എക്സാലോജിക് കേസ്: പിണറായി വിജയനും റിയാസിനും വീണയ്ക്കുമെതിരെ അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവ്
കൈക്കൂലി വാങ്ങിയതിന് പ്രഥമദൃഷ്ട്യാ തെളിവുണ്ടെന്ന നിയമോപദേശത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കേസെടുക്കുന്നത്.
Published : September 22, 2026 at 12:27 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വലിയ കോളിളക്കം സൃഷ്ടിച്ച സി.എം.ആർ.എൽ എക്സാലോജിക് പണമിടപാട് കേസിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയൻ, മകൾ ടി. വീണ, മുൻ മന്ത്രി പി.എ മുഹമ്മദ് റിയാസ് എന്നിവർക്കെതിരെ അന്വേഷണം നടത്താൻ ഡി.ജി.പിക്ക് നിർദേശം നൽകി ആഭ്യന്തരമന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല. മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി സതീശനും ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയും തമ്മിൽ നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷമാണ് നിർണായക തീരുമാനമെടുത്തത്. കൈക്കൂലി വാങ്ങിയതിന് പ്രഥമദൃഷ്ട്യാ തെളിവുണ്ടെന്ന നിയമോപദേശത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കേസെടുക്കുന്നത്.
എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് നൽകിയ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടതെന്ന് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് വ്യക്തമാക്കി. വിഷയത്തിൽ ഇ.ഡി ആദ്യം കത്ത് നൽകിയത് ഡി.ജി.പിക്കാണ്. ഡി.ജി.പി ഈ കത്ത് ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറിക്ക് കൈമാറി.
തുടർനടപടികൾ സംബന്ധിച്ച് ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറി സർക്കാരിൻ്റെ നിർദേശം തേടിയതിനെ തുടർന്ന് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറൽ ജാജു ബാബുവിനോട് നിയമോപദേശം ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു. പ്രോസിക്യൂഷൻ ഡയറക്ടർ ജനറൽ ടി. ആസഫലിയുമായി നടത്തിയ ചർച്ചകൾക്ക് ശേഷമാണ് എ.ജി സർക്കാരിന് നിയമോപദേശം കൈമാറിയത്. ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് ഉത്തരവിറക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്.
ഇത്തരമൊരു പരാതി നൽകാൻ ഇ.ഡിക്ക് നിയമപരമായ അവകാശമുണ്ടെന്ന് രമേശ് ചെന്നിത്തല ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ തടയൽ നിയമത്തിലെ 66(2) വകുപ്പ് പ്രകാരം ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ മറ്റ് അന്വേഷണ ഏജൻസികൾക്ക് കൈമാറാൻ ഇ.ഡിക്ക് ചുമതലയുണ്ട്. സുപ്രീം കോടതിയുടെ വിജയ് മദൻലാൽ കേസിലെ വിധിന്യായവും ആഭ്യന്തരമന്ത്രി എടുത്തുകാട്ടി.
ഒരു അന്വേഷണ ഏജൻസി നൽകുന്ന കത്ത് അവഗണിക്കാൻ സർക്കാരിന് കഴിയില്ലെന്നും അതിൽ നിയമപരമായ നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും ഈ വിധിയിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. എഫ്.ഐ.ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ലളിതകുമാരി കേസിലെ സുപ്രീം കോടതി വിധിയും അദ്ദേഹം പരാമർശിച്ചു. അഴിമതി ഉൾപ്പെടെയുള്ള കേസുകളിൽ എഫ്.ഐ.ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് പ്രാഥമിക അന്വേഷണം അനിവാര്യമാണെന്ന് വിധിയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ നിലവിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രാഥമിക അന്വേഷണമാണോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഇതൊരു അന്വേഷണം തന്നെയാണെന്ന് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി തറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു.
അന്വേഷണം ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന്
ഏത് ഏജൻസി അന്വേഷിക്കണം, ഏത് രീതിയിലുള്ള അന്വേഷണം വേണം എന്നീ കാര്യങ്ങൾ സംസ്ഥാന പൊലീസ് മേധാവി റവാഡ ചന്ദ്രശേഖർ തീരുമാനിക്കും. അഴിമതി നിരോധന നിയമപ്രകാരം വിജിലൻസിന് പുറമെ പൊലീസിനും കേസ് അന്വേഷിക്കാൻ അധികാരമുണ്ടെന്ന നിയമോപദേശത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അന്വേഷണച്ചുമതല ഡി.ജി.പിക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത്.
