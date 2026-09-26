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'ആരെയും ചെളി വാരിയെറിയാം'; ഖേദ പ്രകടനം നടത്താൻ കഴിയാത്ത മാധ്യമപ്രവർത്തനമാണ് ഇന്നുള്ളതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശൻ

വൃത്തികെട്ട തരംതാണ രീതിയിൽ വ്യാഖ്യാനിച്ച് ഇതാണ് മാധ്യമപ്രവർത്തനം എന്ന് വളർന്നുവരുന്ന തലമുറയെപ്പോലും തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലേയ്‌ക്കാണ് ഇന്നത്തെ മാധ്യമങ്ങൾ പോകുന്നതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

CHIEF MINISTER VD SATHEESAN VD SATHEESAN ON MAINSTREAM MEDIA വിഡി സതീശൻ MEDIA INFLUENCE KERALA
CM VD Satheesan (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 26, 2026 at 8:43 PM IST

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തൃശൂർ: ഖേദ പ്രകടനം നടത്താൻ കഴിയാത്ത വിധത്തിലുള്ള മാധ്യപ്രവർത്തന രീതിയാണ് ഇന്നുള്ളതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വിഡി സതീശൻ. സമൂഹമാധ്യമ നിലവാരത്തിലേക്ക് മുഖ്യധാര മാധ്യമങ്ങൾ മാറരുതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സമൂഹമാധ്യമത്തിലൂടെ ഇന്ന് ആരെ വേണമെങ്കിലും ചളി വാരിയെറിയാം. ആരെയും താഴ്ത്തി കെട്ടാം. സമൂഹമാധ്യമ നിലവാരത്തിലേക്ക് ഇന്നത്തെ ചില മാധ്യമങ്ങൾ മാറിക്കഴിഞ്ഞു.

പ്രൊഫഷണൽ മര്യാദകൾ ഇല്ലാതെ മാന്യതകൾ ഇല്ലാതെ എന്തും പറയാം എന്ന നിലയിലേക്ക് ചിലർ മാധ്യമപ്രവർത്തനം നടത്തുന്നു. ഇന്നലെ പെയ്‌ത മഴയ്ക്ക്‌ വളർന്ന് വന്ന തകരകളാണ് ചില മാധ്യമങ്ങളെന്നും അവരുടെ വഴിയെ മുഖ്യധാര മാധ്യമങ്ങൾ മാറരുതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. വിമർശനമല്ല പ്രശ്‌നം വൃത്തികെട്ട മാധ്യമപ്രവർത്തനമാണ് പ്രശ്‌നമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പരിഹസിച്ചു.

മുഖ്യധാരാ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് അവരുടേതായ പാരമ്പര്യം ഉണ്ട്. മാധ്യമ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇന്ന് ആദരിക്കുന്ന മുതിർന്ന മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ കണ്ണിയാണത്. അവരുടെ കഠിനാധ്വാനത്തിൻ്റെയും അനുഭവത്തിൻ്റെയും വാർത്തകൾ വിശകലനം ചെയ്യുന്നതിൻ്റെയും എല്ലാം ഉത്‌പ്പന്നമാണ് മുഖ്യധാരാ മാധ്യമങ്ങൾ. ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ പൊട്ടിമുളച്ചതല്ല ഈ മാധ്യമങ്ങൾ. ഇതിന് പിന്നിൽ ഒരുപാട് കഷ്‌ടപ്പാടുകളുണ്ടെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

വിഡി സതീശൻ മാധ്യമങ്ങളോട് (ETV Bharat)

''ഞാൻ പറയുന്നത് മറ്റ് അർഥത്തിൽ എടുക്കരുത്. മുഖ്യമന്ത്രിയോ മന്ത്രിമാരേയോ സർക്കാരിനേയോ രാഷ്‌ട്രീയ നേതാക്കളേയോ വിമർശിക്കാൻ പാടില്ലെന്നൊന്നും താൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അവരാരും വിമർശനത്തിന് അതീതരല്ല. വിമർശനം ഇല്ലെങ്കിൽ താനടക്കം മോശമായി പോകും. ആ ആരോഗ്യകരമായ വിമർശനമാണ് തെറ്റ് തിരുത്തി ശെരിയായ പാതയിലൂടെ പോകാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്'', എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.

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വിമർശനം അല്ല പ്രശ്‌നം. വൃത്തികെട്ട തരംതാണ രീതിയിൽ വ്യാഖ്യാനിച്ച് ഇതാണ് മാധ്യമപ്രവർത്തനം എന്ന് വളർന്നുവരുന്ന തലമുറയെപ്പോലും തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലേയ്‌ക്ക് പോകരുത്. അവിടെ മാറ്റമുണ്ടാകണം. പണ്ട് പത്രം വായിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ പത്രത്തിൽ ഒരു തെറ്റ് വന്നാൽ പിറ്റേ ദിവസം പത്രാധിപരുടെ ഒരു തിരുത്തുണ്ടാകും.

അതിൽ ഖേദം പ്രകടിപ്പിക്കും. എന്നാൽ ഒരു തെറ്റായ വാർത്ത ഇന്ന് പുറത്തുവന്നാൽ പിറ്റേ ദിവസവും അത് തുടരുകയാണ്. ഒരു ഖേദപ്രകടനവും ഇല്ല. ഇത് കണ്ട് നമ്മൾ ഖേദിക്കുക എന്നല്ലാതെ ആരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഖേദ പ്രകടനം ഉണ്ടാകില്ല എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി എടുത്തുപറഞ്ഞു.

സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ എന്തും എഴുതാം. ആരെ വേണമെങ്കിലും ചളി വാരിയെറിയാം. ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ ആക്രമിക്കപ്പെടുന്നത് സ്‌ത്രീകളാണ്. എന്നാൽ സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന എല്ലാ വിവരങ്ങളും ശരിയാണെന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്കൂടിണിന്ന് സമൂഹത്തിലുളളത്. കേരളത്തിൽ മാധ്യമങ്ങളും മാധ്യമപ്രവർത്തകരും ശക്തമാകണം.

കേരളം പുത്തൻ കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. പരമ്പരാഗതമായ രീതികളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്‌തമായി പുത്തൻ കാലത്തിലേയ്‌ക്കാണ് പോകുന്നത്. കേരളത്തെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഒന്നാം നിരയിൽ എത്തിക്കാൻ എല്ലാവരും ചേർന്ന് ശ്രമിക്കണം. ആ ശ്രമങ്ങൾക്ക് കേരളത്തിലെ മാധ്യമങ്ങൾക്കും മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്കും നിർണായകമായ പങ്കുണ്ടെന്ന് താൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നും മുഖ്യമന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

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TAGGED:

CM SLAMS MEDIA
VD SATHEESAN ON MAINSTREAM MEDIA
വിഡി സതീശൻ
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