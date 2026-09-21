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മാസപ്പടി കേസ്: പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയനെതിരെ വിജിലൻസ് അന്വേഷണത്തിന് സാധ്യത

വരവിൽ കവിഞ്ഞ സ്വത്ത് സമ്പാദിച്ചതിന് ചുമത്തുന്ന വകുപ്പ് 13 (1) ബി പ്രകാരമുള്ള കുറ്റവും നിലനിൽക്കുമെന്ന് നിയമോപദേശത്തിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു

Pinarayi Vijayan Case Mohammed Riyas News Veena Vijayan Exalogic Kerala Vigilance Probe
പിണറായി വിജയൻ, വീണാ വിജയൻ, മുഹമ്മദ് റിയാസ് (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 21, 2026 at 11:38 AM IST

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തിരുവനന്തപുരം: സിഎംആർഎൽ- എക്സാലോജിക് സാമ്പത്തിക ഇടപാട് കേസിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയനും മുൻ മന്ത്രി പിഎ മുഹമ്മദ് റിയാസിനുമെതിരെ കേസെടുക്കുന്നതിൽ സർക്കാർ തീരുമാനം ഇന്നുണ്ടായേക്കും. ഇരുവർക്കുമെതിരെ അഴിമതി നിരോധന നിയമപ്രകാരം കേസെടുക്കാൻ പ്രഥമദൃഷ്ട്യാ തെളിവുണ്ടെന്ന് സർക്കാരിന് നിയമോപദേശം ലഭിച്ചു. അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറൽ ജാജു ബാബു പ്രോസിക്യൂഷൻ ഡയറക്ടർ ജനറൽ ടി ആസഫലിയുമായി നടത്തിയ ചർച്ചകൾക്ക് ശേഷമാണ് സർക്കാരിന് നിയമോപദേശം കൈമാറിയത്.

കുരുക്കായി അഴിമതി നിരോധന നിയമം
അഴിമതി നിരോധന നിയമത്തിലെ (പിസി ആക്ട്) വകുപ്പ് ഏഴ് പ്രകാരമുള്ള കുറ്റമാണ് നിലനിൽക്കുക. ഇതിനുപുറമെ വരവിൽ കവിഞ്ഞ സ്വത്ത് സമ്പാദിച്ചതിന് ചുമത്തുന്ന വകുപ്പ് 13 (1) ബി പ്രകാരമുള്ള കുറ്റവും നിലനിൽക്കുമെന്ന് നിയമോപദേശത്തിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു. കേസിൽ വിജിലൻസിൻ്റെ പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിനാണ് കൂടുതൽ സാധ്യത. എന്നാൽ വിഷയം അതീവ ഗൗരവമുള്ളതാണെന്ന് സർക്കാർ വിലയിരുത്തുന്നതിനാൽ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം (എസ്ഐടി) കേസ് അന്വേഷിക്കാനുള്ള സാധ്യതയും തള്ളിക്കളയാനാകില്ല. സുപ്രീം കോടതി നിർദേശപ്രകാരം അഴിമതി കേസുകളിൽ എഫ്ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് പ്രാഥമിക അന്വേഷണം നടത്താനായിരിക്കും സർക്കാർ തീരുമാനിക്കുക.

മൂന്നാം കക്ഷി വഴിയുള്ള പണമിടപാട്
പിണറായി വിജയൻ്റെ മകൾ വീണാ വിജയൻ, മുഹമ്മദ് റിയാസ് എന്നിവർക്കെതിരെ എഫ്ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാമെന്നാണ് നിയമോപദേശം. ഒരു പൊതുപ്രവർത്തകൻ മൂന്നാം കക്ഷി വഴി പണം വാങ്ങുന്നത് കുറ്റകരമാണ്. പിണറായി വിജയൻ ഇത്തരത്തിൽ മൂന്നാം കക്ഷി വഴിയാണ് കൈക്കൂലി വാങ്ങിയതെന്നും നിയമോപദേശത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. കൈക്കൂലി നൽകിയതിനും വാങ്ങിയതിനും കൃത്യമായ തെളിവുകളുണ്ട്.

