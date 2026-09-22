ആശങ്ക വേണ്ട; ഇന്ത്യൻ തീരങ്ങളിലെ ചൂര മീനുകൾ കഴിക്കാമെന്ന് സിഎംഎഫ്ആർഐ
ഇന്ത്യൻ സമുദ്രമേഖലയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ചൂര മീനുകൾ തികച്ചും സുരക്ഷിതമാണെന്നും ചൂര കഴിക്കുന്നതിൽ ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ലെന്നും കേന്ദ്ര സമുദ്ര ഗവേഷണ സ്ഥാപനം വ്യക്തമാക്കി.
Published : September 22, 2026 at 7:13 PM IST
എറണാകുളം: വിദേശരാജ്യങ്ങളിലെ ചൂര മീനുകളിൽ വിരകളുടെ സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്തിയെന്ന വാർത്തകളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പ്രചരിക്കുന്ന തെറ്റിദ്ധാരണകൾക്കും ആശങ്കകൾക്കും വിരാമമിട്ട് കേന്ദ്ര സമുദ്രമത്സ്യ ഗവേഷണ സ്ഥാപനം (സിഎംഎഫ്ആർഐ). ഇന്ത്യൻ സമുദ്രമേഖലയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ചൂര മീനുകൾ തികച്ചും സുരക്ഷിതമാണെന്നും കഴിക്കുന്നതിൽ ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ലെന്നും കേന്ദ്ര സമുദ്ര ഗവേഷണ സ്ഥാപനം വ്യക്തമാക്കി.
അടുത്തിടെ ബ്രസീലിൽ പിടികൂടിയ ചൂര മീനുകളിൽ മനുഷ്യ ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരമായ വിരകളെ കണ്ടെത്തിയതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ വന്നിരുന്നു. ഇത് പ്രാദേശിക വിപണികളിലും ഉപഭോക്താക്കൾക്കിടയിലും വലിയ രീതിയിൽ സംശയങ്ങളും ആശങ്കകളും ഉയർത്താൻ ഇടയാക്കി. എന്നാൽ ഇന്ത്യയിൽ പിടിച്ചെടുക്കുന്ന ചൂര മീനുകളിൽ മനുഷ്യശരീരത്തിന് ദോഷകരമാകുന്ന തരത്തിലുള്ള പരാദജീവികളുടെയോ വിരകളുടെയോ ഭീഷണിയില്ലെന്ന് ശാസ്ത്രീയ പഠനങ്ങളെ ആധാരമാക്കി സിഎംഎഫ്ആർഐ സ്ഥിരീകരിച്ചു.
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മത്സ്യ ജീവശാസ്ത്രപരമായ പഠനങ്ങളുടെയും കൃത്യമായ നിരീക്ഷണങ്ങളുടെയും ഭാഗമായി ഇന്ത്യൻ തീരങ്ങളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ചൂര ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവിധയിനം സമുദ്രമത്സ്യങ്ങളെ സിഎംഎഫ്ആർഐയിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞർ നിരന്തരം പരിശോധനകൾക്ക് വിധേയമാക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള യാതൊരുവിധ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളും ഇവയിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് സിഎംഎഫ്ആർഐ ഡയറക്ടർ ഡോ. ഗ്രിൻസൺ ജോർജ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
ഓരോ കടൽമേഖലയിലെയും പാരിസ്ഥിതിക സാഹചര്യങ്ങൾ, ജല സവിശേഷതകൾ, അവിടെയുള്ള മറ്റ് സമുദ്രജീവികളുടെ സാന്നിധ്യം എന്നിവയെ ആശ്രയിച്ചാണ് ഓരോ പ്രദേശത്തെയും മത്സ്യങ്ങളിൽ പരാദജീവികളുടെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാകുന്നത്. ബ്രസീലിയൻ തീരങ്ങളിലെ സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്നും തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണ് ഇന്ത്യൻ സമുദ്രമേഖല. അതിനാൽ അവിടെ കണ്ടുവരുന്ന തരത്തിലുള്ള പാരിസ്ഥിതിക ഭീഷണികൾ നമ്മുടെ തീരങ്ങളിലെ മത്സ്യങ്ങളെ ബാധിക്കുന്നില്ല.
സമുദ്രമത്സ്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ പാലിക്കേണ്ട അടിസ്ഥാന ശുചിത്വ മാനദണ്ഡങ്ങളെക്കുറിച്ചും സിഎംഎഫ്ആർഐ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. ചൂര മീനുകൾ ശരിയായ രീതിയിൽ മുറിച്ച്, അതിൻ്റെ കുടലും മറ്റ് ആന്തരികാവയവങ്ങളും പൂർണമായും നീക്കം ചെയ്ത് നന്നായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കണം. അതിനുശേഷം നന്നായി വേവിച്ച് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ യാതൊരുവിധ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാകില്ല.
പ്രോട്ടീനും മറ്റ് ധാതുക്കളും അവശ്യ പോഷകങ്ങളും ധാരാളമായി അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ചൂര മീനുകൾ സുരക്ഷിതമായി ഭക്ഷണക്രമത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്. ഹൃദയാരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കാനും കൊളസ്ട്രോൾ കുറയ്ക്കാനും ഇത് സഹായിക്കുന്നു. പേശികളുടെ വളർച്ചയ്ക്കും ശരീരഭാരം നിയന്ത്രിക്കാനും ചൂര മീനുകൾ അനുയോജ്യമാണ്. തലച്ചോറിൻ്റെ പ്രവർത്തനം മെച്ചപ്പെടുത്താനും ഇത് സഹായിക്കും. ശരിയായ ശുചീകരണവും പാചകരീതികളും പിന്തുടരുന്നതിലൂടെ മത്സ്യത്തിൻ്റെ പൂർണ പോഷകഗുണം ആരോഗ്യകരമായി പ്രയോജനപ്പെടുത്താമെന്നും സിഎംഎഫ്ആർഐ വ്യക്തമാക്കി.
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