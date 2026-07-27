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വംശനാശഭീഷണി നേരിടുന്ന സ്രാവുകളെ തിരിച്ചറിയാൻ 'ഷാർക്ക് അവെയർ'; പുതിയ മൊബൈൽ ആപ്പുമായി സിഎംഎഫ്ആർഐ

മത്സ്യബന്ധനത്തിനിടയിൽ ലഭിക്കുന്ന സ്രാവുകളും തിരണ്ടികളും വന്യജീവി സംരക്ഷണ നിയമപ്രകാരം സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടവയാണോ എന്ന് എളുപ്പത്തിലും കൃത്യമായും തിരിച്ചറിയാൻ ഈ ആപ്പ് സഹായിക്കുന്നു.

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CMFRI launches new mobile app 'Shark Aware' to identify endangered sharks (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 27, 2026 at 7:52 PM IST

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എറണാകുളം: സമുദ്ര ആവാസവ്യവസ്ഥയുടെ സന്തുലിതാവസ്ഥ നിലനിർത്തുന്നതിൽ നിർണായക പങ്കുവഹിക്കുന്ന ജീവിവർഗമാണ് സ്രാവുകളും തിരണ്ടികളും. എന്നാൽ അമിതമായ മത്സ്യബന്ധനം മൂലവും കൃത്യമായ ശാസ്ത്രീയ അറിവില്ലായ്‌മയാലും ഇവയിൽ പല ഇനങ്ങളും ഇന്ന് വംശനാശഭീഷണി നേരിടുകയാണ്. ഇത്തരം അപൂർവ ജീവിവർഗങ്ങളെ തിരിച്ചറിയാനും സംരക്ഷിക്കാനുമായി കേന്ദ്ര സമുദ്രമത്സ്യ ഗവേഷണ സ്ഥാപനം (സിഎംഎഫ്ആർഐ) വികസിപ്പിച്ച പുതിയ സാങ്കേതിക മുന്നേറ്റമാണ് 'ഷാർക്ക് അവെയർ' (Shark Aware) എന്ന മൊബൈൽ ആപ്പും ഇൻ്ററാക്‌ടീവ് ഇ- ലേണിംഗ് മൊഡ്യൂളും.

മത്സ്യബന്ധനത്തിനിടയിൽ ലഭിക്കുന്ന സ്രാവുകളും തിരണ്ടികളും വന്യജീവി സംരക്ഷണ നിയമപ്രകാരം സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടവയാണോ എന്ന് എളുപ്പത്തിലും കൃത്യമായും തിരിച്ചറിയാൻ ഈ ആപ്പ് സഹായിക്കുന്നു. 2022-ൽ ഭേദഗതി ചെയ്‌ത വന്യജീവി സംരക്ഷണ നിയമത്തിലെ വിവിധ പട്ടികകളിൽ ഉൾപ്പെട്ട സ്രാവുകളുടെ വിവരങ്ങളും ഇവയുടെ രാജ്യാന്തര വ്യാപാര നിയന്ത്രണങ്ങളും ആപ്പിൽ ലഭ്യമാണ്. ഓരോ സ്രാവിനത്തിൻ്റെയും ശാസ്ത്രീയ നാമം, ശരീരഘടന, സവിശേഷതകൾ എന്നിവ ചിത്രങ്ങൾ സഹിതം നൽകിയിരിക്കുന്നതിനാൽ പിടിക്കപ്പെടുന്ന മത്സ്യങ്ങൾ നിയമപരമായി നിരോധിക്കപ്പെട്ടവയാണോ എന്ന് കടലിൽ വച്ചുതന്നെ ഉറപ്പുവരുത്താൻ സാധിക്കും.

മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്കും ഫിഷറീസ് വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും ഗവേഷകർക്കും ഒരുപോലെ പ്രയോജനപ്പെടുന്ന രീതിയിലാണ് ഇത് രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌തിരിക്കുന്നത്. കൂടാതെ വംശനാശഭീഷണി നേരിടുന്ന ജീവികളുടെ അന്താരാഷ്ട്ര കരാറായ 'സൈറ്റസ്' (CITES) പ്രകാരമുള്ള വ്യാപാര നിയന്ത്രണങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഇതിൽ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്. ഉടൻ തന്നെ ഈ ആപ്പ് ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ ലഭ്യമാകും. ആപ്പിനൊപ്പം സ്രാവുകളെക്കുറിച്ചും സമുദ്ര പരിസ്ഥിതിയെക്കുറിച്ചും കൂടുതൽ പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കായി ഒരു പ്രത്യേക ഡിജിറ്റൽ ഇ-ലേണിംഗ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമും സിഎംഎഫ്ആർഐ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.

വിദ്യാർഥികളെയും പൊതുജനങ്ങളെയും ലക്ഷ്യമിട്ട് തയാറാക്കിയിട്ടുള്ള ഈ മൊഡ്യൂളിൽ സങ്കീർണമായ ശാസ്ത്രീയ വിഷയങ്ങൾ വളരെ ലളിതമായ ഭാഷയിലാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. പാഠങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനൊപ്പം സ്വയം അറിവ് പരിശോധിക്കാൻ പ്രശ്‌നോത്തരിയും തത്സമയ വിലയിരുത്തൽ സംവിധാനവും ഇതിൽ ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. നാഷണൽ ഫിഷറീസ് ഡെവലപ്‌മെന്റ് ബോർഡിൻ്റെ (എൻഎഫ്ഡിബി) സാമ്പത്തിക സഹായത്തോടെ സിഎംഎഫ്ആർഐ ഫിൻഫിഷ് ഫിഷറീസ് ഡിവിഷനിലെ സീനിയർ സയൻ്റിസ്റ്റ് ഡോ. ലിവി വിൽസൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഈ ആപ്പും ഇ-ലേണിംഗ് മൊഡ്യൂളും വികസിപ്പിച്ചത്.

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കടൽ സമ്പത്ത് സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും അനധികൃതമായി അപൂർവ സ്രാവുകളെ പിടികൂടുന്നത് തടയുന്നതിനും പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന ഈ സംരംഭം സമുദ്ര പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണ രംഗത്ത് വലിയൊരു മുന്നേറ്റമായി മാറും. സിഎംഎഫ്ആർഐ വികസിപ്പിച്ച 'ഷാർക് അവെയർ' മൊബൈൽ ആപ്പും ഇൻ്ററാക്ടീവ് ഇ-ലേണിംഗ് മൊഡ്യൂളും ഫിഷറീസ് മന്ത്രി ഇ വി അബ്ദുൽ ഗഫൂർ പുറത്തിറക്കി.


പ്രകാശന ചടങ്ങിൽ ഫിഷറീസ് വകുപ്പ് സ്‌പെഷ്യൽ സെക്രട്ടറി ബി അബ്ദുൽ നാസർ, സിഎംഎഫ്ആർഐ ഡയറക്ടർ ഡോ ഗ്രിൻസൺ ജോർജ്, ഫിഷറീസ് ഡയറക്ടർ ചെൽസാസിനി വി, ഡോ ശോഭ ജോ കിഴക്കൂടൻ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു.

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