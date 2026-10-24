മഹാരാഷ്ട്രയിലെ തീരദേശ കുടുംബങ്ങൾക്ക് കൈത്താങ്ങായി സിഎംഎഫ്ആർഐ; അഞ്ച് ലക്ഷം കല്ലുമ്മക്കായ വിത്തുകൾ കൈമാറി
സ്വന്തം ഹാച്ചറികളിൽ അത്യാധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് കൃത്രിമമായി വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത അഞ്ച് ലക്ഷം കല്ലുമ്മക്കായ വിത്തുകളും ഒരു ലക്ഷം ഓയിസ്റ്റർ വിത്തുകളുമാണ് കൈമാറിയത്.
Published : October 24, 2026 at 5:47 PM IST
എറണാകുളം: മഹാരാഷ്ട്രയിലെ തീരദേശ കുടുംബങ്ങൾക്ക് കൈത്താങ്ങായി കേന്ദ്ര സമുദ്ര മത്സ്യ ഗവേഷണ സ്ഥാപനമായ സിഎംഎഫ്ആർഐ. അഞ്ച് ലക്ഷം കല്ലുമ്മക്കായ വിത്തുകളാണ് സിഎംഎഫ്ആർഐ തീരദേശ കുടുംബങ്ങൾക്കായി കൈമാറിയത്.
മഹാരാഷ്ട്രയിലെ കടൽതീരങ്ങളിൽ വസിക്കുന്ന മത്സ്യത്തൊഴിലാളി കുടുംബങ്ങളുടെ ജീവിതനിലവാരം ഉയർത്തുന്നതിനും വരുമാനം വർധിപ്പിക്കുന്നതിനുമായാണ് കേന്ദ്ര സമുദ്രമത്സ്യ ഗവേഷണ സ്ഥാപനം (സിഎംഎഫ്ആർഐ) ഈ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത്. സ്വന്തം ഹാച്ചറികളിൽ അത്യാധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് കൃത്രിമമായി വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത അഞ്ച് ലക്ഷം കല്ലുമ്മക്കായ വിത്തുകളും ഒരു ലക്ഷം ഓയിസ്റ്റർ വിത്തുകളുമാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രാദേശിക കർഷകർക്കായി പുതുതായി എത്തിച്ചുനൽകിയത്.
ഇതോടെ ഈ വർഷം മാത്രം മഹാരാഷ്ട്രയിലെ പിന്നാക്ക-ഗോത്രവിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് സിഎംഎഫ്ആർഐ വിതരണം ചെയ്ത കല്ലുമ്മക്കായ വിത്തുകളുടെ എണ്ണം പത്ത് ലക്ഷമായി ഉയർന്നു. കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ പ്രധാനമന്ത്രി മത്സ്യസമ്പദ യോജനയിൽ (പിഎംഎംഎസ് വൈ) ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് ഈ വലിയ പദ്ധതി യാഥാർഥ്യമാക്കുന്നത്.
വിഴിഞ്ഞത്തുള്ള സിഎംഎഫ്ആർഐ റീജണൽ സെൻ്റർ ഹാച്ചറിയിൽ വെച്ച് ശാസ്ത്രീയമായി ഉത്പാദിപ്പിച്ച രണ്ട് മുതൽ നാല് മില്ലീമീറ്റർ വരെ വലിപ്പമുള്ള കല്ലുമ്മക്കായ വിത്തുകളാണ് വിതരണം ചെയ്തത്. ഇതിനുപുറമെ, പദ്ധതിക്കാവശ്യമായ ഗുണമേന്മയുള്ള ഓയിസ്റ്റർ വിത്തുകൾ തയാറാക്കിയത് തമിഴ്നാട്ടിലെ മദ്രാസ് റിസർച്ച് സ്റ്റേഷനിലുമാണ്.
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പരമ്പരാഗത തൊഴിലുകളെ മാത്രം ആശ്രയിച്ചു കഴിയുന്ന തീരദേശവാസികളുടെ ജീവനോപാധികൾ വൈവിധ്യവൽക്കരിക്കാനും അക്വാകൾച്ചർ രംഗത്ത് വിപ്ലവകരമായ മാറ്റങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാനും ഈ ദൗത്യം സഹായിക്കുമെന്ന് സിഎംഎഫ്ആർഐ ഡയറക്ടർ ഡോ. ഗ്രിൻസൺ ജോർജ് വ്യക്തമാക്കി. ശാസ്ത്രീയ സമുദ്രകൃഷി രീതികൾ സാധാരണക്കാരായ കർഷകരിലേക്ക് നേരിട്ടെത്തിക്കാൻ സ്ഥാപനം പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
കേന്ദ്ര ഫിഷറീസ് മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ നടക്കുന്ന ഈ സംരംഭത്തിന് മുന്നോടിയായി, മഹാരാഷ്ട്ര മാംഗ്രൂവ് സെല്ലിലെ 30 ഓളം വരുന്ന സാങ്കേതിക ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ആവശ്യമായ പരിശീലനം നൽകിയിരുന്നു. പ്രിൻസിപ്പൽ സയൻ്റിസ്റ്റ് ഡോ. എം കെ അനിലിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഗവേഷക സംഘമാണ് വിത്തുത്പാദനം, വളർത്തൽ ഘട്ടങ്ങൾ, കൃഷി സാങ്കേതികവിദ്യകൾ എന്നിവയിൽ ഇവർക്ക് പരിശീലന സഹായം നൽകിയത്. മഹാരാഷ്ട്രയിലെ 'മാംഗ്രൂവ് ആൻഡ് മറൈൻ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി കൺസർവേഷൻ ഫൗണ്ടേഷൻ' വഴിയാണ് ഇവിടുത്തെ വിത്തുവിതരണവും ഫീൽഡ് തല ഏകോപനവും പൂർത്തിയാക്കുന്നത്.
കുറഞ്ഞ മുതൽമുടക്കും വളരെ കുറഞ്ഞ പരിപാലനച്ചെലവും മാത്രം ആവശ്യമുള്ള കക്കവർഗ കൃഷി, കണ്ടൽക്കാടുകൾ നിറഞ്ഞ തീരപ്രദേശങ്ങളിൽ സുസ്ഥിര വരുമാനം ഉറപ്പാക്കുന്ന ഒന്നാണ്. ജലാശയങ്ങളിലെ മലിനീകരണ ഘടകങ്ങളെ സ്വാഭാവികമായി അരിച്ചെടുത്ത് മാറ്റുന്ന ജീവികളായതിനാൽ ഇവ ജലത്തിൻ്റെ ഗുണനിലവാരം ഉയർത്താനും കടൽ പരിസ്ഥിതി സമതുലിതമായി നിലനിർത്താനും ഒരുപോലെ സഹായിക്കുന്നു.
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