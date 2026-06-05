മാസപ്പടി കേസിൽ ഇഡി അന്വേഷണം തുടരാം; സിഎംആർഎൽ കമ്പനിയുടെ വാദം തള്ളി ഹൈക്കോടതി
മാസപ്പടി കേസ് കമ്പനി നിയമപ്രകാരമല്ല, മറിച്ച് കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ തടയൽ നിയമപ്രകാരമാണ് (പിഎംഎൽഎ) അന്വേഷിക്കുന്നതെന്ന ഇഡിയുടെ നിലപാട് കോടതി ശരിവച്ചു
Published : June 5, 2026 at 7:05 AM IST|
Updated : June 5, 2026 at 10:43 AM IST
എറണാകുളം: മാസപ്പടി വിവാദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളിൽ എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിന് (ഇഡി) അന്വേഷണം തുടരാമെന്ന് ഹൈക്കോടതി വ്യക്തമാക്കി. ഇഡി അന്വേഷണത്തിനെതിരെ കൊച്ചിൻ മിനറൽസ് ആൻഡ് റൂട്ടൈൽ ലിമിറ്റഡ് (സിഎംആർഎൽ) കമ്പനിയും ഉദ്യോഗസ്ഥരും സമർപ്പിച്ച ഹർജികൾ തള്ളിയാണ് കോടതി ഉത്തരവ്.
കേസിൽ സീരിയസ് ഫ്രോഡ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഓഫിസ് (എസ്എഫ്ഐഒ) അന്വേഷണം നടക്കുമ്പോൾ സമാന്തരമായി ഇഡി അന്വേഷണം ആവശ്യമില്ലെന്ന കമ്പനിയുടെ വാദം ഹൈക്കോടതി തള്ളി. സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളിൽ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ തടയൽ നിയമപ്രകാരം സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അത് അന്വേഷിക്കാൻ എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിന് അധികാരമുണ്ടെന്ന് കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. കമ്പനികാര്യ വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള ഏജൻസികൾ അന്വേഷിക്കുന്നത് പ്രധാനമായും കമ്പനി നിയമങ്ങളുടെ ലംഘനങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ്. എന്നാൽ കള്ളപ്പണ ഇടപാടുകൾ പോലെയുള്ള ഗുരുതരമായ വിഷയങ്ങളിൽ ഇഡിക്ക് സ്വതന്ത്രമായ അന്വേഷണം നടത്താമെന്നും വിധിയിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
ഇഡിയുടെ നിലപാട്
മാസപ്പടി കേസ് കമ്പനി നിയമപ്രകാരമല്ല, മറിച്ച് കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ തടയൽ നിയമപ്രകാരമാണ് (പിഎംഎൽഎ) അന്വേഷിക്കുന്നതെന്ന ഇഡിയുടെ നിലപാട് കോടതി ശരിവച്ചു. ആരോപണങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആദായനികുതി വകുപ്പ് മുമ്പ് കണ്ടെത്തിയ വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇഡിയും പ്രാഥമിക അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചത്. ഇതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഹാജരാകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ഇഡി നോട്ടിസ് അയച്ചിരുന്നു. തുടർന്നാണ് കമ്പനി പ്രതിനിധികൾ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത്.
അന്വേഷണം ഊർജിതമാകും
പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയൻ്റെ മകൾ ടി വീണയുടെ ഐടി കമ്പനിയായ എക്സാലോജിക്കിന് സിഎംആർഎൽ പണം നൽകിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് മാസപ്പടി വിവാദം ഉയർന്നത്. സോഫ്റ്റ്വെയർ സേവനങ്ങൾ നൽകാതെയാണ് സിഎംആർഎൽ എക്സാലോജിക്കിന് 1.72 കോടി രൂപ നൽകിയതെന്നാണ് ആദായനികുതി വകുപ്പ് ഇൻ്ററിം സെറ്റിൽമെൻ്റ് ബോർഡ് കണ്ടെത്തിയത്. തുടർന്ന് കമ്പനികാര്യ മന്ത്രാലയം എസ്എഫ്ഐഒ അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിടുകയായിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ ചുവടുപിടിച്ചാണ് കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ തടയൽ നിയമപ്രകാരം പ്രതികളെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ഇഡി തീരുമാനിച്ചത്.
എസ്എഫ്ഐഒ അന്വേഷണം നടക്കുന്നതിനാൽ ഇഡി അന്വേഷണം സ്റ്റേ ചെയ്യണമെന്നായിരുന്നു സിഎംആർഎൽ എംഡി ശശിധരൻ കർത്ത അടക്കമുള്ളവരുടെ ആവശ്യം. എന്നാൽ ഒരേ ഇടപാടിൽ രണ്ട് കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾക്ക് അന്വേഷണം നടത്താമെന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കി. മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ അടക്കമുള്ളവരോട് വിവരങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്നതിലും അന്വേഷണ ഏജൻസികൾക്ക് വിലക്കില്ല. നിയമപരമായ തടസങ്ങൾ നീങ്ങിയതോടെ സിഎംആർഎൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വിളിച്ചുവരുത്തിയുള്ള ഊർജിത അന്വേഷണത്തിന് ഇഡിക്ക് കഴിയും.
നേരത്തെ ശശിധരൻ കർത്തയോട് ഹാജരാകാൻ ഇഡി ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നുവെങ്കിലും ആരോഗ്യകാരണങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഒഴിഞ്ഞുമാറുകയായിരുന്നു. മറ്റ് ജീവനക്കാരെ കൊച്ചിയിലെ ഇഡി ഓഫിസിൽ വിളിച്ചുവരുത്തി മണിക്കൂറുകളോളം ചോദ്യം ചെയ്തു. ഇതിൽ നിന്നും ലഭിച്ച വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് വീണ്ടും സമൻസ് നൽകിയത്. എസ്എഫ്ഐഒ സംഘം നേരത്തെ സിഎംആർഎൽ ഓഫിസുകളിലും കൊച്ചിയിലെ ഐടി കമ്പനിയിലും പരിശോധന നടത്തി രേഖകൾ പിടിച്ചെടുത്തിരുന്നു. സമാനമായ രീതിയിൽ ഇഡിയും തെളിവ് ശേഖരണത്തിനായി നീക്കങ്ങൾ ശക്തമാക്കിയേക്കും.
അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ മരവിപ്പിക്കാനും കൂടുതൽ രേഖകൾ ആവശ്യപ്പെടാനും എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് പദ്ധതിയിടുന്നുണ്ട്. സംസ്ഥാനത്ത് വലിയ രാഷ്ട്രീയ വിവാദങ്ങൾക്ക് തിരികൊളുത്തിയ സംഭവമാണ് മാസപ്പടി കേസ്. രാജ്യത്തെ നിയമവ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം കേസിൻ്റെ ഭാവി നിർണയിക്കുന്നതിൽ ഹൈക്കോടതി വിധി വലിയ പങ്കുവഹിക്കുമെന്നാണ് പ്രധാന വിലയിരുത്തൽ. രാഷ്ട്രീയ കേന്ദ്രങ്ങളും മാധ്യമ പ്രവർത്തകരും മാസപ്പടി കേസിൻ്റെ പുതിയ വിവരങ്ങൾക്കായി കാത്തിരിക്കുകയാണ്. ഉന്നത രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾക്ക് അന്വേഷണ ഏജൻസികളുടെ നീക്കം വരും ദിവസങ്ങളിൽ കനത്ത തിരിച്ചടിയാകുമെന്നാണ് പൊതുവേ കരുതുന്നത്.
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