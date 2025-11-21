ETV Bharat / state

അറബിക്കടലിൽ അത്യപൂർവ കണ്ടെത്തൽ: ലോകത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ 'നീരാളി കൂന്തൾ' കൊല്ലം തീരത്ത്; പേര് 'ടനിൻജിയ സൈലാസി'

സിഎംഎഫ്ആർഐ ശാസ്ത്രജ്ഞർ 390 മീറ്റർ ആഴത്തിൽ നിന്നാണ് ഇതിനെ കണ്ടെത്തിയത്. സ്പർശിനികൾ ഇല്ലാത്തതിനാലാണ് നീരാളി കൂന്തൾ എന്ന പേര്. ഡോ. ഇ.ജി. സൈലാസിനോടുള്ള ആദരവായാണ് പേര് നൽകിയത്.

New squid species discovery Rare deep sea creature found CMFRI marine research Kerala Taningia szylasi Arabian Sea
'ടനിൻജിയ സൈലാസി' , ഡോ ഇ ജി സൈലാസ് (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 21, 2025 at 4:15 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

പർവീസ് കെ

എറണാകുളം: അറബിക്കടലിൽ പുതിയ ഇനം നീരാളി കൂന്തളിനെ കണ്ടെത്തി കേന്ദ്ര സമുദ്രമത്സ്യ ഗവേഷണ സ്ഥാപനത്തിലെ (സിഎംഎഫ്ആർഐ) ശാസ്ത്രസംഘം. 'ടനിൻജിയ' എന്ന ജനുസിൽപ്പെട്ട ലോകത്തിലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ കൂന്തൾ ഇനത്തെയാണ് ശാസ്ത്രസംഘം കണ്ടെത്തിയത്. 'ടനിൻജിയ സൈലാസി' എന്നാണ് പുതിയ കൂന്തളിന് പേര് നൽകിയിരിക്കുന്നത്.

അപൂർവ ഇനം: പ്രത്യേകതകൾ ഇങ്ങനെ

ആഗോളതലത്തിൽത്തന്നെ അപൂർവമായ 'ടനിൻജിയ' എന്ന ജനുസിൽപ്പെട്ടതാണ് ഈ ആഴക്കടൽ കൂന്തൾ. അറ്റ്‌ലാൻ്റിക് സമുദ്രത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന 'ടനിൻജിയ ഡാനേ' മാത്രമാണ് ഈ വർഗത്തിൽ ഇതുവരെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോഴാണ് രണ്ടാമത്തെ ഇനം കൂന്തളിനെ സിഎംഎഫ്ആർഐ സംഘം കണ്ടെത്തിയത്. കൊല്ലം പുറംകടലിൽ ഏകദേശം 390 മീറ്റർ ആഴത്തിൽനിന്നാണ് 'ഒക്ടോപോട്യൂത്തിഡേ' കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ഈ കൂന്തളിനെ ലഭിച്ചത്. സാധാരണ കൂന്തളുകളെപ്പോലെ രണ്ട് നീളമുള്ള സ്പർശിനികൾ ഇവയ്ക്കില്ല എന്ന പ്രത്യേകതയുണ്ട്. നീരാളികളെപ്പോലെ എട്ട് കൈകൾ മാത്രമാണ് ഇവയ്ക്കുള്ളത്. ഈയൊരു കാരണത്താൽ 'നീരാളി കൂന്തൾ' എന്നാണ് ഇവയെ വിളിക്കുന്നത്. സാധാരണ കൂന്തളുകൾക്ക് എട്ട് കൈകളും പുറമെ രണ്ട് സ്പർശിനികളും ഉണ്ടാകാറുണ്ട്.

