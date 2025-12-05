സ്വര്ണക്കൊള്ളയില് കടകംപള്ളിയെ ചോദ്യം ചെയ്യാതിരിക്കാന് എസ്ഐടിക്കു മേല് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സമ്മര്ദമെന്ന് വി.ഡി. സതീശൻ
Published : December 5, 2025 at 1:36 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള വിഷയത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വരെ കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രനെ ചോദ്യം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിനു (എസ്.ഐ.ടി) മേൽ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തുന്നുവെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി. സതീശൻ.
ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള കേസിൽ പ്രതികൾക്ക് ജാമ്യം നിഷേധിച്ചുകൊണ്ട് ഹൈക്കോടതി പറഞ്ഞത് ഞെട്ടിക്കുന്ന വിവരങ്ങളാണ്. ഇനിയും പ്രധാനപ്പെട്ട നിരവധി പേരെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നാണ് കോടതി പറഞ്ഞത്. ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയുടെ പിന്നിൽ ഇപ്പോൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടവരെക്കാൾ പ്രധാനപ്പെട്ട വൻതോക്കുകൾ ഉണ്ടെന്നുമാണ് കോടതി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. മുൻ ദേവസ്വം മന്ത്രിയും ഇപ്പോഴത്തെ ദേവസ്വം മന്ത്രിയും പത്മകുമാർ ദൈവതുല്യനെന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച ആളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള വൻതോക്കുകൾ സ്വർണക്കൊള്ളയ്ക്ക് പിന്നിലുണ്ട്. ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള കേസിൽ സി.പി.എം. നേതാക്കളുടെ ജയിലിലേക്കുള്ള ഘോഷയാത്ര തുടങ്ങിയിട്ടേയുള്ളൂ. ഇനിയും ഇതിനേക്കാൾ വലിയ നേതാക്കൾ വന്നുചേരുമെന്നാണ് കോടതി വിധിയിലൂടെ വ്യക്തമാകുന്നത്.
രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട സി.പി.എം. നേതാക്കൾ ജയിലിലായിട്ടും അവർക്കെതിരെ ഒരു നടപടിയും സ്വീകരിക്കില്ലെന്ന വാശിയിലാണ് സിപിഎം. അയ്യപ്പന്റെ സ്വർണം മോഷ്ടിച്ച കേസിൽ അറസ്റ്റിലായി ജാമ്യം നിഷേധിക്കപ്പെട്ട് ജയിലിൽ കിടക്കുന്നവർക്കെതിരെ പോലും നടപടി എടുക്കാത്ത പാർട്ടിയാണ് സി.പി.എം. ജയിലിലായവരെ ഭയന്നാണ് സി.പി.എം. നിൽക്കുന്നത്. കൂടുതൽ നേതാക്കളുടെ പേരുകൾ വെളിപ്പെടുത്തുമോ എന്ന പേടിയിലാണ് സി.പി.എം. ശബരിമലയിലെ സ്വർണക്കൊള്ളക്കാർക്ക് സി.പി.എം. കുടപിടിച്ചുകൊടുക്കുകയാണ്.
ബി.ജെ.പി.യും സി.പി.എമ്മും തമ്മിൽ അവിഹിത ബന്ധമുണ്ടെന്ന പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ആരോപണമാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പാർലമെന്റിൽ തെളിയിക്കപ്പെട്ടത്. പി.എം. ശ്രീ പദ്ധതിയിൽ പാലമായി പ്രവർത്തിച്ചത് ജോൺ ബ്രിട്ടാസ് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത്. സി.പി.എം. പി.ബി.യും സെക്രട്ടേറിയറ്റും മന്ത്രിസഭയും ഇടതുമുന്നണിയും അറിയാതെ അമിത് ഷായും മോദിയും പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒപ്പിട്ടു കൊടുത്ത ആളാണ് പിണറായി വിജയൻ. ഒപ്പിട്ട് നൽകിയതിന്റെ ഇടനിലക്കാരൻ ബ്രിട്ടാസ് ആയിരുന്നെന്നാണ് കേന്ദ്രമന്ത്രി വെളിപ്പെടുത്തിയത്.
