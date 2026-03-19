അറബിക്കടലിലെ വിസ്മയങ്ങൾ തേടി സിഎംഎഫ്ആർഐ; നിർമിത ബുദ്ധിയോടെ ആഴക്കടൽ പര്യവേക്ഷണം
കൂന്തൽ, കണവ, നീരാളി വർഗങ്ങളുടെ വൈവിധ്യം പഠിക്കാൻ ഭൗമശാസ്ത്ര മന്ത്രാലയം 4.986 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചു. സീമൗണ്ടുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള ആദ്യഘട്ട സർവേ ഇതിനോടകം പൂർത്തിയായി.
Published : March 19, 2026 at 10:22 AM IST
എറണാകുളം: അറബിക്കടലിൻ്റെ അടിത്തട്ടിലെ വിസ്മയക്കാഴ്ചകളും സവിശേഷമായ സമുദ്രജീവി സമ്പത്തും കണ്ടെത്താൻ ലക്ഷ്യമിട്ട് കേന്ദ്ര സമുദ്രമത്സ്യ ഗവേഷണ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ (സിഎംഎഫ്ആർഐ) നേതൃത്വത്തിൽ ആഴക്കടൽ പര്യവേക്ഷണത്തിന് തുടക്കമായി. സമുദ്രത്തിനടിയിലെ മലകൾ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന സീമൗണ്ടുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് അത്യാധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ സഹായത്തോടെ ഈ സുപ്രധാന പഠനം പുരോഗമിക്കുന്നത്.
കേന്ദ്ര ഭൗമശാസ്ത്ര മന്ത്രാലയം അനുവദിച്ച 4.986 കോടി രൂപ ചെലവഴിച്ചാണ് 2 വർഷം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ഈ ബൃഹദ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത്. അറബിക്കടലിൻ്റെ ആഴങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്ന കൂന്തൽ, കണവ, നീരാളി വർഗങ്ങളുടെ വൈവിധ്യവും അവയുടെ സവിശേഷമായ ജീവിതരീതിയും ശാസ്ത്രീയമായി വിശകലനം ചെയ്യുകയാണ് പ്രധാന ലക്ഷ്യം. ഇന്ത്യയുടെ സമുദ്ര ഗവേഷണ ചരിത്രത്തിൽ നിർണായകമായേക്കാവുന്ന വിവരങ്ങളാകും ഈ പര്യവേക്ഷണത്തിലൂടെ ലഭ്യമാകുക. രാജ്യത്തിൻ്റെ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയ്ക്കും മത്സ്യത്തൊഴിലാളി സമൂഹത്തിനും ഇത് ഭാവിയിൽ വലിയ ഗുണം ചെയ്യും.
നിർമിത ബുദ്ധിയിലൂടെ തിരിച്ചറിയും
ആധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ മികച്ച സാധ്യതകൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയാണ് ഗവേഷണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുന്നത്. ആഴക്കടലിലെ വിവിധ മത്സ്യയിനങ്ങളെ കൃത്യമായി തിരിച്ചറിയുന്നതിനായി നിർമിത ബുദ്ധി അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഡിജിറ്റൽ സംവിധാനങ്ങൾ ഗവേഷകർ വികസിപ്പിക്കും. കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ സുപ്രധാന പദ്ധതിയായ ഡീപ് ഓഷ്യൻ മിഷൻ്റെ ഭാഗമായി സൂറത്ത്കൽ നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജിയുമായി (എൻഐടി) സഹകരിച്ചാണ് സിഎംഎഫ്ആർഐ ഈ നൂതന സാങ്കേതികവിദ്യ ഒരുക്കുന്നത്. നിർമിത ബുദ്ധിയുടെ സഹായം ലഭിക്കുന്നതോടെ കൂടുതൽ വേഗത്തിലും കൃത്യതയിലും സമുദ്രജീവികളെ സംബന്ധിച്ച വിവരശേഖരണം സാധ്യമാകും. ഇത് സമുദ്ര ശാസ്ത്രജ്ഞർക്ക് വലിയൊരളവിൽ സഹായകമാകുന്ന ഒന്നാണ്.
സീമൗണ്ടുകളുടെ പാരിസ്ഥിതിക പ്രാധാന്യം
കടൽത്തട്ടിൽ നിന്ന് 100 മീറ്ററിലധികം ഉയരത്തിൽ നിൽക്കുന്ന പർവത സമാനമായ ഘടനകളാണ് സീമൗണ്ടുകൾ. സമുദ്രോപരിതലത്തിന് താഴെയായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഈ ഭാഗങ്ങൾ അത്യപൂർവമായ സസ്യജാലങ്ങളുടെയും സവിശേഷ മത്സ്യങ്ങളുടെയും വലിയൊരു കലവറ കൂടിയാണ്. ചുറ്റുമുള്ള മറ്റ് കടൽഭാഗങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് കൂടുതൽ പോഷകസമൃദ്ധമായ ജലം ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ ലഭ്യമാകുന്നതിനാൽ ഒട്ടേറെ ജീവജാലങ്ങൾ ഈ മേഖല കേന്ദ്രീകരിച്ച് വസിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ അപൂർവ ജീവജാലങ്ങളുടെ സംരക്ഷണത്തിനും ഭാവിയിലെ സുസ്ഥിരമായ മത്സ്യബന്ധനത്തിനും ഈ പഠനം വലിയ രീതിയിൽ വഴിതുറക്കുമെന്ന് പ്രിൻസിപ്പൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റർ ഡോ ഗീത ശശികുമാർ വ്യക്തമാക്കി.
ആദ്യഘട്ട സർവേ പൂർത്തിയായി
പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായുള്ള ആദ്യഘട്ട സർവേകൾ കൊച്ചിയിൽ നിന്നും കൊല്ലത്ത് നിന്നും പുറപ്പെട്ട പ്രത്യേക ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ സംഘങ്ങൾ ഇതിനോടകം വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. സിഎംഎഫ്ആർഐയുടെ പ്രത്യേക ഗവേഷണയാനമായ എഫ് വി സിൽവർ പോംപാനോയിലാണ് കൊച്ചിയിൽ നിന്നുള്ള ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ സംഘം യാത്ര തിരിച്ചത്. മുതിർന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞരായ ഡോ ദിവ്യ വിശ്വംഭരൻ, ഡോ വി വെങ്കിടേശൻ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു ഈ സമുദ്ര പര്യവേക്ഷണം. സിഎംഎഫ്ആർഐയുടെ മംഗളൂരു റീജിയണൽ സെൻ്ററും ഈ സുപ്രധാന പദ്ധതിയിൽ സജീവ പങ്കാളികളാണ്. കടലിൻ്റെ അഗാധമായ ആഴങ്ങളിലെ സങ്കീർണമായ ആവാസവ്യവസ്ഥയെക്കുറിച്ചുള്ള പുതിയ അറിവുകൾ സമുദ്ര ഗവേഷണ രംഗത്ത് ഇന്ത്യയ്ക്ക് വലിയ നേട്ടവും മുതൽക്കൂട്ടും ആകുമെന്നാണ് സിഎംഎഫ്ആർഐ വിലയിരുത്തുന്നത്.
