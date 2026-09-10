ETV Bharat / state

പിണറായിക്കെതിരെ കേസെടുക്കുമോ? തീരുമാനം അടുത്ത മന്ത്രിസഭയിൽ; രാഷ്ട്രീയ ആയുധമാക്കാൻ യുഡിഎഫ്

സർക്കാരിൻ്റെ നിലപാട് പരിശോധിച്ച ശേഷം പ്രതിരോധം കടുപ്പിക്കാൻ സിപിഎം തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യത്തോടെയുള്ള കേസ് എന്നതിലാകും സിപിഎം പ്രധാനമായും ഊന്നൽ നൽകുക

Kerala CM VD Satheesan ED Probe Against Pinarayi CMRL Payola Case Kerala CPM State Committee Meet
പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയൻ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 10, 2026 at 1:06 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

സിഎസ് സിദ്ധാർത്ഥൻ

തിരുവനന്തപുരം: സിഎംആർഎല്ലിൽ നിന്ന് പണം കൈപ്പറ്റിയെന്ന എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയനെതിരെ കേസെടുക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ സർക്കാർ ഉടൻ തീരുമാനമെടുക്കും. അഡ്വക്കറ്റ് ജനറലും ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് പ്രോസിക്യൂഷനും നൽകുന്ന നിയമോപദേശം ലഭിച്ച ശേഷം അടുത്ത മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിലാകും അന്തിമ തീരുമാനം ഉണ്ടാകുക.

ഈ മാസം 13 മുതൽ 15 വരെ കോഴിക്കോട് സിപിഎം സംസ്ഥാന സമിതി യോഗം നടക്കാനിരിക്കെ വിഷയം സജീവ രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചയാക്കി നിർത്താനാണ് യുഡിഎഫ് നീക്കം. സർക്കാരിൻ്റെ നിലപാട് പരിശോധിച്ച ശേഷം പ്രതിരോധം കടുപ്പിക്കാൻ സിപിഎം തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യത്തോടെയുള്ള കേസ് എന്നതിലാകും സിപിഎം പ്രധാനമായും ഊന്നൽ നൽകുക.

ഇഡിയുടെ രാഷ്ട്രീയ നീക്കങ്ങളെ ജനങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ തുറന്നുകാട്ടി ദേശീയ തലത്തിൽ വരെ ചർച്ചയാക്കാനും പാർട്ടി ലക്ഷ്യമിടുന്നു. മുഖ്യമന്ത്രി വിഡി സതീശൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നൽകിയ സൂചനകൾ പ്രകാരം പിണറായി വിജയൻ, മുഹമ്മദ് റിയാസ്, വീണ എന്നിവർക്കെതിരെ കേസെടുക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇഡി നൽകിയ തെളിവുകൾ സർക്കാരിന് അവഗണിക്കാനാകില്ലെന്നും കേസെടുത്തില്ലെങ്കിൽ അത് സർക്കാരിനെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. എങ്കിലും തിടുക്കപ്പെട്ട് നടപടി വേണ്ടെന്ന വിലയിരുത്തലിലാണ് നിയമോപദേശം തേടാൻ മന്ത്രിസഭ തീരുമാനിച്ചത്.

നിലവിലെ തെളിവുകളും ഇഡി റിപ്പോർട്ടും അനുസരിച്ച് എഫ്ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ നിയമതടസമില്ല. അതിനാൽ കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിക്കാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് പൊലീസ്. പിണറായി വിജയൻ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയും മുഹമ്മദ് റിയാസ് മുൻ മന്ത്രിയുമാണെങ്കിലും കേസെടുക്കുന്നതിന് അത് തടസമാകില്ല. പ്രോസിക്യൂഷൻ നടപടികൾക്ക് മാത്രമാണ് ഗവർണറുടെ അംഗീകാരം ആവശ്യമായി വരിക.

ദേശീയതലത്തിൽ ചർച്ചയാക്കാൻ സിപിഎം
ബിജെപിക്കെതിരെ ശക്തമായ നിലപാടെടുക്കുന്ന സിപിഎമ്മിൻ്റെ പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗത്തിനെതിരെ കേസെടുക്കാൻ കോൺഗ്രസ് മുൻകൈ എടുക്കുകയാണെന്ന പ്രചാരണം ദേശീയതലത്തിൽ വ്യാപകമാക്കാനാണ് സിപിഎം തീരുമാനം. പിണറായി വിജയനെതിരായ ഇഡിയുടെ കത്തിൽ കോൺഗ്രസ് ദേശീയ നേതൃത്വം നിലപാട് വ്യക്തമാക്കണമെന്ന് സിപിഎം ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ഇന്ത്യ മുന്നണിയിലും ഈ വിഷയം ചർച്ചയാക്കും.