ബി.ജെ.പി.യും സി.പി.എമ്മും തമ്മിലുള്ള അവിഹിത ബന്ധത്തിന് നേരത്തെ ശ്രീ എം ആയിരുന്നു ഇടനിലക്കാരൻ. മസ്കറ്റ് ഹോട്ടലിൽ ആർ.എസ്.എസ്. നേതാക്കളും പിണറായി വിജയനും തമ്മിലുള്ള ചർച്ചയിൽ ശ്രീ എം ആയിരുന്നു ഇടനിലക്കാരനെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പുതിയൊരു ഇടനിലക്കാരൻ വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇത്തരത്തിൽ ഒരുപാട് ഇടനിലക്കാരുണ്ട്. തൃശൂരിൽ സുരേഷ് ഗോപിയെ ജയിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നടത്തിയ ശ്രമത്തിൽ ആർ.എസ്.എസ്. നേതാവ് ഹൊസബളെയുമായി സംസാരിച്ച പിണറായി വിജയന്റെ ഇടനിലക്കാരൻ എ.ഡി.ജി.പി. ആയിരുന്നു.
ഒരുപാട് ഇടനിലക്കാരെ വെക്കുന്നതും പാലങ്ങൾ പണിയുന്നതും പിണറായി വിജയനാണ്. പി.എം. ശ്രീയിൽ ഒപ്പുവെക്കുന്ന കയ്യാളിന്റെ ജോലി മാത്രമാണ് ശിവൻകുട്ടി ചെയ്തത്. പാലത്തിലൂടെ നടക്കുന്നത് കേരളത്തിന്റെ നല്ലതിനു വേണ്ടിയല്ല, സി.പി.എം.-ബി.ജെ.പി. ബന്ധത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. അത് വ്യക്തമായിരിക്കുകയാണ്. ശബരിമല കൊള്ളയിലും സി.പി.എം.-ബി.ജെ.പി. ബന്ധത്തിലും പ്രതിപക്ഷം പറഞ്ഞ ഓരോ കാര്യങ്ങളും പുറത്തുവരികയാണ്.
അയ്യപ്പന്റെ ദ്വാരപാലക ശിൽപം കവർന്ന് കോടീശ്വരന് വിറ്റെന്നും വ്യാജ മോൾഡ് ഉണ്ടാക്കിയെന്നുമാണ് കോടതി പറഞ്ഞത്. കോടികളുടെ ഇടപാടാണ് നടന്നത്. രണ്ടാമത്തെ കേസിലും പത്മകുമാർ പ്രതിയായി. എന്നിട്ടും ജയിലിൽ കിടക്കുന്നവർക്കെതിരെ നടപടി എടുക്കില്ലെന്നാണ് എം.വി. ഗോവിന്ദൻ പറയുന്നത്. സി.പി.എം. നിലപാടിൽ അയ്യപ്പഭക്തർ മാത്രമല്ല, കേരളം മുഴുവൻ അമ്പരന്നു നിൽക്കുകയാണ്. എസ്.ഐ.ടിക്ക് മേൽ അതിശക്തമായ സമ്മർദ്ദം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് ചെലുത്തുന്നുണ്ട്. ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വരെ കടകംപള്ളിയെ ചോദ്യം ചെയ്യരുതെന്ന സമ്മർദ്ദമാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് ചെലുത്തുന്നത്. കടകംപള്ളിയുടെ പേര് മുൻ ദേവസ്വം പ്രസിഡന്റുമാർ പറഞ്ഞുകഴിഞ്ഞു.
ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയുമായി കടകംപള്ളിക്ക് ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു എന്നതിന്റെ തെളിവ് പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ കൈയിലുമുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് ചോദ്യംചെയ്യൽ വൈകിപ്പിക്കാൻ പരമാവധി ശ്രമിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ജയിലിലായവരേക്കാൾ വലിയ വൻതോക്കുകളെക്കുറിച്ച് കൂടി അന്വേഷിക്കണമെന്ന് കോടതി പറഞ്ഞിട്ടും പരമാവധി വൈകിപ്പിക്കുകയാണ്.
റേപ്പ് കേസിൽ പ്രതിയായ എം.എൽ.എയോട് രാജിവെക്കണമെന്ന് പോലും സി.പി.എം. ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല. അദ്ദേഹം എൽ.ഡി.എഫിന്റെ പാർലമെന്ററി പാർട്ടി അംഗമാണ്. വീണ്ടും അധികാരത്തിൽ എത്തിയാൽ മുകേഷിനെ മന്ത്രിയാക്കുമെന്നാണ് എം.വി. ഗോവിന്ദൻ പറയുന്നത്. ജനങ്ങളെ കളിയാക്കുകയാണ്. പരാതി പോലും ഇല്ലാത്തപ്പോഴാണ് കോൺഗ്രസ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തതും ഒരു കത്തുവന്നപ്പോൾ പുറത്താക്കുകയും ചെയ്തത്.
