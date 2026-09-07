ETV Bharat / state

മത്സ്യങ്ങളെ തൊടാതെ അളക്കാം; 'മത്സ്യമെട്രി' മൊബൈൽ ആപ്പുമായി സിഎംഎഫ്ആർഐ

കടലിലെ മത്സ്യസമ്പത്തിൻ്റെ കൃത്യമായ അളവെടുപ്പിനും (സ്റ്റോക്ക് അസസ്മെൻ്റ്) സമുദ്ര ഗവേഷണങ്ങൾക്കായുള്ള വിവരശേഖരണം കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമാക്കാനും ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ആപ്പ് തയാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്

CMFRI Develops Innovative Mobile App Matsyametry
മത്സ്യമെട്രി മൊബൈൽ ആപ്പ് (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 7, 2026 at 5:46 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

എറണാകുളം: കടൽമത്സ്യങ്ങളെ തൊടുകപോലും ചെയ്യാതെ അവയുടെ നീളവും വീതിയും കൃത്യമായി അളന്നെടുക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന നൂതന മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷനുമായി കേന്ദ്ര സമുദ്രമത്സ്യ ഗവേഷണ സ്ഥാപനം (സിഎംഎഫ്ആർഐ). 'മത്സ്യമെട്രി' (Matsyametry) എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന ഈ ആപ്പ് സമുദ്രമത്സ്യ മേഖലയിലെ ശാസ്ത്രീയ ഗവേഷണങ്ങൾക്കും വിവരശേഖരണത്തിനും വൻ കുതിച്ചുചാട്ടമാകുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്.

കേന്ദ്ര കൃഷി മന്ത്രാലയത്തിന് കീഴിലുള്ള ഐസിഎആർ (ICAR) നാഷണൽ ഫെലോ പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തത്. സിഎംഎഫ്ആർഐയിലെ സീനിയർ സയൻ്റിസ്റ്റും ഐസിഎആർ നാഷണൽ ഫെലോയുമായ ഡോ. എൽദോ വർഗീസ് ആണ് ഈ സാങ്കേതികവിദ്യ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത്.

കടലിലെ മത്സ്യസമ്പത്തിൻ്റെ കൃത്യമായ അളവെടുപ്പിനും (സ്റ്റോക്ക് അസസ്മെൻ്റ്) സമുദ്ര ഗവേഷണങ്ങൾക്കായുള്ള വിവരശേഖരണം കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമാക്കാനും ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ആപ്പ് തയാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. മുൻകാലങ്ങളിൽ ഫീൽഡ് സർവേകൾ നടത്തുമ്പോൾ ഓരോ മീനിനെയും കൈയിലെടുത്ത് അളവുപാത്രങ്ങളോ സ്കെയിലോ ഉപയോഗിച്ച് അളക്കേണ്ടി വന്നിരുന്നു. എന്നാൽ പുതിയ സംവിധാനത്തിലൂടെ സ്മാർട്ട്ഫോൺ ക്യാമറ മീനുകൾക്ക് നേരെ പിടിച്ചാൽ മാത്രം മതിയാകും.

ഓഗ്മെൻ്റഡ് റിയാലിറ്റി (AR) സാങ്കേതികവിദ്യ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്ന 'എആർ കോർ' (ARCore) പിന്തുണയുള്ള ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണുകളിലാണ് ഈ ആപ്പ് പ്രവർത്തിക്കുക. ഫോൺ ക്യാമറ മീനുകളിലേക്ക് തിരിക്കുമ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ തെളിയുന്ന പ്രത്യേക മെഷറിങ് ഗൈഡ് ഉപയോഗിച്ച് നീളവും വീതിയും കൃത്യമായി അളക്കാൻ സാധിക്കും. ഒരേ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട ഒന്നിലധികം മീനുകളുടെ അളവുകൾ ഒരൊറ്റ സാമ്പിളിങ് സെഷനിൽ തന്നെ ആപ്പിൽ രേഖപ്പെടുത്താം. ഇങ്ങനെ ശേഖരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ ആപ്പ് സ്വയം വർഗീകരിക്കുകയും ഭാവിയിലെ ശാസ്ത്രീയ പഠനങ്ങൾക്കായി ഡിജിറ്റലായി സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യും.

തീരദേശങ്ങളിലും ലാൻഡിങ് സെൻ്ററുകളിലും നടക്കുന്ന ഫീൽഡ് സർവേകളിലെ മത്സ്യവിവര ശേഖരണം വളരെ ലളിതവും ദ്രുതഗതിയിലുള്ളതുമാക്കാൻ 'മത്സ്യമെട്രി' സഹായിക്കുമെന്ന് സിഎംഎഫ്ആർഐ ഡയറക്ടർ ഡോ. ഗ്രിൻസൺ ജോർജ് പറഞ്ഞു. പരമ്പരാഗത രീതികളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സമയനഷ്ടം ഒഴിവാക്കുന്നതോടൊപ്പം ശേഖരിക്കുന്ന ഡാറ്റയുടെ കൃത്യത ഉറപ്പാക്കാനും ഇതിലൂടെ സാധിക്കും. സമുദ്രമത്സ്യ സംരക്ഷണത്തിനും വിഭവ പരിപാലനത്തിനും ആവശ്യമായ നയരൂപീകരണത്തിന് ഈ സാങ്കേതികവിദ്യ ഭാവിയിൽ ഏറെ പ്രയോജനം ചെയ്യും.

TAGGED:

CMFRI
MATSYAMETRY
MARINE FISH DATA COLLECTION
FISH LENGTH
MATSYAMETRY MOBILE APP

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.