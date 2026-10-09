മാസപ്പടി കേസ്: പിണറായി വിജയനും വീണയ്ക്കുമെതിരെ എഫ്.ഐ.ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ്
കേസിൽ എഫ്.ഐ.ആർ ഇട്ട് അന്വേഷിക്കേണ്ടതില്ലെന്ന സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ വാദം കോടതി പൂർണ്ണമായും തള്ളി. പ്രാഥമിക അന്വേഷണം നടത്തി തെളിവുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം എഫ്.ഐ.ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്താൽ മതിയെന്നായിരുന്നു സർക്കാരിൻ്റെ നിലപാട്
Published : October 9, 2026 at 10:33 AM IST
എറണാകുളം: സി.എം.ആർ.എൽ-എക്സാലോജിക് മാസപ്പടി കേസിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയൻ, മകൾ വീണ ടി, മുഹമ്മദ് റിയാസ് എന്നിവർക്കെതിരെ എഫ്.ഐ.ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അന്വേഷണം നടത്താൻ ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിട്ടു. എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിൻ്റെ (ഇ.ഡി) പ്രാഥമിക റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കേസെടുക്കണമെന്ന ജസ്റ്റിസ് എ. ബദറുദ്ദീൻ്റെ സുപ്രധാന വിധി പിണറായി വിജയനും കുടുംബത്തിനും കനത്ത തിരിച്ചടിയാണ്. പൊതുപ്രവർത്തകനായ കെ.എം ഷാജഹാൻ നൽകിയ ഹർജി പൂർണ്ണമായും അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് കോടതിയുടെ നടപടി.
കേസിൽ എഫ്.ഐ.ആർ ഇട്ട് അന്വേഷിക്കേണ്ടതില്ലെന്ന സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ വാദം കോടതി പൂർണ്ണമായും തള്ളി. പ്രാഥമിക അന്വേഷണം നടത്തി തെളിവുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം എഫ്.ഐ.ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്താൽ മതിയെന്നായിരുന്നു സർക്കാരിൻ്റെ നിലപാട്. അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറലിൻ്റെ നിയമോപദേശത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ രൂപീകരിച്ച പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം (എസ്.ഐ.ടി) കേസിൽ അന്വേഷണം നടത്തിവരികയായിരുന്നു. 14 ദിവസത്തെ സമയപരിധിയുള്ള പ്രാഥമിക അന്വേഷണമാണ് എസ്.ഐ.ടി നടത്തിയിരുന്നത്. എന്നാൽ ഈ വാദങ്ങളെല്ലാം തള്ളിയ ഹൈക്കോടതി, ഇ.ഡി സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ട് ഒരു അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടായി കണക്കാക്കി കേസെടുക്കാൻ ഉത്തരവിടുകയായിരുന്നു.
മുദ്രവച്ച കവറിലെ റിപ്പോർട്ട്
ഇ.ഡി നൽകിയ റിപ്പോർട്ട് മുദ്രവച്ച കവറിൽ വിളിച്ചുവരുത്തി ഹൈക്കോടതി വിശദമായി പരിശോധിച്ചിരുന്നു. ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ എഫ്.ഐ.ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനുള്ള മതിയായ വിവരങ്ങളും തെളിവുകളും ഉണ്ടെന്ന് കോടതി കണ്ടെത്തി. ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സർക്കാരിന് ലഭിച്ച നിയമോപദേശം മറികടന്ന് നേരിട്ട് എഫ്.ഐ.ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ കോടതി നിർദേശിച്ചത്.
ഇതോടെ കേസിൽ പ്രാഥമിക അന്വേഷണം മാത്രം മതിയെന്ന സർക്കാരിൻ്റെ നീക്കം പൊളിയുകയും ചെയ്തു. കരിമണൽ കമ്പനിയായ സി.എം.ആർ.എല്ലിൽ നിന്നും പിണറായി വിജയൻ്റെ മകൾ വീണയുടെ ഐ.ടി കമ്പനിയായ എക്സാലോജിക്കിന് മാസപ്പടി ലഭിച്ചുവെന്നതാണ് കേസിന് ആധാരമായ വിഷയം. യാതൊരു സേവനവും നൽകാതെയാണ് കോടിക്കണക്കിന് രൂപ കൈപ്പറ്റിയതെന്ന ആരോപണത്തിൽ കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ നേരത്തെ തന്നെ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിരുന്നു.
ആദായനികുതി വകുപ്പിൻ്റെ ഇൻ്ററിം സെറ്റിൽമെൻ്റ് ബോർഡിൻ്റെ കണ്ടെത്തലുകളാണ് കേസിന് ആധാരമായത്. 1.72 കോടി രൂപയോളം യാതൊരു ഐ.ടി സേവനങ്ങളും നൽകാതെ എക്സാലോജിക് കൈപ്പറ്റിയെന്നായിരുന്നു കണ്ടെത്തൽ. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് സീരിയസ് ഫ്രോഡ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഓഫിസും (എസ്.എഫ്.ഐ.ഒ) ഇ.ഡിയും അന്വേഷണം ഏറ്റെടുത്തത്.
പിണറായി വിജയനും കുടുംബത്തിനും കുരുക്ക്
ഹൈക്കോടതി വിധി പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയനും കുടുംബത്തിനും വലിയ രാഷ്ട്രീയ, നിയമ പ്രതിസന്ധികളാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. എഫ്.ഐ.ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതോടെ എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിന് കേസിൽ പുതിയ ഇ.സി.ഐ.ആർ (എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് കേസ് ഇൻഫർമേഷൻ റിപ്പോർട്ട്) രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അന്വേഷണം ഊർജ്ജിതമാക്കാൻ കഴിയും. നേരത്തെ സി.എം.ആർ.എൽ എക്സാലോജിക് ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പിണറായി വിജയനെതിരെ അന്വേഷണം മുന്നോട്ടുകൊണ്ടുപോകുന്നതിന് ഇ.ഡിക്ക് ചില നിയമതടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. പുതിയ ഇ.സി.ഐ.ആർ വരുന്നതോടെ ഈ തടസ്സങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും നീങ്ങും. വിജിലൻസ് ഒരു എഫ്.ഐ.ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്താലും ഇ.ഡിക്ക് പുതിയ ഇ.സി.ഐ.ആർ ഇടാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു. നിലവിലെ കോടതി ഉത്തരവോടെ പിണറായി വിജയൻ, മുഹമ്മദ് റിയാസ്, വീണ ടി എന്നിവർക്കെതിരെ മാത്രമല്ല, മറ്റ് പലരിലേക്കും അന്വേഷണം നീളാനും വലിയ രാഷ്ട്രീയ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനും സാധ്യതയുണ്ട്.
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