സിഎംആർഎൽ എംഡി ശശിധരൻ കർത്തായുടെ മൊഴി ഇക്കാര്യം സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതാണ്. യാതൊരു സേവനവും നൽകാതെയാണ് എക്സാലോജിക് പണം കൈപ്പറ്റിയത്. ഇത് പിണറായി വിജയനുള്ള കൈക്കൂലിയാണെന്ന് അനുമാനിക്കേണ്ടി വരും. നിയമാനുസൃതം സമ്പാദിച്ച പണമാണിതെന്ന് തെളിയിക്കാൻ വീണാ വിജയന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇല്ലാത്ത സേവനത്തിന് വീണയ്ക്ക് സിഎംആർഎൽ പണം നൽകിയതിലൂടെ വകുപ്പ് 7(2) ബാധകമാകും.

പണം നൽകിയെന്ന് സിഎംആർഎൽ എംഡിയും മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിന് (ഇഡി) മൊഴി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ആദായനികുതി വകുപ്പിൻ്റെ ഇൻ്ററിം സെറ്റിൽമെൻ്റ് ബോർഡ് റിപ്പോർട്ടിലും ഇക്കാര്യം പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട്. മൂന്നാം കക്ഷിയിലൂടെ പണം കൈപ്പറ്റിയതിന് ചുമത്തുന്ന വകുപ്പാണിത്. ഇതിൽ മറിച്ച് തെളിയിക്കാനുള്ള ബാധ്യത പ്രതികൾക്കാണ്.

ഹവാല ഇടപാടും ഡയറിക്കുറിപ്പുകളും
വരവിൽ കവിഞ്ഞ സ്വത്ത് കൈവശം വച്ചതിന് വീണയുടെ ഭർത്താവും മുൻ മന്ത്രിയുമായ മുഹമ്മദ് റിയാസിനെതിരെ വകുപ്പ് 13 (1) ബി ബാധകമാകും. കൈക്കൂലി നൽകിയതിന് ശശിധരൻ കർത്തായ്ക്കെതിരെയും വിജിലൻസ് കേസ് നിലനിൽക്കും. കേസിൽ പരാമർശിക്കുന്ന പ്രമുഖ വ്യക്തി പിണറായി വിജയനാണെന്ന് ഇഡി നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. 2018ലെ നിയമഭേദഗതിക്ക് മുൻപും ശേഷവും പണമിടപാടുകൾ നടന്നിട്ടുള്ളതിനാൽ രണ്ട് കാലഘട്ടങ്ങളിലെയും വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം അന്വേഷണം നടത്താമെന്നും നിയമോപദേശത്തിലുണ്ട്.

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റിയാസ് വഴി ലഭിച്ച പണം ഹവാല ഇടപാടിലൂടെ ദുബായിലേക്ക് കടത്തിയതായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ നൽകിയ മൊഴി ഇഡി റിപ്പോർട്ടിലുണ്ട്. ഇടപാടുകൾ ശരിവയ്ക്കുന്ന വീണയുടേതെന്ന പേരിലുള്ള ഡയറിക്കുറിപ്പുകളും ഇഡി പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. അതേസമയം ഡയറിയിലെ പരാമർശമല്ലാതെ മറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകളോ മൊഴികളോ ഇല്ലാത്തതിനാൽ മന്ത്രിമാരായ രമേശ് ചെന്നിത്തല, പികെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി എന്നിവർക്കെതിരെ വിജിലൻസ് കേസ് നിലനിൽക്കില്ലെന്നും സർക്കാരിന് നിയമോപദേശം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

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TAGGED:

PINARAYI VIJAYAN CASE
MOHAMMED RIYAS NEWS
VEENA VIJAYAN EXALOGIC
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