കോൺഗ്രസാണ് മാതൃകാപരമായ പാർട്ടി. ഇപ്പോൾ എല്ലാവരെയും സംരക്ഷിക്കുന്നവരാണ് പ്രതിരോധത്തിലായത്. എത്രയോ പരാതികളാണ് സി.പി.എം. നേതൃത്വത്തിന്റെ കൈയിൽ കിട്ടിയത്. എന്നിട്ടും പൊലീസിന് കൊടുത്തില്ല. റേപ്പ് കേസ് പ്രതിയെ മുഖ്യമന്ത്രി കൈപിടിച്ചുയർത്തുകയാണ്. സ്ത്രീ വിഷയങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടെ പ്രതികളായ എത്രയോ പേർ ഈ മന്ത്രിസഭയിലുണ്ട്. നാണമുണ്ടോ സി.പി.എമ്മിന്? ജനങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ സി.പി.എം. നാണംകെട്ടു നിൽക്കുകയാണ്. റേപ്പ് കേസ് പ്രതിയെ സി.പി.എം. മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനാർത്ഥി ആക്കിയാലും അത്ഭുതമില്ല. രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ വിഷയത്തിൽ പെൺകുട്ടി പരാതി നൽകുമെന്ന് തലേദിവസം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിന് അറിയാമായിരുന്നു.
പരാതി കൊടുത്താലുള്ള നടപടിയെക്കുറിച്ചും അറിയാമായിരുന്നു. സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ചിലെ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വിചാരിച്ചാൽ പോലും അറസ്റ്റ് നടന്നേനെ. അറസ്റ്റ് അല്ല അവരുടെ ലക്ഷ്യം. ശബരിമലയിലെ കൊള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് മാറ്റിവെച്ച് വേറെ വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യണമെന്നതായിരുന്നു സി.പി.എമ്മിന്റെ ആഗ്രഹം. ഇപ്പോൾ അത് തിരിച്ചടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. സ്ത്രീ വിഷയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കേസുകളിലും സി.പി.എം. പ്രതിരോധത്തിലാണ്. എത്ര ചോദ്യങ്ങൾക്ക് സി.പി.എം. ഉത്തരം പറയണം? കോൺഗ്രസ് തലയുയർത്തിയാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നേരിടുന്നത്. ശബരിമലയിലെ കൊള്ള കേരളം ചർച്ച ചെയ്യുകയും അതിന്റെ പ്രതിഫലനം ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യും. സർക്കാരിനെതിരെ സമർപ്പിച്ച എല്ലാ കുറ്റപത്രങ്ങളും വിചാരണ ചെയ്യപ്പെടും.
മുകേഷ് നടത്തിയ പീഡനം തീവ്രത കുറഞ്ഞതാണെന്ന് മഹിളാ അസോസിയേഷൻ നേതാവ് പറഞ്ഞത് ഫ്രെയിം ചെയ്ത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ വെക്കണം. അവിടെ വരുന്നവരൊക്കെ അത് കാണണം. എം.വി. ഗോവിന്ദനെ പോലുള്ള ആളുകൾ ക്ലാസുകളിലും ജില്ലാ കമ്മിറ്റികളിലും പറയുന്നതാണ് മുകേഷിന്റെ പീഡനത്തിന് തീവ്രത കുറവായിരുന്നെന്ന താത്വിക വിശകലനം. താത്വിക വിശകലന വിശാരദനാണ് എം.വി. ഗോവിന്ദൻ.
എം.വി. ഗോവിന്ദൻ ക്ലാസെടുക്കുമ്പോഴാണ് തീവ്രതയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത്. മുകേഷിന്റെ തീവ്രതക്കുറവിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് മുന്നിലോ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിലോ വെക്കണം. ഇതൊക്കെ കേട്ട് കേരളം ചിരിക്കുകയാണ്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം വരുമ്പോൾ ഇതിന്റെയൊക്കെ തീവ്രത സി.പി.എമ്മിന് മനസിലാകുമെന്ന് സതീശൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് മാധ്യമങ്ങളോടു പറഞ്ഞു.