തിരിച്ചറിഞ്ഞത് ശാസ്ത്രീയ പഠനത്തിലൂടെ

ആദ്യമായാണ് അറബിക്കടലിൽനിന്ന് ടനിൻജിയ വർഗത്തിലെ നീരാളി കൂന്തളിനെ കണ്ടെത്തുന്നത്. ആദ്യകാഴ്ചയിൽ, ഈ വർഗത്തിലെ ഏകയിനമായ ടനിൻജിയ ഡാനേ ആണെന്നാണ് കരുതിയത്. ഇവ ഏകജാതീയമാണെന്നായിരുന്നു (മോണോടൈപിക്) ഗവേഷകർക്കിടയിൽ ഇതുവരെയുണ്ടായിരുന്ന വിശ്വാസം. എന്നാൽ, ഇവ രണ്ടും തമ്മിൽ ബാഹ്യരൂപത്തിൽ വ്യത്യാസമുള്ളതായി കണ്ടെത്തിയതിനെത്തുടർന്ന് നടത്തിയ വിശദമായ ജനിതക-വർഗീകരണ പഠനത്തിലാണ് അറബിക്കടലിൽനിന്ന് ലഭിച്ചത് പുതിയ ഇനം കൂന്തളാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞതെന്ന് ഗവേഷണ സംഘാംഗമായ ഡോ ഗീത ശശികുമാർ പറഞ്ഞു. വലിയ വലുപ്പവും തൂക്കവും കൈവരിക്കുന്നതാണ് ഈ കുടുംബത്തിലെ കൂന്തളുകൾ. ഇവ രണ്ട് മീറ്ററിലേറെ നീളവും ഏകദേശം 61 കിലോഗ്രാം തൂക്കവും കൈവരിക്കുന്നതായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് ഗവേഷണ സംഘത്തിലുൾപ്പെട്ട ഡോ സജികുമാർ പറഞ്ഞു.

New squid species discovery Rare deep sea creature found CMFRI marine research Kerala Taningia szylasi Arabian Sea
'ടനിൻജിയ സൈലാസി' - പുതിയ ഇനം നീരാളി കൂന്തൾ (ETV Bharat)

പേരിന് പിന്നിൽ

ലോകമെമ്പാടും ഏകദേശം 400ഓളം വ്യത്യസ്ത ഇനം കൂന്തളുകളെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. പുതിയ കൂന്തളിനെ കണ്ടെത്തിയതായുള്ള പഠനം രാജ്യാന്തര ജേർണലായ മറൈൻ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റിയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. സിഎംഎഫ്ആർഐ മുൻ ഡയറക്ടറും കാർഷിക സർവകലാശാല മുൻ വൈസ് ചാൻസലറുമായിരുന്ന പ്രമുഖ ഫിഷറീസ് ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഡോ ഇ ജി സൈലാസിന് ആദരമായാണ് പുതിയ കൂന്തളിന് 'ടനിൻജിയ സൈലാസി' എന്ന് പേര് നൽകിയത്. ഇന്ത്യയിലെ കണവ ഗവേഷണ രംഗത്ത് മുൻനിരക്കാരനായിരുന്നു ഡോ സൈലാസ്. സിഎംഎഫ്ആർഐ പ്രിൻസിപ്പൽ സയൻ്റിസ്റ്റ് ഡോ ഗീത ശശികുമാറും ടെക്നിക്കൽ ഓഫിസർ ഡോ കെ കെ സജികുമാറും ചേർന്ന ഗവേഷണ സംഘമാണ് ഈ നേട്ടത്തിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചത്. ഗവേഷണ വിദ്യാർഥികളായ ഡോ ഷിജിൻ അമേരി, ടോജി തോമസ് എന്നിവരും പഠന സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്നു.

Also Read:- തൃശൂരില്‍ 'കൊടി'യേറ്റിയത് ആരൊക്കെ? ശക്തന്‍റെ മണ്ണിലെ വ്യക്തമായ രാഷ്‌ട്രീയം, തെരഞ്ഞെടുപ്പും ഇവിടെ പൊടി'പൂരം'

TAGGED:

NEW SQUID SPECIES DISCOVERY
RARE DEEP SEA CREATURE FOUND
CMFRI MARINE RESEARCH KERALA
TANINGIA SZYLASI ARABIAN SEA
NEW ARABIAN SEA SQUID

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

രാഷ്ട്രീയാടിസ്ഥാനത്തില്‍ പഞ്ചായത്തംഗങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന കേരളം; പഞ്ചായത്ത് രാജ് വന്ന വഴി

ശൊ പിറന്നാള്‍ ഒന്ന് വന്നെങ്കില്‍, കേക്ക് മുറിക്കാനല്ല തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മത്സരിക്കാന്‍; 2020ലെ വേറിട്ട തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചിത്രങ്ങള്‍....

ആലപ്പുഴയുടെ വിപ്ലവ മണ്ണില്‍ അരങ്ങേറിയ പൊളിറ്റിക്കല്‍ ത്രില്ലര്‍ ; വിശ്വാസത്തിലും അവിശ്വാസത്തിലും ഭരണം വഴിമുട്ടിയ പഞ്ചായത്തുകള്‍

കോര്‍പ്പറേഷനിലെ മര്യാദ ലംഘനം , പോരുവഴിപ്പോരിലെ ത്രില്ലും ; ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളില്‍ നില മെച്ചപ്പെടുത്തി യുഡിഎഫ്, കൊല്ലം 2020ല്‍ ഇങ്ങനെ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.