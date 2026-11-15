ഗതാഗത നിയമനടപടികളിൽ രാഷ്ട്രീയ ഇടപെടൽ പാടില്ല; മുഖം നോക്കാതെ നടപടിയെടുക്കണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി
റോഡ് സുരക്ഷാ ദൗത്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമായുള്ള ജീവ സുയാത്ര ദൗത്യത്തിൻ്റെ സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി വിഡി സതീശൻ.
Published : November 15, 2026 at 3:57 PM IST
എറണാകുളം: ഗതാഗത നിയമങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്നവർക്കെതിരെയുള്ള നിയമ നടപടികളിൽ ആർക്കുവേണ്ടിയും ഇടപെടാൻ ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവിനെയോ ജനപ്രതിനിധിയെയോ അനുവദിക്കില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വി. ഡി. സതീശൻ. പൊതുജനങ്ങളിൽ നിന്ന് വിമർശനങ്ങൾ ഉയർന്നാലും നിയമനടപടികൾ കർശനമായി തുടരുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. റോഡ് സുരക്ഷാ ദൗത്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമായുള്ള ജീവ സുയാത്ര ദൗത്യത്തിൻ്റെ സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
എറണാകുളം ടൗൺ ഹാളിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ പൊലീസിനും മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും മുഖ്യമന്ത്രി നിർദേശങ്ങൾ നൽകി. ഗതാഗത നിയമലംഘകർക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കുമ്പോൾ രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെയോ സ്വാധീനമുള്ള മറ്റുള്ളവരുടെയോ ശുപാർശകൾക്ക് വഴങ്ങരുതെന്ന് അദ്ദേഹം നിർദേശിച്ചു.
ഗതാഗത നിയമങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്നവർക്കുവേണ്ടി താനോ മറ്റ് ജനപ്രതിനിധികളോ ഇടപെടില്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. ആരുടെയും ശുപാർശകളോ ഫോൺകോളുകളോ പരിഗണിക്കേണ്ടതില്ല. നിയമപ്രകാരം കർശന നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്യേണ്ടെത്. നിയമനടപടികൾ കർശനമാകുമ്പോൾ പൊതുജനങ്ങളിൽ നിന്ന് വിമർശനങ്ങൾ ഉയർന്നാലും സർക്കാർ അതിനെ എതിർക്കില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
കർശന നടപടികൾ കാരണം ജനങ്ങൾ സർക്കാരിനെതിരെ തിരിയുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പൂർണ ഉത്തരവാദിത്തം സ്വയം ഏറ്റെടുക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. ഇക്കാര്യത്തിൽ വിട്ടുവീഴ്ചാപരമായ സമീപനം സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല. ആയതിനാൽ അടുത്ത ആറ് മാസത്തേക്ക് ആരുടെയും മുഖം നോക്കാതെ കർശന നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നും നിർദേശിച്ചു.
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ആറുമാസത്തിനുള്ളിൽ റോഡിലെ പെരുമാറ്റരീതികളിൽ മാറ്റമുണ്ടാകുമെന്നും ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ സംസ്ഥാനത്ത് പുതിയൊരു റോഡ് സുരക്ഷാ സംസ്കാരം രൂപപ്പെടുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പ്രത്യാശ പ്രകടിപ്പിച്ചു. റോഡ് അപകടങ്ങളെയും മരണങ്ങളെയും കുറിച്ച് പരാമർശിച്ച അദ്ദേഹം ഒരു ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുന്നത് പോലും കുടുംബങ്ങളെയും സുഹൃത്തുക്കളെയും വലിയ തോതിൽ ബാധിക്കുമെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. അപകടങ്ങൾ തടയാൻ കൂട്ടായ പരിശ്രമം ആവശ്യമാണെന്നും ഓർമിപ്പിച്ചു.
റോഡ് അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തേണ്ടത് സർക്കാരിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. റോഡിൻ്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള റോഡുകളിലെ കുഴികൾ അടയ്ക്കുന്നതിന് മുൻഗണന നൽകുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ഉറപ്പുനൽകി. ഗതാഗത മന്ത്രി സി. പി. ജോൺ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. സംരംഭത്തിൻ്റെ ബ്രാൻഡ് അംബാസഡറായ നടൻ മമ്മൂട്ടിയും പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തു.
