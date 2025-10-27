ദിവാൻ ഭരണത്തിനെതിരെയുള്ള ഐതിഹാസിക പോരാട്ടം, വിഎസ് ഇല്ലാത്ത ആദ്യ പുന്നപ്ര-വയലാർ രക്തസാക്ഷി ദിനം; അനുസ്മരിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി
1946 ഒക്ടോബർ 24 മുതൽ 27 വരെ ദിവാൻ പട്ടാളത്തിൻ്റെ യന്ത്രത്തോക്കുകളോട് സഖാക്കൾ പോരാടി. നിരവധി സഖാക്കൾ പുന്നപ്ര - വയലാറിൽ രക്തസാക്ഷികളായി.
Published : October 27, 2025 at 12:00 PM IST
ആലപ്പുഴ: ചരിത്രപ്രധാന്യമുള്ള പുന്നപ്ര-വയലാർ രക്തസാക്ഷിത്വത്തിൻ്റെ 79ാം വാര്ഷിക ദിനത്തില് രക്തസാക്ഷികളെ അനുസ്മരിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. ദിവാൻ ഭരണത്തിനും ജന്മിത്തത്തിനും മുതലാളിത്ത ചൂഷണത്തിനുമെതിരെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയും കർഷകരും തൊഴിലാളികളും നടത്തിയ ഐതിഹാസികമായ പുന്നപ്ര - വയലാർ സമരത്തിന് 79 വയസ് പൂർത്തിയായി.
ചേർത്തല, അമ്പലപ്പുഴ താലൂക്കുകളിലെ കർഷക ജനങ്ങൾ നടത്തിയ ധീരോദാത്തമായ പോരാട്ടത്തിന് സഖാവ് വിഎസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ഉജ്ജ്വല നേതൃത്വമായി. വിഎസിൻ്റെ അസാന്നിധ്യത്തിലുള്ള ആദ്യത്തെ പുന്നപ്ര-വയലാർ വാരാചരണമാണിതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി തൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിൽ കുറിച്ചു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തൊഴിലാളി വർഗത്തിൻ്റെ സംഘടിത മുന്നേറ്റത്തെയും അതിൻ്റെ മുന്നണിപ്പോരാളിയായ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയെയും തകർക്കാനുള്ള ഭരണ വർഗത്തിൻ്റെ കൊടിയനീക്കമായിരുന്നു പുന്നപ്ര-വയലാറിലെ അടിച്ചമർത്തൽ. 1946 ഒക്ടോബർ 24 മുതൽ 27 വരെ ദിവാൻ പട്ടാളത്തിൻ്റെ യന്ത്രത്തോക്കുകളോട് സഖാക്കൾ പോരാടി. നിരവധി സഖാക്കൾ പുന്നപ്ര - വയലാറിൽ രക്തസാക്ഷികളായി.
തിരുവിതാംകൂറിലെ രാജവാഴ്ചയ്ക്കും ദിവാൻ സിപി രാമസ്വാമി അയ്യരുടെ അമേരിക്കൻ മോഡൽ ഭരണത്തിനുമെതിരെ നടത്തിയ ത്യാഗനിർഭരമായ സമരം മർദിത ജനവിഭാഗങ്ങളുടെ പിൽക്കാല പോരാട്ടങ്ങൾക്ക് എന്നും പ്രചോദനമായിട്ടുണ്ട്. ദിവാൻ പട്ടാളത്തിൻ്റെ യന്ത്രത്തോക്കുകളോട് വാരിക്കുന്തവുമേന്തി പൊരുതിനിന്ന പുന്നപ്ര-വയലാറിലെ സമരേതിഹാസങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയാണ് ഫ്യൂഡൽ സാമൂഹിക സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്നും ആധുനിക കേരളത്തിലേക്കുള്ള നാടിൻ്റെ മുന്നോട്ടുപോക്കിന് വിത്തുപാകിയത്. എന്ന് പുന്നപ്ര - വയലാർ സമരത്തിൻ്റെ സ്മരണാർത്ഥം മുഖ്യമന്ത്രി കുറിച്ചു.
തിരുവിതാംകൂർ നാട്ടുരാജ്യത്തിൻ്റെ ദിവാനായിരുന്ന സർ സി പി രാമസ്വാമി അയ്യരുടെ ഭരണത്തിനെതിരെയും ഫ്യൂഡലിസത്തിനും മുതലാളിത്ത ചൂഷണത്തിനുമെതിരെയും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി നേതൃത്വം നൽകിയ ഈ സമരം ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലാണ് നടന്നത്. 1946 ഒക്ടോബർ 24 മുതൽ 27 വരെ ദിവാൻ്റെ സൈന്യത്തിൻ്റെ യന്ത്രത്തോക്കുകൾക്കെതിരെ സഖാക്കൾ ധീരമായി പോരാടി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
പുന്നപ്രയിലും വയലാറിലും നടന്ന പോരാട്ടങ്ങളിൽ നിരവധി സഖാക്കൾ രക്തസാക്ഷികളായി. "ചേർത്തല, അമ്പലപ്പുഴ താലൂക്കുകളിലെ കർഷക ജനത നടത്തിയ ധീരമായ പോരാട്ടത്തിന് സഖാവ് വി എസ് അച്യുതാനന്ദനും മറ്റുള്ളവരും പ്രചോദനാത്മകമായ നേതൃത്വം നൽകി. അച്യുതാനന്ദൻ്റെ അഭാവത്തിൽ ആചരിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ പുന്നപ്ര-വയലാർ അനുസ്മരണ വാരം ആണിത്" മുഖ്യമന്ത്രി എഴുതി.
തിരുവിതാംകൂറിലെ നാട്ടുരാജ്യ ഭരണത്തിനും ദിവാൻ സി.പി. രാമസ്വാമി അയ്യരുടെ അമേരിക്കൻ മാതൃകയിലുള്ള ഭരണത്തിനും എതിരായ ആത്മത്യാഗപരമായ പോരാട്ടം സമൂഹത്തിലെ അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ട വിഭാഗങ്ങളുടെ പിൽക്കാല പോരാട്ടങ്ങൾക്ക് എല്ലായ്പ്പോഴും പ്രചോദനമായി വർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ നയിച്ച ഈ സമരം കേരളത്തിലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികൾ എല്ലാ വർഷവും അനുസ്മരിക്കുന്നു. സമരത്തിൽ ജീവൻ ബലിയർപ്പിച്ചവർക്ക് ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിക്കുന്നതിനായി സിപിഐയും സിപിഐഎമ്മും വലിയചുടുകാട്ടിലെ രക്തസാക്ഷി സ്തംഭത്തിൽ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിച്ചു.
Also Read: ചരിത്രം തിരുത്തി കുറ്റ്യാട്ടൂർ; സംസ്ഥാനത്തെ ആദ്യ അതിദാരിദ്ര്യരഹിത പഞ്ചായത്ത്