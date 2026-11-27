'ഒരു നിയന്ത്രണവും ഇല്ലാതെ പദ്ധതികൾ നീണ്ടു പോകുന്നു...' ഖജനാവിന് ധനനഷ്ടം സംഭവിക്കുന്നത് തടയുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി
പദ്ധതികളുടെ പൂർത്തീകരണത്തിന് നിശ്ചയിച്ച സമയത്തെക്കുറിച്ച് ഓരോ ജനപ്രതിനിധിയും അതീവ ബോധവാന്മാർ ആയിരിക്കണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. വിഷൻ കൊയിലാണ്ടി കോൺക്ലേവ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
Published : November 27, 2026 at 5:44 PM IST
കോഴിക്കോട്: വികസന പദ്ധതികളുടെ പേരിൽ ഖജനാവിന് ധനനഷ്ടം സംഭവിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് തുറന്നു പറഞ്ഞ് മുഖ്യമന്ത്രി വിഡി സതീശൻ. ഒരു നിയന്ത്രണവും ഇല്ലാതെ പദ്ധതി പ്രവർത്തനങ്ങൾ നീണ്ടു പോകുന്നതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന കാലതാമസമാണ് ഖജനാവിനെ കാലിയാക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പദ്ധതികളുടെ പൂർത്തീകരണത്തിന് നിശ്ചയിച്ച സമയത്തെക്കുറിച്ച് ഓരോ ജനപ്രതിനിധിയും അതീവ ബോധവാന്മാർ ആയിരിക്കണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. വിഷൻ കൊയിലാണ്ടി കോൺക്ലേവ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
''ഒരു വർഷം കൊണ്ട് പൂർത്തിയാക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന 100 കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതികൾ പത്തുകൊല്ലമായാലും തീരാത്ത അവസ്ഥയുണ്ട്. ഇതുമൂലം പദ്ധതിച്ചെലവ് 1,000 കോടിയായി ഉയരുകയും ഖജനാവിൽ നിന്ന് വലിയ തോതിൽ പണം നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഏതൊരു പദ്ധതിയുടെയും തറക്കല്ലിടലിനൊപ്പം, നിശ്ചിത സമയപരിധി രേഖപ്പെടുത്തിയ ഒരു കൗണ്ട്ഡൗൺ ബോർഡ് സ്ഥാപിക്കണം. ഓരോ ദിവസവും എണ്ണിത്തിട്ടപ്പെടുത്തി സമയബന്ധിതമായി പദ്ധതി പൂർത്തിയാക്കണം. ഇതിന് ജനപ്രതിനിധികളുടെ ഇടപെടലുകൾ
ഒരു പദ്ധതി ഫീസിബിളാണെന്ന് കണ്ട് ക്ലിയറൻസ് നൽകിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് തടസങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. തടസങ്ങളുണ്ടായാൽ നേരിട്ട് പരിശോധിച്ച് പരിഹരിക്കും. പ്രഖ്യാപിച്ച പദ്ധതികളുടെ പുരോഗതി എവിടെയെത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിലെ ഡാഷ്ബോർഡിലൂടെ നിരീക്ഷിക്കാനും, തടസങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾത്തന്നെ ഇടപെടാനും സാധിക്കും. അത് ഞങ്ങൾ നിരന്തരം നിരീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മഴക്കാലത്തിന് മുൻപ് തന്നെ എസ്റ്റിമേറ്റ്, ടെൻഡർ, യുട്ടിലിറ്റി ഷിഫ്റ്റിംഗ് തുടങ്ങിയ പ്രാരംഭ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി ഡിസംബർ മുതൽ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വേഗത്തിലാക്കണം,'' മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.
കൂടാതെ നിക്ഷേപകർക്ക് ഒറ്റ അപേക്ഷയിലൂടെ വേഗത്തിൽ അനുമതി ലഭ്യമാക്കുന്ന രീതിയായ സിംഗിൾ അപ്രൂവൽ നിയമനിർമ്മാണത്തിലൂടെ നടപ്പാക്കുന്നുണ്ട്. പാരിസ്ഥിതിക ആഘാതങ്ങളോ മറ്റ് ഗൗരവമേറിയ പ്രശ്നങ്ങളോ ഇല്ലെങ്കിൽ അതിവേഗം ആ പദ്ധതിക്ക് അനുമതി നൽകുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വിഡി സതീശൻ പറഞ്ഞു.
''ഞാൻ അവതരിപ്പിച്ച ബജറ്റിൽ ആറ് പദ്ധതികൾ കൊയിലാണ്ടിക്ക് വേണ്ടി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. എംഎൽഎയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ബജറ്റ് ചർച്ചയിൽ ഒരു പ്രഖ്യാപനം കൂടി നടത്തി. അതിനു പുറമെയാണ് ഇത്രയും നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൂടി മുന്നോട്ടു വയ്ക്കുന്നത്. തൻ്റെ സ്വന്തം മണ്ഡലത്തി പറവൂരിൽ കൊയിലാണ്ടിയിൽ കൊടുത്തത്ര കൊടുത്തിട്ടില്ല. ഒരു പുതുയുഗ കൊയിലാണ്ടി സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ ശ്രമത്തിന്റെ കൂടെ ഈ സർക്കാർ ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഉറപ്പ് തരുന്നെന്നും'' മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.
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