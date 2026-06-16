മാസപ്പടി കേസ്: ശശിധരൻ കർത്തയുടെ മകൻ ഇഡി ഓഫിസിൽ ഹാജരായി
ഇഡി സമൻസ് അയച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് മകൻ ശരൺ എസ് കർത്തയും ഭാര്യ ജയ എസ് കർത്തയും ഇഡി ഓഫിസിൽ ഹാജരായത്.
Published : June 16, 2026 at 12:51 PM IST
എറണാക്കുളം: മാസപ്പടി കേസിൽ അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കി എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി). സിഎംആർഎൽ സ്ഥാപകൻ ശശിധരൻ കർത്തയുടെ മകൻ ശരൺ എസ് കർത്തയും ഭാര്യ ജയ എസ് കർത്തയും ചോദ്യം ചെയ്യലിനായി കൊച്ചിയിലെ ഇഡി ഓഫിസിൽ ഹാജരായി.
സിഎംആർഎൽ, എക്സാലോജിക് സൊല്യൂഷൻസ് സാമ്പത്തിക ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒൻപത് പേർക്കാണ് ഇഡി നോട്ടിസ് അയച്ചിരിക്കുന്നത്. സിഎംആർഎല്ലിൻ്റെ സഹോദര സ്ഥാപനമായ എംപവർ ഇൻ്റർനാഷണൽ, വീണ ടിയുടെ കമ്പനിക്ക് അൻപത് ലക്ഷം രൂപ വായ്പ നൽകിയിരുന്നു. ഈ തുക തിരിച്ചടയ്ക്കുന്നതിന് മുൻപ് വീണ്ടും അൻപത് ലക്ഷം രൂപ കൂടി നൽകിയെന്നാണ് പ്രധാന ആരോപണം.
ഇതിൽ വ്യക്തത വരുത്താനാണ് കമ്പനികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരെ വിളിച്ചുവരുത്തുന്നത്. ശശിധരൻ കർത്തയുടെ മകൾ ഷിബി എസ് കർത്തയെ അന്വേഷണ സംഘം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു. സിഎംആർഎല്ലിൻ്റെ മറ്റൊരു സഹോദര സ്ഥാപനമായ നിപുണ ഇൻ്റർനാഷണലിൻ്റെ മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ കൂടിയാണ് ഷിബി. നേരത്തെ സംസ്ഥാനത്തെ പത്തിടങ്ങളിൽ ഇഡി മിന്നൽ പരിശോധന നടത്തിയപ്പോൾ നിപുണയും ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇവിടെനിന്ന് നിർണായക രേഖകൾ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പിടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. വിവാദ കരിമണൽ കമ്പനിയായ സിഎംആർഎല്ലിൻ്റെ മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ ശശിധരൻ കർത്തയോടും കൊച്ചി ഓഫിസിൽ ഹാജരാകാൻ നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.
വീണയ്ക്ക് വീണ്ടും സമൻസ്
ഐടി കമ്പനിയായ എക്സാലോജിക് സൊല്യൂഷൻസിൻ്റെ ഉടമയും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയൻ്റെ മകളുമായ വീണ ടിയെ ബുധനാഴ്ച ചോദ്യം ചെയ്യും. രാവിലെ 10.30ന് കൊച്ചിയിലെ സോണൽ ഓഫിസിൽ നേരിട്ട് ഹാജരാകണമെന്നാണ് സമൻസിലെ നിർദേശം. ഈ മാസം പന്ത്രണ്ടിന് ഹാജരാകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഒൻപതിന് ഇഡി നോട്ടിസ് നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് രണ്ടാഴ്ചത്തെ സമയം കൂടി വീണ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
രേഖകളും മറുപടിയും അഭിഭാഷകൻ വഴി സമർപ്പിക്കാമെന്നും അവധി അപേക്ഷയിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് ബുധനാഴ്ച നേരിട്ട് ഹാജരാകാൻ വീണ്ടും സമൻസ് നൽകിയത്. കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ തടയൽ നിയമപ്രകാരം (പിഎംഎൽഎ) നേരിട്ട് ഹാജരാകുന്നതിൽ നിന്ന് പൂർണമായി ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന നിലപാടിലാണ് അന്വേഷണ സംഘം. വീണ ഇഡിക്ക് മുൻപിൽ ഹാജരാകുമോ അതോ കോടതിയെ സമീപിക്കുമോ എന്നതിൽ വ്യക്തത വന്നിട്ടില്ല.
തെളിവുകൾ ശേഖരിച്ച് ഇഡി
മാസപ്പടി വിവാദത്തിൽ ലഭ്യമായ പരമാവധി തെളിവുകളും രേഖകളും ശേഖരിച്ച ശേഷമാണ് ആരോപണവിധേയരെ നേരിട്ട് ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത്. എക്സാലോജിക് കമ്പനിയും സിഎംആർഎല്ലും തമ്മിൽ നടത്തിയ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളുടെ ഡിജിറ്റൽ രേഖകൾ, ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് വിവരങ്ങൾ, കരാറുകൾ എന്നിവയെല്ലാം ഇഡി വിശദമായി പരിശോധിച്ചു. സിഎംആർഎൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്ന് നേരത്തെ ശേഖരിച്ച മൊഴികളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വീണയെ ചോദ്യം ചെയ്യാനൊരുങ്ങുന്നത്. ഇഡി ഡയറക്ടറുടെ നേരിട്ടുള്ള മേൽനോട്ടത്തിലാണ് അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുന്നത്. ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ കൊച്ചിയിലെത്തി അന്വേഷണ സംഘവുമായി ചർച്ച നടത്തുകയും കേസ് ഡയറി പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
സിഎംആർഎൽ എന്ന സ്വകാര്യ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് എക്സാലോജിക്കിനും വീണയ്ക്കും നൽകാത്ത സേവനങ്ങൾക്ക് പണം നൽകിയെന്ന ആദായനികുതി തർക്ക പരിഹാര ബോർഡിൻ്റെ കണ്ടെത്തലാണ് വിവാദങ്ങൾക്ക് വഴിവച്ചത്. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇഡിയും എസ്എഫ്ഐഒയും അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചത്. രാഷ്ട്രീയമായി ഏറെ പ്രാധാന്യമുള്ള കേസ് ആയതിനാൽ പൂർണമായ തെളിവുകളുടെ ബലത്തിലാണ് നടപടികൾ. പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയൻ്റെ വീട് ഉൾപ്പെടെ ഇഡി റെയ്ഡ് നടത്തിയത് വലിയ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കും ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരായ ആക്രമണങ്ങൾക്കും ഇടയാക്കിയിരുന്നു.
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