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ദുരന്തമേഖലയിൽ നേരിട്ടെത്തി മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശൻ; പ്രളയബാധിതർക്കുള്ള ധനസഹായം നാളത്തെ മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിലെന്ന് പ്രഖ്യാപനം!

സംസ്ഥാനത്ത് തുടരുന്ന കനത്ത കാലവർഷക്കെടുതികൾ വിലയിരുത്തുന്നതിനായി പത്തനംതിട്ട കോഴഞ്ചേരി റെസ്റ്റ് ഹൗസിൽ മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉന്നതതല അവലോകന യോഗം ചേർന്നു.

Flood Hit Zones in pathanamthitta CM VD Satheesan kerala rain kerala flash food
കോഴഞ്ചേരിയിൽ മഴക്കെടുതി അവലോകന യോഗം (Fb@VD satheesan)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 4, 2026 at 1:39 PM IST

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പത്തനംതിട്ട: സംസ്ഥാനത്ത് തുടരുന്ന അതിതീവ്ര മഴക്കെടുതികളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നാശനഷ്ടമുണ്ടായ പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ ദുരന്തബാധിത മേഖലകളിൽ മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശൻ നേരിട്ടെത്തി സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്തി. ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണിയോടെ ആറന്മുളയിൽ എത്തിയ മുഖ്യമന്ത്രി, തുടർന്ന് കനത്ത വെള്ളപ്പൊക്കമുണ്ടായ റാന്നി ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലെ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകൾ സന്ദർശിച്ചു. സംസ്ഥാനത്ത് തുടരുന്ന കനത്ത കാലവർഷക്കെടുതികൾ വിലയിരുത്തുന്നതിനായി പത്തനംതിട്ട കോഴഞ്ചേരി റെസ്റ്റ് ഹൗസിൽ മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉന്നതതല അവലോകന യോഗം ചേർന്നു.

ജില്ലയിലെ ജനപ്രതിനിധികളും വിവിധ വകുപ്പുകളിലെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരും യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു. യോഗത്തിന് ശേഷം മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിച്ച മുഖ്യമന്ത്രി, ജില്ലയിലെ പ്രളയസാഹചര്യങ്ങൾ പൂർണമായും നിയന്ത്രണവിധേയമാണെന്നും ജനങ്ങൾ പരിഭ്രാന്തരാകേണ്ടതില്ലെന്നും വ്യക്തമാക്കി.

മുഖ്യമന്ത്രിയുെട പ്രതികരണം (ETV Bharat)

ജില്ലയിലെ അതിതീവ്ര മഴയും പമ്പാനദിയിലെ വെള്ളപ്പൊക്കവും സൃഷ്ടിച്ച പ്രതിസന്ധികൾ നേരിടാൻ പത്തനംതിട്ടയിൽ പ്രത്യേക സജ്ജീകരണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയതായി അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു. കനത്ത പ്രകൃതിക്ഷോഭമുണ്ടാക്കിയ നാശനഷ്ടങ്ങളും ക്യാമ്പുകളിലെ ആവശ്യങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്യാൻ ബുധനാഴ്ച അടിയന്തര മന്ത്രിസഭാ യോഗം ചേരുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ചു. ക്യാമ്പുകളിൽ കഴിയുന്ന കുടുംബങ്ങളുമായി അദ്ദേഹം നേരിട്ട് സംസാരിക്കുകയും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ഉറപ്പുവരുത്താൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് കർശന നിർദ്ദേശം നൽകുകയും ചെയ്തു.

കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പിൽ നിന്ന് കൃത്യമായ സമയത്ത് റെഡ് അലർട്ട് മുന്നറിയിപ്പുകൾ ലഭിക്കാതിരുന്നതാണ് ആദ്യ മണിക്കൂറുകളിൽ തിരിച്ചടിയായതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. പലയിടങ്ങളിലും ഓറഞ്ച് അലർട്ട് നിലനിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ റെഡ് അലർട്ടിന് സമാനമായ അതിശക്തമായ മഴയാണ് പെയ്തിറങ്ങിയത്. വടശ്ശേരിക്കര ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ 350 മില്ലിമീറ്ററിലധികം അതിതീവ്ര മഴയാണ് ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ഇത്രയും വലിയ തോതിൽ മഴ പെയ്യുമെന്ന് പ്രവചിക്കാൻ പരിമിതികളുണ്ടായിരുന്നു എങ്കിലും സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി തന്നെ പൂർണ്ണ സജ്ജമായിരുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

Flood Hit Zones in pathanamthitta CM VD Satheesan kerala rain kerala flash food
കോഴഞ്ചേരിയിൽ മഴക്കെടുതി അവലോകന യോഗം (Fb@VD satheesan)

സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ സംസ്ഥാനത്തെ പ്രധാന ഡാമുകളെല്ലാം തുറന്നുവിടുകയാണെന്ന രീതിയിൽ നടക്കുന്ന വാർത്തകൾ പൂർണമായും വ്യാജമാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ അടിയന്തരമായി ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. നിലവിൽ പ്രധാന ഡാമുകളിലെല്ലാം ജലനിരപ്പ് അപകടരേഖയ്ക്ക് താഴെ മാത്രമാണുള്ളത്. ഇത്തരം തെറ്റായ പ്രചാരണങ്ങൾ നടത്തി ജനങ്ങളിൽ അനാവശ്യ ഭീതി ഉണ്ടാക്കുന്നവർക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.

Flood Hit Zones in pathanamthitta CM VD Satheesan kerala rain kerala flash food
കോഴഞ്ചേരിയിൽ മഴക്കെടുതി അവലോകന യോഗം (Fb@VD satheesan)

ക്യാമ്പുകളിൽ കഴിയുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണവും ആവശ്യമായ മറ്റ് വൈദ്യസഹായങ്ങളും ഉറപ്പാക്കാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് കർശന നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. മഴക്കെടുതി മൂലം വീടുകൾ തകർന്നവർക്കും കൃഷിനാശം സംഭവിച്ച കർഷകർക്കുമുള്ള അടിയന്തര ധനസഹായ പാക്കേജ് മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്ത് അന്തിമമായി തീരുമാനിക്കുമെന്നും വി.ഡി. സതീശൻ കോഴഞ്ചേരിയിൽ മാധ്യമങ്ങളോട് വ്യക്തമാക്കി.

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TAGGED:

FLOOD HIT ZONES IN PATHANAMTHITTA
CM VD SATHEESAN
KERALA RAIN
KERALA FLASH FOOD
മുഖ്യമന്ത്രി പത്തനംതിട്ട സന്ദര്‍ശനം

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