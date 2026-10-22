മാസപ്പടി കേസ്: ഇഡിക്ക് മുന്നിൽ നാളെ ഹാജരാകില്ലെന്ന് പിണറായി വിജയൻ, നിയമസഭാ സമ്മേളനവും സുപ്രീംകോടതി സ്റ്റേയും ചൂണ്ടി കത്ത്
കേന്ദ്ര അന്വേഷണ ഏജൻസിയുടെ ചോദ്യം ചെയ്യലിലേക്ക് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് നേരിട്ട് ഹാജരാകേണ്ടി വരുന്നത് ഒഴിവാക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് അണിയറയിൽ നടക്കുന്നത്
Published : October 22, 2026 at 2:55 PM IST
എറണാകുളം: സിഎംആർഎൽ– എക്സാലോജിക് മാസപ്പടി കേസിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയൻ നാളെ ഇഡിക്ക് മുമ്പിൽ ഹാജരാകില്ല. നിയമസഭാ സമ്മേളനവും സുപ്രിം കോടതി വിധിയും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് ഇഡിക്ക് കത്തു നൽകി. അതേസമയം നിയമോപദേശം തേടിയ ശേഷം തുടർ നടപടിയെന്നാണ് ഇഡി നിലപാട് .
എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) കൊച്ചിയിലെ ഇഡി മേഖലാ ഓഫീസിൽ വെളളിയാഴ്ച ചോദ്യം ചെയ്യലിനായി ഹാജരാകാൻ നേരത്തെ പിണറായിക്ക് സമൻസ് നൽകിയിരുന്നു. മാസപ്പടി കേസിൽ പിണറായി വിജയനെ ഒന്നാം പ്രതിയാക്കി വിജിലൻസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതിന് പിന്നാലെയായിരുന്നു കേന്ദ്ര ഏജൻസി ഈ നിർണായക നീക്കം നടത്തിയത്. ഒരേ കേസിൽ കേന്ദ്ര, സംസ്ഥാന ഏജൻസികളുടെ സമാന്തര അന്വേഷണ പരിധിയിലേക്കാണ് ഇതോടെ പിണറായി വിജയൻ എത്തിയത്.
മാസപ്പടി ഇടപാടിൽ കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം നടത്തണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഇഡി നേരത്തെ സംസ്ഥാന പൊലീസ് മേധാവിക്ക് കത്ത് നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ, ഇക്കാര്യത്തിൽ അടിയന്തരമായി കേസെടുക്കുന്നതിന് പകരം പ്രാഥമിക അന്വേഷണം മതിയെന്ന നിലപാടായിരുന്നു സംസ്ഥാന സർക്കാർ സ്വീകരിച്ചിരുന്നത്. സർക്കാരിൻ്റെ ഈ നടപടിക്കെതിരെ ഹൈക്കോടതിയിൽ പൊതുതാൽപ്പര്യ ഹർജി സമർപ്പിക്കപ്പെടുകയുണ്ടായി. ഹർജി പരിഗണിച്ച ഹൈക്കോടതി സിംഗിൾ ബെഞ്ച് പിണറായി വിജയനെതിരെ കേസെടുക്കാൻ ഉത്തരവിടുകയായിരുന്നു. ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വിജിലൻസ് പിന്നീട് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചത്.
തുടർന്ന് സിംഗിൾ ബെഞ്ച് ഉത്തരവിനെതിരെ പിണറായി വിജയൻ ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിനെ സമീപിച്ചെങ്കിലും കോടതി ഹർജി തള്ളിക്കളയുകയായിരുന്നു. ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് വിധി കൂടി എതിരായതോടെ അദ്ദേഹം സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിക്കുകയും സുപ്രിം കോടതി ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് തുടർ നടപടികൾ തടയുകയുമായിരുന്നു.
നിയമപോരാട്ടങ്ങൾ തുടരുന്നതിനിടയിലാണ് ഇഡി കേസിൽ നേരിട്ട് ഇടപെട്ട് ചോദ്യം ചെയ്യലിനായി നോട്ടീസ് അയച്ചത്.
കേസിൽ സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടുകൾ നടന്നിട്ടുണ്ടെന്ന ആരോപണത്തിൽ കള്ളപ്പണ നിരോധന നിയമപ്രകാരമാണ് ഇഡി അന്വേഷണം നടത്തുന്നത്. ഇസി ആർ റജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് ശേഷം ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഹാജരാകണമെന്ന് ആവശ്യപെട്ടുള്ള സമൻസ് പിണറായി വിജയൻ്റെ തിരുവനന്തപുരത്തെ വീട്ടിലെത്തി ഉദ്യോഗസ്ഥർ പതിക്കുകകയായിരുന്നു.
കേന്ദ്ര അന്വേഷണ ഏജൻസിയുടെ ചോദ്യം ചെയ്യലിലേക്ക് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് നേരിട്ട് ഹാജരാകേണ്ടി വരുന്നത് ഒഴിവാക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് അണിയറയിൽ നടക്കുന്നത്. കേസ് രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമാണന്ന് വിലയിരുത്തുന്ന സിപിഎം നിയമപരമായും രാഷ്ട്രീയമായും പിണറായിക്കെതിരെയുള്ള ഇഡി നീക്കത്തെ പ്രതിരോധിക്കുമെന്ന നിലപാടാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത്. അതേസമയം പിണറായിക്കെതിരെയുള്ള അന്വേഷണത്തെ സുപ്രീം കോടതി തടയാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ, വീണ്ടും ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള സമൻസ് അയക്കുന്നതിൽ ഉൾപ്പടെ നിയമോപദേശത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉടൻ തീരുമാനമെടുക്കാനാണ് ഇഡി നീക്കം.
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