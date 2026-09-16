'മൊഴി നൽകിയത് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി'; മാസപ്പടി കേസിൽ ഇഡിക്കെതിരെ സിഎംആർഎൽ മുൻ സിഎഫ്ഒ
കേസിൽ വിജിലൻസ് അന്വേഷണം നിർദേശിച്ച് സംസ്ഥാന പൊലീസ് മേധാവിക്ക് ഇഡി സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ടിൽ സുരേഷ് കുമാറിൻ്റെ മൊഴിയായിരുന്നു പ്രധാന തെളിവായി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരുന്നത്
Published : September 16, 2026 at 12:10 PM IST
എറണാകുളം: മാസപ്പടി കേസിൽ എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിന് കനത്ത തിരിച്ചടി. പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്കെതിരെ നൽകിയ മൊഴി ഭീഷണിപ്പെടുത്തി രേഖപ്പെടുത്തിയതാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി സിഎംആർഎൽ മുൻ ചീഫ് ഫിനാൻസ് ഓഫിസർ പി സുരേഷ് കുമാർ രംഗത്തെത്തി. വിവാദ മൊഴി പിൻവലിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് അദ്ദേഹം അന്വേഷണ ഏജൻസിക്ക് ഔദ്യോഗികമായി കത്തുനൽകി.
കേസിൽ വിജിലൻസ് അന്വേഷണം നിർദേശിച്ച് സംസ്ഥാന പൊലീസ് മേധാവിക്ക് ഇഡി സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ടിൽ സുരേഷ് കുമാറിൻ്റെ മൊഴിയായിരുന്നു പ്രധാന തെളിവായി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ ഈ മൊഴി പൂർണമായും സമ്മർദം ചെലുത്തി എഴുതിവാങ്ങിയതാണെന്നാണ് പുതിയ വെളിപ്പെടുത്തൽ.
ക്രൂരമായ ചോദ്യം ചെയ്യൽ
തനിക്ക് 63 വയസ്സുണ്ടെന്നും പ്രമേഹം, രക്തസമ്മർദം, പ്രോസ്റ്റേറ്റ് സംബന്ധമായ ഗുരുതര രോഗങ്ങൾ എന്നിവയാൽ ബുദ്ധിമുട്ടുകയാണെന്നും അറിയിച്ചിട്ടും ഉദ്യോഗസ്ഥർ പരിഗണിച്ചില്ലെന്ന് സുരേഷ് കുമാർ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ചോദ്യം ചെയ്യലിൻ്റെ പേരിൽ രാത്രി മുഴുവൻ ഉറങ്ങാനോ വിശ്രമിക്കാനോ അനുവദിക്കാതെ 24 മണിക്കൂറോളം തടഞ്ഞുവച്ചു. മരുന്നും ഭക്ഷണവും പോലും നൽകാതെ പുലർച്ചെ വരെ ചോദ്യം ചെയ്യൽ തുടർന്നു. ഭാര്യയോട് ഫോണിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ സ്പീക്കറിലിടാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയും, ഇഡി നിർദേശിക്കുന്ന രീതിയിൽ സുഖമായിരിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം പറയാൻ നിർബന്ധിക്കുകയും ചെയ്തു.
വ്യാജ മൊഴിക്ക് സമ്മർദം
എക്സാലോജിക് കമ്പനി യാതൊരു സേവനവും നൽകാതെയാണ് സിഎംആർഎല്ലിൽ നിന്ന് പണം കൈപ്പറ്റിയതെന്ന് മൊഴി നൽകാൻ തനിക്ക് മേൽ കടുത്ത സമ്മർദമുണ്ടായതായി കത്തിൽ പറയുന്നു. ആദായനികുതി വകുപ്പിൻ്റെ രഹസ്യരേഖകൾ നൽകാൻ വിസമ്മതിച്ചപ്പോൾ മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്ന സ്വരത്തിൽ സംസാരിക്കുകയും അറസ്റ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുകയും ചെയ്തു.
രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളുടെ പേരുകൾ പറയാനും സിഎംആർഎൽ വ്യാജ ചെലവുകൾ കാണിച്ചാണ് പണം ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് സമ്മതിക്കാനും നിർബന്ധിച്ചു. തുടർച്ചയായ ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ ശാരീരികമായും മാനസികമായും തളർന്ന ഘട്ടത്തിലാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ തയാറാക്കിയ ഉത്തരങ്ങളിൽ ഒപ്പിട്ടു നൽകേണ്ടി വന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം വിശദീകരിക്കുന്നു.
പഴയ മൊഴിയും പുതിയ വെളിപ്പെടുത്തലും
2017 മാർച്ച് മുതൽ വീണയുടെ വ്യക്തിഗത അക്കൗണ്ടിലേക്ക് 2.78 കോടി രൂപയും എക്സാലോജിക് സൊല്യൂഷൻസിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് 50 ലക്ഷം രൂപയും ഉൾപ്പെടെ ആകെ 3.28 കോടി രൂപ എത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന സുരേഷ് കുമാറിൻ്റെ മൊഴിയാണ് ഇഡി റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നത്. എന്നാൽ ഇതെല്ലാം ഭീഷണിപ്പെടുത്തി എഴുതി വാങ്ങിയതാണെന്നും വസ്തുതാവിരുദ്ധമാണെന്നും അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു.
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ജീവനിലും സുരക്ഷയിലും ഭയമുള്ളതിനാലാണ് ഇത്രയും നാൾ ഇത് പുറത്തുപറയാതിരുന്നതെന്നും നിയമവിരുദ്ധ നടപടികളിൽ നിന്ന് സംരക്ഷണം വേണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. മാസപ്പടിക്കേസിൻ്റെ അന്വേഷണത്തിൽ വലിയ വഴിത്തിരിവായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഈ പുതിയ വെളിപ്പെടുത്തൽ. കേന്ദ്ര ഏജൻസിയുടെ വിശ്വാസ്യതയെ തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതാണ് മുൻ സിഎഫ്ഒയുടെ ഈ കത്ത്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ കോടതി നടപടികളിലും ഇത് നിർണായക സ്വാധീനം ചെലുത്തുമെന്നാണ് നിയമവിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്. ഇഡിക്കെതിരെയുള്ള ആരോപണങ്ങൾ ശരിവയ്ക്കുന്ന സുരേഷ് കുമാറിൻ്റെ വെളിപ്പെടുത്തൽ വലിയ രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചകൾക്ക് വഴിയൊരുക്കും.
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