സാമ്പത്തിക കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ട വിഷയമായതിനാൽ ക്രൈംബ്രാഞ്ചോ സാമ്പത്തിക കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്ന വിഭാഗമോ കേസ് ഏറ്റെടുക്കാനാണ് സാധ്യത. എ.ഡി.ജി.പി എച്ച്. വെങ്കിടേഷിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തെ രൂപീകരിച്ച് അന്വേഷണം മുന്നോട്ടുകൊണ്ടുപോകാനാണ് സാധ്യതയെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. ഇത് സംബന്ധിച്ച ഔദ്യോഗിക ഉത്തരവ് ഉടൻ പുറത്തിറങ്ങും. സർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള നിർദേശം ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് അതിനനുസരിച്ചുള്ള തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ഡി.ജി.പി പ്രതികരിച്ചു.
കുരുക്കായി കർത്തയുടെ മൊഴി
മൂന്നാം കക്ഷി വഴി പൊതുപ്രവർത്തകൻ പണം വാങ്ങുന്നത് കുറ്റകരമാണ്. പിണറായി വിജയൻ കൈക്കൂലി വാങ്ങിയത് മൂന്നാം കക്ഷി വഴിയാണെന്ന് നിയമോപദേശത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. സി.എം.ആർ.എൽ എം.ഡി ശശിധരൻ കർത്തയുടെ മൊഴി ഇക്കാര്യം സ്ഥിരീകരിക്കുന്നുണ്ട്. ചെയ്യാത്ത സേവനത്തിനാണ് പണം കൈപ്പറ്റിയത്. ഇത് പിണറായി വിജയനുള്ള കൈക്കൂലിയാണെന്ന് അനുമാനിക്കേണ്ടി വരും. നിയമാനുസൃതം ആർജിച്ച പണമാണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ വീണയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇല്ലാത്ത സേവനത്തിന് വീണയ്ക്ക് സി.എം.ആർ.എൽ പണം നൽകിയതിലൂടെ അഴിമതി നിരോധന നിയമത്തിലെ വകുപ്പ് ഏഴ് ബാധകമാകും.
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പണം നൽകിയെന്ന് സി.എം.ആർ.എൽ എം.ഡിയും ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഇ.ഡിക്ക് മൊഴി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇൻ്ററിം സെറ്റിൽമെൻ്റ് ബോർഡിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടിലും ഇക്കാര്യം പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട്. വരവിൽ കവിഞ്ഞ സ്വത്ത് കൈവശം വച്ചതിന് വീണയുടെ ഭർത്താവും മുൻ മന്ത്രിയുമായ മുഹമ്മദ് റിയാസിനെതിരെ വകുപ്പ് 13 (1) ബി ബാധകമാകും. കൈക്കൂലി നൽകിയതിന് ശശിധരൻ കർത്തയ്ക്കെതിരെയും കേസ് നിലനിൽക്കും. രേഖകളിലുള്ള പ്രോമിനൻ്റ് പേഴ്സൺ എന്നത് പിണറായി വിജയനാണെന്ന് ഇ.ഡി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
ഹവാല ഇടപാടും ഡയറിക്കുറിപ്പും
റിയാസ് വഴി ലഭിച്ച പണം ഹവാല ഇടപാടിലൂടെ ദുബായിലേക്ക് അയച്ചതായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ ഇ.ഡിക്ക് മൊഴി നൽകിയിരുന്നു. ഈ വിവരങ്ങൾ ഇ.ഡി കത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇടപാടുകൾ ശരിവയ്ക്കുന്ന രീതിയിൽ വീണയുടേതെന്ന പേരിലുള്ള ഡയറിക്കുറിപ്പുകളും ഇ.ഡി നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഡയറിയിലെ പേരല്ലാതെ മറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകളോ എതിരായ മൊഴികളോ ഇല്ലാത്തതിനാൽ മന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല, പി.കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി എന്നിവർക്കെതിരെ കേസ് നിലനിൽക്കില്ലെന്നാണ് സർക്കാരിന് ലഭിച്ച നിയമോപദേശം.
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