2030 ഓടെ റോഡ് അപകടങ്ങൾ, മരണങ്ങൾ, പരിക്കുകൾ എന്നിവ കുറയ്ക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ജീവ സുയാത്ര ദൗത്യം കേരള സർക്കാർ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. 2030 ഓടെ റോഡ് അപകടങ്ങൾ മൂലമുള്ള മരണങ്ങളും പരിക്കുകളും 50 ശതമാനം കുറയ്ക്കണമെന്ന ആഗോള ലക്ഷ്യത്തിന് അനുസൃതമായി ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള സമഗ്രപദ്ധതിയാണിത്.
സുരക്ഷിതമായ റോഡുകൾ, റോഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നവരുടെ സുരക്ഷിതമായ പെരുമാറ്റം, അപകടം നടന്നാൽ ഫലപ്രദമായ അടിയന്തര പ്രതികരണം, സുരക്ഷിതമായ വേഗതയും വാഹനങ്ങളും എന്നിങ്ങനെ അഞ്ച് പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങളിലാണ് ഈ പദ്ധതി ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത്. സ്കൂളുകളിലും കോളജുകളിലും റോഡ് സുരക്ഷാ ബോധവത്ക്കരണ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുക, അപകടസാധ്യതയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ എൻജിനിയറിങ് ഇടപെടലുകളിലൂടെ പരിഹാരം കാണുക, ഗതാഗത നിയമങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് ആധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിക്കുക തുടങ്ങിയവയാണ് നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മറ്റ് നടപടികൾ.
നിർദേശങ്ങളുമായി മമ്മൂട്ടി
യന്ത്രത്തകരാറുകളെക്കാൾ ഉപരിയായി മനുഷ്യസഹജമായ പിഴവുകൾ മൂലമാണ് മിക്ക അപകടങ്ങളും സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് ചടങ്ങിൽ നടൻ മമ്മൂട്ടി പറഞ്ഞു. റോഡ് സുരക്ഷ എന്നത് പ്രധാനമായും റോഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നവരുടെ പെരുമാറ്റത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നും അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. തങ്ങളുടെ സുരക്ഷ മറ്റുള്ളവരുടെ കൈകളിലാണെന്ന് ആരും കരുതരുത്. നമ്മുടെ സുരക്ഷ നമ്മുടെ കൈകളിലാണ് എന്ന് മമ്മൂട്ടി പറഞ്ഞു. തുടർന്ന് വാഹനമോടിക്കുന്നവരും കാൽനടയാത്രക്കാരും ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും ഓർമിപ്പിച്ചു.
കൂടാതെ യുവാക്കൾക്കിടയിൽ കണ്ടുവരുന്ന അമിത വേഗതയിലും മത്സരയോട്ടത്തിലും മമ്മൂട്ടി ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചു. റേസിങും വാഹന അഭ്യാസപ്രകടനങ്ങളും പൊതുനിരത്തുകളിൽ നടത്തുന്നതിന് പകരം അതിനായി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള ട്രാക്കുകളിൽ മാത്രമായി ഒതുക്കണമെന്നും സൂചിപ്പിച്ചു.
കാൽനടയാത്രക്കാർ നടപ്പാതകളും റോഡ് മുറിച്ച് കടക്കാൻ അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളും ഉപയോഗിക്കണം. റോഡിലൂടെ നടക്കുമ്പോൾ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കണം. ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് റോഡ് സുരക്ഷ എല്ലാവരുടെയും കൂട്ടായ ഉത്തരവാദിത്തമാണെന്ന് മമ്മൂട്ടി ഓർമിപ്പിച്ചു. നടക്കുമ്പോഴോ വാഹമോടിക്കുമ്പോഴോ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുകയോ സംഗീതം കേൾക്കുകയോ പോലുള്ള ശ്രദ്ധ തിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണം. നിസാരമെന്ന് തോന്നാവുന്ന അശ്രദ്ധകൾ പോലും ഗുരുതരമായ അപകടങ്ങൾക്ക് കാരണമായേക്കാമെന്നും മമ്മൂട്ടി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
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