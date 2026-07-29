'മക്കൾ എന്നാൽ പെൺമക്കൾ മാത്രമല്ല'; സ്ത്രീവിരുദ്ധ പരാമർശം നടത്തിയെന്ന ആരോപണം തള്ളി മുഖ്യമന്ത്രി
തൻ്റെ അമ്മ മരിച്ചിട്ട് 27 വർഷമായെന്നും, എന്നാൽ അമ്മയുണ്ടാക്കിയ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ രുചി ഇന്നും നാവിലുണ്ടെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി
Published : July 29, 2026 at 1:24 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: പ്രസംഗത്തിനിടെ സ്ത്രീവിരുദ്ധ പരാമർശം നടത്തിയെന്ന ആരോപണങ്ങൾ പൂർണമായും തള്ളി മുഖ്യമന്ത്രി വിഡി സതീശൻ. അമ്മമാരുടെ തനത് പാചകവിധികൾ മക്കൾക്ക് പകർന്നു നൽകണമെന്ന് പറഞ്ഞതിൽ യാതൊരുവിധ സ്ത്രീവിരുദ്ധതയുമില്ലെന്നും, പ്രസംഗത്തിലെ ഒരു ഭാഗം മാത്രം അടർത്തിമാറ്റി വിവാദങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന പ്രവണത മാധ്യമങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. തിരുവനന്തപുരത്ത് മാധ്യമ പ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
അറിവ് മക്കൾക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കണമെന്നാണ് താൻ പ്രസംഗത്തിൽ ഉദ്ദേശിച്ചതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വിശദീകരിച്ചു. മക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെൺമക്കൾ മാത്രമാണോ എന്ന് ചോദിച്ച അദ്ദേഹം, ഇതിൽ എന്ത് സ്ത്രീവിരുദ്ധതയാണുള്ളതെന്നും ആരാഞ്ഞു. അമ്മമാർ അവരുടെ തനത് പാചകവിധികൾ മക്കൾക്ക് പകർന്നു നൽകണമെന്ന നിലപാടിൽ താൻ ഇപ്പോഴും ഉറച്ചുനിൽക്കുന്നു. മക്കൾക്ക് പാചകവിധികൾ പകർന്നു നൽകുന്നതിനൊപ്പം പുതുതായി കുടുംബത്തിലേക്ക് വരുന്ന മകൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്കും അത് നൽകണമെന്നാണ് താൻ പറഞ്ഞത്. മക്കൾ എന്നാൽ പെൺമക്കൾ മാത്രമല്ലെന്നും ആൺമക്കൾക്കും പാചകം പഠിക്കാമെന്നുമുള്ള വിശാലമായ ആശയമാണ് താൻ മുന്നോട്ടുവച്ചതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. പാചകം എന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഭാഗത്തിൻ്റെ മാത്രം കുത്തകയല്ലെന്നും, അത് ജീവിത നൈപുണ്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണെന്നും അദ്ദേഹം ഓർമിപ്പിച്ചു.
മാധ്യമങ്ങൾക്കെതിരെ വിമർശനം
വിമർശിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം പ്രസംഗത്തിലെ ചില ഭാഗങ്ങൾ അടർത്തിമാറ്റി വാർത്തയാക്കുകയാണ്. സ്ത്രീവിരുദ്ധ പ്രസ്താവനയെന്ന വാർത്തയോട് പലരും ഇതിനോടകം പ്രതികരിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ പ്രസംഗത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ വീഡിയോയും വാർത്ത നൽകിയവർ കണ്ടിരുന്നോ എന്ന ചോദ്യവും അദ്ദേഹം ഉയർത്തി. അടിസ്ഥാനരഹിതമായ കാര്യങ്ങൾ ഊതിവീർപ്പിച്ച് വിവാദമാക്കുന്നത് ശരിയായ രീതിയല്ലെന്നും അദ്ദേഹം ഓർമിപ്പിച്ചു. സമകാലിക രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നേതാക്കളുടെ വാക്കുകൾ സന്ദർഭത്തിൽ നിന്ന് അടർത്തിമാറ്റി വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് പതിവായിരിക്കുകയാണെന്നും, ഇത്തരം പ്രവണതകൾ ആരോഗ്യകരമായ പൊതുചർച്ചകളെ ഇല്ലാതാക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ അർധസത്യങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് ജനാധിപത്യത്തിന് തന്നെ ഭീഷണിയാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
ഓർമകളിൽ അമ്മയുടെ രുചി
തൻ്റെ അമ്മ മരിച്ചിട്ട് 27 വർഷമായെന്നും, എന്നാൽ അമ്മയുണ്ടാക്കിയ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ രുചി ഇന്നും നാവിലുണ്ടെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി അനുസ്മരിച്ചു. അത്തരം തനത് രുചികൾ വരുംതലമുറയ്ക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കണം എന്ന് മാത്രമാണ് താൻ പറഞ്ഞത്. പാചകം എന്നത് കേവലം ഒരു ജോലിയല്ലെന്നും, അത് തലമുറകളായി കൈമാറി വരുന്ന വലിയൊരു സാംസ്കാരിക പൈതൃകമാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ഇത്തരം അറിവുകൾ നഷ്ടപ്പെടാതെ സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് ഓരോ കുടുംബത്തിൻ്റെയും ഉത്തരവാദിത്തമാണെന്നും, അതിൽ ലിംഗഭേദമില്ലെന്നും അദ്ദേഹം ആവർത്തിച്ചു. വിവാദങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെ പോകാതെ നാടിൻ്റെ വികസന കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാനാണ് സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും, അനാവശ്യ ചർച്ചകൾക്ക് മറുപടി പറയാൻ സമയമില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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