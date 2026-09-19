സിഎംആർഎൽ കേസ്: പിണറായിക്കും വീണയ്ക്കുമെതിരെ അന്വേഷണത്തിന് ഒരുങ്ങി സർക്കാർ
മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശനും ആഭ്യന്തര മന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തലയും തമ്മിലുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷമായിരിക്കും അന്വേഷണത്തിൻ്റെ സ്വഭാവത്തിൽ അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കുക
Published : September 19, 2026 at 9:03 AM IST
തിരുവനന്തപുരം: സിഎംആർഎൽ - എക്സാലോജിക് പണമിടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കള്ളപ്പണ കേസിൽ കേരള മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയും നിലവിലെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവുമായ പിണറായി വിജയൻ, മകൾ വീണ, മുൻമന്ത്രി പി.എ. മുഹമ്മദ് റിയാസ് എന്നിവർക്കെതിരെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിന് ഒരുങ്ങുന്നു. എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇ.ഡി) സംസ്ഥാന പൊലീസ് മേധാവിക്ക് നൽകിയ കത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അഡ്വക്കറ്റ് ജനറൽ നൽകിയ നിയമോപദേശം പരിഗണിച്ചാണ് സർക്കാരിൻ്റെ നീക്കം. മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശനും ആഭ്യന്തര മന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തലയും തമ്മിലുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷമായിരിക്കും അന്വേഷണത്തിൻ്റെ സ്വഭാവത്തിൽ അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കുക.
അഴിമതി നിരോധന നിയമപ്രകാരം കേസെടുക്കാൻ ശുപാർശ
കൊച്ചിൻ മിനറൽസ് ആൻഡ് റൂട്ടൈൽ ലിമിറ്റഡ് (സിഎംആർഎൽ) എന്ന കമ്പനിയും വീണയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള എക്സാലോജിക് സൊല്യൂഷൻസും തമ്മിൽ നടന്ന സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളിൽ അഴിമതി നിരോധന നിയമപ്രകാരം കേസെടുക്കണമെന്നാണ് ഇ.ഡി ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. കുറ്റകൃത്യം നടന്നിട്ടുണ്ടോയെന്നും ഇ.ഡിയുടെ കണ്ടെത്തലുകളിൽ കഴമ്പുണ്ടോയെന്നും വിലയിരുത്താനാണ് പ്രാഥമിക അന്വേഷണം നടത്തുന്നത്. ഈ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാകും തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുക.
വിഷയത്തിൻ്റെ ഗൗരവം കണക്കിലെടുത്ത് ക്രൈംബ്രാഞ്ചിൻ്റെ സാമ്പത്തിക കുറ്റാന്വേഷണ വിഭാഗത്തെ അന്വേഷണം ഏൽപ്പിക്കണമോ എന്ന കാര്യവും സർക്കാർ പരിഗണിക്കുന്നുണ്ട്. ഇ.ഡി നൽകിയ കത്തിലെ വിവരങ്ങൾ അതീവ ഗൗരവതരമാണെന്നും കൃത്യമായ അന്വേഷണം അനിവാര്യമാണെന്നുമാണ് പ്രോസിക്യൂഷൻ ഡയറക്ടർ ജനറൽ ടി. ആസഫലി സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള നിലപാട്. നിയമോപദേശം തയ്യാറാക്കുന്നതിന് മുൻപ് അദ്ദേഹം അഡീഷനൽ അഡ്വക്കറ്റ് ജനറൽ പി.എ. മുഹമ്മദ് ഷായുമായി കൂടിയാലോചനകൾ നടത്തിയിരുന്നു. ഇതിന് ശേഷമാണ് അഡ്വക്കറ്റ് ജനറൽ ജാജു ബാബു സർക്കാരിന് ഔദ്യോഗികമായി നിയമോപദേശം കൈമാറിയത്.
ഇ.ഡി നൽകിയ കത്തിൽ ഗൗരവമേറിയ വിഷയങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശൻ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. പിണറായി വിജയനും മുഹമ്മദ് റിയാസിനുമെതിരെ അഴിമതി നിരോധന നിയമപ്രകാരം കേസെടുക്കണമെന്ന ശുപാർശയോടെയാണ് അന്വേഷണ വിവരങ്ങൾ അക്കമിട്ട് നിരത്തുന്ന കത്ത് ഡിജിപിക്ക് ഇ.ഡി നൽകിയിട്ടുള്ളത്.
ഐടി സേവനങ്ങൾ നൽകാതെ തന്നെ വീണയ്ക്കും അവരുടെ കമ്പനിയായ എക്സാലോജിക്കിനുമായി സിഎംആർഎൽ 3.28 കോടി രൂപ നൽകിയത് പിണറായി വിജയനുള്ള കൈക്കൂലിയാണെന്നാണ് ഇ.ഡിയുടെ പ്രധാന കണ്ടെത്തൽ. ഇതിന് പുറമേ, മുഹമ്മദ് റിയാസ് സുഹൃത്തുക്കൾ വഴി ദുബായിലേക്ക് പണം കടത്തിയെന്ന ഗുരുതരമായ ആരോപണവും മൊഴികളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നുണ്ട്. പണം കൈകാര്യം ചെയ്തത് സംബന്ധിച്ച് വീണയുടെ കൈയക്ഷരത്തിലുള്ള ഡയറിക്കുറിപ്പുകളും അന്വേഷണ സംഘത്തിന് ലഭിച്ചിരുന്നു.
കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു കാലങ്ങളായി കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വലിയ വിവാദങ്ങൾക്ക് വഴിവച്ച സംഭവമാണ് സിഎംആർഎൽ പണമിടപാട്. കേന്ദ്ര ഏജൻസിയായ സീരിയസ് ഫ്രോഡ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഓഫിസ് (എസ്.എഫ്.ഐ.ഒ) ഉൾപ്പെടെ ഈ വിഷയം അന്വേഷിച്ചിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ നിരോധന നിയമപ്രകാരം (പി.എം.എൽ.എ) ഇ.ഡി അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കിയത്.
സിഎംആർഎൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും മറ്റും ചോദ്യം ചെയ്തതിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സംസ്ഥാന പൊലീസിനോട് എഫ്.ഐ.ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അന്വേഷണം നടത്താൻ ഇ.ഡി ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനും കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കുമെതിരെ ഉയർന്ന ആരോപണങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമാണെന്നാണ് സിപിഎം നേതൃത്വം പ്രതികരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ, കേന്ദ്ര ഏജൻസി നൽകിയ കത്ത് നിയമപരമായി പരിശോധിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാനാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ തീരുമാനം.
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