എക്സാലോജിക് കേസ്: ഹൈക്കോടതി വിധി പഠിച്ച ശേഷം നടപടിയെന്ന് റവന്യൂ മന്ത്രി
കോടതി വിധിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയാണ് അറിഞ്ഞതെന്നും സർക്കാരിന് ഇക്കാര്യത്തിൽ യാതൊരു മുൻവിധിയുമില്ലെന്നും മന്ത്രി
Published : October 9, 2026 at 2:07 PM IST
തൃശൂർ: സിഎംആർഎൽ-എക്സാലോജിക് മാസപ്പടി കേസിൽ എഫ്ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അന്വേഷണം നടത്താനുള്ള ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ് വിശദമായി പഠിച്ച ശേഷം ഉചിതമായ നടപടിയെടുക്കുമെന്ന് റവന്യൂ മന്ത്രി എ പി അനിൽകുമാർ. കോടതി വിധിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയാണ് അറിഞ്ഞതെന്നും സർക്കാരിന് ഇക്കാര്യത്തിൽ യാതൊരു മുൻവിധിയുമില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
ഹൈക്കോടതി വിധി എന്താണെന്ന് പരിശോധിച്ച ശേഷം മാത്രമേ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പറയാനാകൂ എന്ന് മന്ത്രി വിശദീകരിച്ചു. എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) കേസ് അന്വേഷിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോഴും അതിന് ശേഷം സ്വീകരിച്ച നടപടികളിലൊന്നും സർക്കാർ മുൻവിധിയോടെ ഇടപെട്ടിട്ടില്ല. നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിലും സമാനമായ സമീപനം തന്നെയാകും സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടാകുകയെന്നും അദ്ദേഹം മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു.
ഇഡിയുടെ പ്രാഥമിക റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കേസെടുക്കണമെന്ന ജസ്റ്റിസ് എ ബദറുദ്ദീൻ്റെ സുപ്രധാന വിധി പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയനും കുടുംബത്തിനും കനത്ത തിരിച്ചടിയാണ്. പൊതുപ്രവർത്തകനായ കെ എം ഷാജഹാൻ നൽകിയ ഹർജി പൂർണമായും അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് കോടതിയുടെ നടപടി. കേസിൽ എഫ്ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അന്വേഷിക്കേണ്ടതില്ലെന്ന സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ വാദം കോടതി പൂർണമായും തള്ളി.
പ്രാഥമിക അന്വേഷണം നടത്തി തെളിവുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം എഫ്ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്താൽ മതിയെന്നായിരുന്നു സർക്കാരിൻ്റെ നിലപാട്. അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറലിൻ്റെ നിയമോപദേശത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ രൂപീകരിച്ച പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം (എസ്ഐടി) കേസിൽ അന്വേഷണം നടത്തിവരികയായിരുന്നു. 14 ദിവസത്തെ സമയപരിധിയുള്ള പ്രാഥമിക അന്വേഷണമാണ് എസ്ഐടി നടത്തിയിരുന്നത്. എന്നാൽ ഈ വാദങ്ങളെല്ലാം തള്ളിയ ഹൈക്കോടതി, ഇഡി സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ട് ഒരു അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടായി കണക്കാക്കി കേസെടുക്കാൻ ഉത്തരവിടുകയായിരുന്നു.
കേസിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം
കരിമണൽ കമ്പനിയായ സിഎംആർഎല്ലിൽ നിന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയൻ്റെ മകൾ വീണയുടെ ഐടി കമ്പനിയായ എക്സാലോജിക്കിന് മാസപ്പടി ലഭിച്ചുവെന്നതാണ് കേസിന് ആധാരമായ വിഷയം. യാതൊരു സേവനവും നൽകാതെയാണ് കോടിക്കണക്കിന് രൂപ കൈപ്പറ്റിയതെന്ന ആരോപണത്തിൽ കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ നേരത്തെ തന്നെ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിരുന്നു. ആദായനികുതി വകുപ്പിൻ്റെ ഇൻ്ററിം സെറ്റിൽമെൻ്റ് ബോർഡിൻ്റെ കണ്ടെത്തലുകളാണ് കേസിന് ആധാരമായത്. 1.72 കോടി രൂപയോളം യാതൊരു ഐടി സേവനങ്ങളും നൽകാതെ എക്സാലോജിക് കൈപ്പറ്റിയെന്നായിരുന്നു കണ്ടെത്തൽ. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് സീരിയസ് ഫ്രോഡ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഓഫിസും (എസ്എഫ്ഐഒ) ഇഡിയും അന്വേഷണം ഏറ്റെടുത്തത്.
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മാസപ്പടി വിവാദം കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വലിയ കോളിളക്കമാണ് സൃഷ്ടിച്ചത്. രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾക്കും ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും സിഎംആർഎൽ പണം നൽകിയെന്ന വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവന്നത് വലിയ ചർച്ചകൾക്ക് വഴിവച്ചിരുന്നു. നിലവിൽ ഹൈക്കോടതിയുടെ കർശന നിർദേശം വന്നതോടെ അന്വേഷണം കൂടുതൽ ഊർജിതമാകുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. കേന്ദ്ര ഏജൻസികളുടെ അന്വേഷണത്തിന് പുറമെ സംസ്ഥാന പൊലീസും എഫ്ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അന്വേഷണം നടത്തേണ്ടി വരുന്നത് പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമാക്കും. നിയമപരമായ എല്ലാ വശങ്ങളും പരിശോധിച്ച ശേഷമാകും തുടർനടപടികളിലേക്ക് കടക്കുകയെന്ന് നിയമവിദഗ്ധരും ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
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