിൽ ഇഡി റെയ്ഡ് നടത്തിയിരുന്നു. സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പിണറായി വിജയൻ്റെ മകൾ വീണാ വിജയനിൽ നിന്നും സിഎംആർഎൽ മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ ശശിധരൻ കർത്തയുടെ മകൻ ശരൺ എസ് കർത്തയിൽ നിന്നും ഇഡി വിവരം ശേഖരിച്ചിരുന്നു.
തിരുവനന്തപുരത്തെ ഡിജിറ്റൽ തെളിവുകളും മൊബൈൽ ഫോണുകളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ അന്വേഷണ സംഘം കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ വീണാ വിജയന് നോട്ടീസ് നൽകി ഡൽഹിയിലെ ഓഫിസിലേക്ക് വിളിപ്പിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്. കള്ളപ്പണ വെളുപ്പിക്കലിന് പുറമെ ബിനാമി ഇടപാടുകൾ നടന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന സംശയവും ഇഡി മുന്നോട്ടുവയ്ക്കുന്നു.
പിണറായി വിജയൻ്റെ വസതിയിൽ നടത്തിയ ഇഡി റെയ്ഡിന് പിന്നാലെ സംസ്ഥാനത്തുടനീളം കനത്ത പ്രതിഷേധമാണ് സിപിഎം ഉയർത്തിയത്. പിണറായി വിജയൻ്റെ തിരുവനന്തപുരത്തെ വീടിന് സമീപവും കണ്ണൂരിലും മുതിർന്ന നേതാക്കളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ റോഡ് ഉപരോധിച്ചും മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചും പ്രവർത്തകർ രംഗത്തെത്തി.
പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനെ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ഇത്തരം റെയ്ഡുകൾ രാഷ്ട്രീയമായി നേരിടാനുള്ള കഴിവില്ലായ്മയിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നതാണെന്ന് സിപിഎം ജനറൽ സെക്രട്ടറി എംഎ ബേബി വിമർശിച്ചു. കേസിൽ പിണറായി വിജയനെ പ്രതിചേർക്കാൻ വലിയ ഗൂഢാലോചന നടക്കുന്നുണ്ടെന്നും പിണറായി വിജയൻ്റെ വസതിയിൽ നടക്കുന്ന റെയ്ഡ് തികഞ്ഞ രാഷ്ട്രീയ പകപോക്കലാണെന്നും സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എംവി ഗോവിന്ദൻ ആരോപിച്ച് രംഗത്ത് എത്തിയിരുന്നു.