പിണറായിക്കെതിരായ നീക്കത്തിൽ സഖ്യത്തിലെ മറ്റു പാർട്ടികളുടെ പിന്തുണ ഉറപ്പാണെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. അതേസമയം ഈ വിഷയത്തെ നേതാക്കൾ പരസ്യമായി എതിർക്കാനും നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. നേതാക്കൾ മൗനം പാലിച്ചാൽ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ആശയക്കുഴപ്പത്തിനും തെറ്റിദ്ധാരണയ്ക്കും ഇടയാക്കുമെന്നാണ് പാർട്ടിയുടെ വിലയിരുത്തൽ.

മൂന്നുവർഷം, ആറ് കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ
ഒരു കമ്പനിയുടെ സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേട് എന്ന നിലയിൽ ആദായനികുതി വകുപ്പ് അന്വേഷണം തുടങ്ങിയ കേസാണ് ഇപ്പോൾ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഉൾപ്പെടെ സിപിഎമ്മിൻ്റെ രണ്ട് പ്രധാന നേതാക്കൾക്കെതിരെയുള്ള അന്വേഷണത്തിലേക്ക് എത്തിനിൽക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ മൂന്നുവർഷത്തിനിടെ ആറ് കേന്ദ്ര ഏജൻസികളാണ് ഈ കേസ് അന്വേഷിച്ചത്. വീണയും എക്സാലോജിക്കും ചേർന്ന് 1.72 കോടി രൂപ കൈപ്പറ്റിയെന്നായിരുന്നു ആദായനികുതി ഇൻ്ററിം സെറ്റിൽമെൻ്റ് ബോർഡിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. എന്നാൽ സീരിയസ് ഫ്രോഡ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഓഫിസ് (എസ്എഫ്ഐഒ) റിപ്പോർട്ടിൽ ഇത് 2.78 കോടിയായും ഇഡി റിപ്പോർട്ടിൽ 3.28 കോടിയായും മാറി. സംസ്ഥാന സർക്കാർ വിജിലൻസ് അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചാൽ ഈ എഫ്ഐആർ അടിസ്ഥാനമാക്കി കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കേസിൽ ഇഡിക്ക് അന്വേഷണം തുടരാനാകും.

അന്വേഷണം യുഡിഎഫ് നേതാക്കളിലും എത്തുമോ
പിണറായി വിജയനെതിരെ കേസെടുക്കുമ്പോൾ സിപിഎമ്മിൽ നിന്നുയരാൻ സാധ്യതയുള്ള പ്രതികാര രാഷ്ട്രീയം എന്ന ആരോപണത്തെ നേരിടാൻ യുഡിഎഫിന് കൃത്യമായ മറുപടിയുണ്ട്. സോളർ കേസിൽ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻ ചാണ്ടിക്കെതിരെ പിണറായി വിജയൻ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചത് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാകും യുഡിഎഫ് പ്രതിരോധം തീർക്കുക. എന്നാൽ ഭരണപക്ഷത്തുള്ള ചില നേതാക്കളുടെ പേരും ആരോപണ പട്ടികയിലുണ്ടെന്നത് സർക്കാരിനെ കുഴക്കുന്നുണ്ട്. ഇഡിയുടെ ആവശ്യം അംഗീകരിച്ച് അന്വേഷണത്തിലേക്കും കേസിലേക്കും നീങ്ങിയാൽ അത് ഭാവിയിൽ കീഴ്‌വഴക്കമാകുമോ എന്ന ആശങ്ക സർക്കാരിനുണ്ട്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ഭരണപക്ഷത്തെ ഉന്നമിട്ട് ഇഡി രംഗത്തിറങ്ങിയാലും സമാന നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടി വരില്ലേ എന്ന ചോദ്യവും ഉയരുന്നുണ്ട്. മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻ ചാണ്ടി, മുൻ മന്ത്രിമാരായ രമേശ് ചെന്നിത്തല, പികെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി എന്നിവർക്കെതിരെ എന്തുകൊണ്ടാണ് അന്വേഷണം നടത്താത്തത് എന്ന ചോദ്യം സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എംവി ഗോവിന്ദൻ നേരത്തെ ഉന്നയിച്ചിരുന്നു.

Also Read:- തോൽവിക്ക് കാരണം പിണറായിയോ?; സിപിഎം വിശാല സംസ്ഥാന സമിതി യോഗം കോഴിക്കോട്ട്

TAGGED:

KERALA CM VD SATHEESAN
ED PROBE AGAINST PINARAYI
CMRL PAYOLA CASE KERALA
CPM STATE COMMITTEE MEET
CMRL CASE PINARAYI VIJAYAN

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.