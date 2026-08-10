'എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഉപയോഗപ്പെടുത്തി തെരച്ചിൽ തുടരും, സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രൊസീജർ സംവിധാനം അത്യാവശ്യം'; ഗൗതം കൃഷ്ണയുടെ വീട് സന്ദർശിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി
സാധ്യമായ എല്ലാ രീതിയിലൂടെയും സർക്കാർ ഈ കുടുംബത്തെ സഹായിക്കും, ഇൻഷുറൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ സഹായങ്ങളും ലഭ്യമാക്കുെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശൻ വ്യക്തമാക്കി.
Published : August 10, 2026 at 3:54 PM IST
കൊല്ലം: നീണ്ടകരയിൽ ബോട്ട് അപകടത്തിൽപ്പെട്ട് കാണാതായ ഗൗതം കൃഷ്ണയുടെ വീട് സന്ദർശിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശൻ. സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന എല്ലാ സഹായവും കുടുംബത്തിന് ഉറപ്പാക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. ഗൗതമിൻ്റെ അമ്മ രേഷ്മയുമായും കുടുംബാംഗങ്ങളുമായും മുഖ്യമന്ത്രി പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോളം സംസാരിച്ചു. കാണാതായവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള രക്ഷാപ്രവർത്തനം തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും മുൻപ് ചെയ്യാത്ത രീതിയിൽ ലഭ്യമായ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയാണ് രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
ഡോണിയർ വിമാനങ്ങളും ഹെലികോപ്റ്ററുകളും ഉപയോഗിച്ച് കടലിലും കായലിലും നദികളിലുമൊക്കെയായി തെരച്ചിൽ നടത്തുന്നു. സ്കൂബ ഡൈവിങ് ഉൾപ്പെടെ തെരച്ചിലിനായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു. ലഭ്യമായ എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും ഇതിനായി ഉപയോഗിച്ചിട്ടും 11 ദിവസമായിട്ടും പരിഹാരം കാണാൻ കഴിയാത്തത് വളരെ ദൗർഭാഗ്യകരമാണ്. ഈ കുടുംബത്തിനുണ്ടായ നഷ്ടം വളരെ വലുതാണ്. സാധ്യമായ എല്ലാ രീതിയിലൂടെയും സർക്കാർ ഈ കുടുംബത്തെ സഹായിക്കുന്നു. ഇൻഷുറൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും പരിശോധിച്ച് ആവശ്യമായ സഹായം നൽകേണ്ടതുണ്ടെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.
ഇക്കാര്യത്തിൽ സർക്കാർ ഇടപെടുകയും കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഒരു തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കുകയും വേണം. കുടുംബങ്ങളെ സഹായിക്കുക എന്നതാണ് സർക്കാരിന് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. ഇതിനായി ഒരു സംസ്ഥാനതല സംവിധാനം തന്നെ ഉണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട്. സമയബന്ധിതമായി അത് നടപ്പാക്കും. ഒരു സ്ഥിര സംവിധാനമായി അത് കൊണ്ടുവരും. അതിനായി ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രൊസീജർ തയ്യാറാക്കാനുള്ള നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
മന്ത്രി അബ്ദുൽ ഗഫൂറും മന്ത്രി ഷിബു ബേബി ജോണും ഇക്കാര്യം വളരെ ഗൗരവമായി ആലോചിക്കുന്നുണ്ട്. ഫിഷറീസ് വകുപ്പിൻ്റെ സഹായത്തോടെ നടപ്പാക്കാനാണ് തീരുമാനം. ഇത്തരം ദുരന്തങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ കൂടുതൽ ഫലപ്രദമായി ഉൾപ്പെടുത്തി രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തുന്നതിനുള്ള ഒരു സംവിധാനമാണ് ആലോചനയിൽ. ആധുനിക സംവിധാനങ്ങൾക്കൊപ്പം നമ്മുടെ കടലിനെക്കുറിച്ച് അറിവുള്ള ആളുകളെയും ഈ സംവിധാനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം. ഇതിനായി പ്രത്യേക സംവിധാനം ഉണ്ടാകേണ്ടതുണ്ടെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.
സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രൊസീജർ സംവിധാനം
അതിന് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രൊസീജർ തന്നെ ആവശ്യമാണ്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആദ്യ ദിവസം മുതൽ തന്നെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചിരുന്നു. പല രീതിയിലും ഇത് മുന്നോട്ടുകൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ അന്വേഷണങ്ങൾ പൂർത്തിയാകുന്നതിന് മുമ്പുതന്നെ കാര്യങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ ദുരന്ത രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിൽ അങ്ങോളം ഊർജിതമായ തെരച്ചിൽ നടത്താനാണ് തീരുമാനം. ഇത് ഏതൊരാൾക്കും സംഭവിക്കാവുന്ന കാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇക്കാര്യത്തെ ഒരു തരത്തിലും അവഗണിക്കരുത്. അടുത്തകാലത്ത് മറ്റൊരിടത്തും ചെയ്യാത്ത രീതിയിലാണ് ഇത്രയും ദിവസമായി ഇവിടെ തെരച്ചിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.
ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രൊസീജർ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ കോസ്റ്റ് ഗാർഡിനും കോസ്റ്റൽ പൊലീസിനും കൂടുതൽ ഉപകരണങ്ങളും സൗകര്യങ്ങളും നൽകേണ്ടിവരുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. പ്രാദേശിക മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെയും കടലിനെക്കുറിച്ച് നല്ല അറിവുള്ളവരെയും ഈ സംവിധാനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം. അവർക്കും ആവശ്യമായ കൂടുതൽ സൗകര്യങ്ങളും ഉപകരണങ്ങളും നൽകണം. ഇതെല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തിയുള്ള ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രൊസീജറാണ് സംസ്ഥാനത്തിന് ആവശ്യം. പുരാതനമായ അറിവിനും ഈ വിഷയത്തിൽ വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. കടലിനെക്കുറിച്ചുള്ള പഴയകാല അറിവ് വളരെ പ്രധാനമാണ്. ആധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യയും പരമ്പരാഗത അറിവും ഒരുമിച്ചുകൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് വേണ്ടത്.
കടലിനെക്കുറിച്ച് ആഴത്തിൽ അറിയാത്ത കാര്യങ്ങളുണ്ടാകും. കടലിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് അറിവില്ലെങ്കിൽ കടലിൻ്റെ സ്വഭാവം മനസിലാക്കാനും അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനും കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെയുള്ള രീതികൾ പഠിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ അന്വേഷണം നടത്തണം. ഇത്തരമൊരു വിഷയം മുമ്പും നമ്മുടെ മുന്നിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് വളരെക്കാലമായി തുടർച്ചയായി നേരിടുന്നൊരു വെല്ലുവിളിയാണ്. ഇനി ഇത് ആവർത്തിക്കുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് പഠിച്ചും പരിശോധിച്ചും മുന്നോട്ടുപോയാൽ ഇതിന് പരിഹാരം കണ്ടെത്താൻ കഴിയും.
താൻ പറയുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ച് മാത്രമല്ല, ഇരയാകുന്ന ആളുകളുടെ കുടുംബങ്ങളുടെ ആകുലതയെക്കുറിച്ച് കൂടിയാണ്. ഒരു കുടുംബത്തിലെ ഒരാളെ കാണാതായാൽ അവർ ആരോടാണ് പരാതി പറയേണ്ടത്? തങ്ങളോടൊപ്പം നിൽക്കുന്നവരോട് പോലും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തുറന്നുപറയാൻ കഴിഞ്ഞെന്ന് വരില്ല. അവരുടെ ദുഃഖമാണ് അവരെ പ്രതികരിപ്പിക്കുന്നത്. കുടുംബത്തിലെ ഒരാളെ നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ അവർ പ്രതിഷേധിക്കും, പരാതിപ്പെടും. കാരണം അവർ അതീവ ദുഃഖത്തിലാണ്.
മുഖ്യമന്ത്രി അവർക്കൊപ്പം നിൽക്കുന്ന ഒരാളാണ്. മുഖ്യമന്ത്രിയെന്ന നിലയിൽ മാത്രമല്ല, അവരുടെ ദുഃഖത്തിൽ ഒപ്പം നിൽക്കുന്ന കുടുംബത്തിലെ ഒരാളായാണ് ഇടപെടുന്നത്. അതിൽ എനിക്ക് ഒരു തെറ്റും കാണുന്നില്ല. ഓരോ തവണയും അവർ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളെ വിമർശിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തം ശരിയായ രീതിയിൽ നിർവഹിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസം. എന്നാൽ അതുകൊണ്ട് മാത്രം മതിയാകില്ല. ഇനിയും കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്.
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എല്ലാ ദിവസവും രണ്ടും മൂന്നും മണിക്കൂർ വരെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടിവരുന്ന അവസ്ഥയാണിപ്പോൾ. ഇക്കാര്യത്തിൽ നിങ്ങളുമായി വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമാണ്. ഇതിന് പരിഹാരം കാണുകയും മാറ്റം കൊണ്ടുവരികയും വേണം. നിരവധി മന്ത്രിമാർ അവിടെ പോയിരുന്നു. മന്ത്രി സി. പി. ജോണും ഷിബു ബേബി ജോണും എല്ലാവരും സന്ദർശനം നടത്തി. മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്കുണ്ടായ ദുരിതം ആരും വരുത്തിവച്ചതല്ല, ഈ അവസരത്തിൽ പരസ്പരം പഴി ചാരാതെ അവർക്കൊപ്പം നിൽക്കുകയും അവരെ സംരക്ഷിക്കുകയും ആണ് വേണ്ടത്. ഫിഷറീസ് മന്ത്രി നേരിട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല എന്നതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആരോപിച്ചത് കൊണ്ട് മാത്രം പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരമാകില്ല. നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത്. ഏറെക്കാലമായി ചെയ്യാതെ പോയ പല കാര്യങ്ങളിലേയ്ക്കും ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുകയാണ്.
അതിനായി ജില്ലാ ഭരണകൂടവും ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഈ വിഷയത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട എല്ലാവരും തങ്ങളാൽ കഴിയുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പൂർണമായി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള സംഭവങ്ങൾ വീണ്ടും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, സംരക്ഷണത്തിനും അന്വേഷണത്തിനും രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിനുമെല്ലാം കൂടുതൽ ശക്തമായ സംവിധാനം ആവശ്യമാണ്. ഇതൊരു അനുഭവമായി കാണണം. ഇതിൽ നിന്ന് പാഠം പഠിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു, ഇത് വിട്ടുകളയാൻ പാടില്ല. അവർക്ക് ആവശ്യമായ സംരക്ഷണം നൽകണം. അവരെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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