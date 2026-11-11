വൈദ്യുതി കരാർ വിവാദം: ജിഎൻഎയുമായി ഒരു ഉടമ്പടിയിലും ഒപ്പുവച്ചിട്ടില്ല, പവര്ക്കട്ടിന് കാരണം മുൻ സര്ക്കാരെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി
ജിഎൻഎയുമായി ഇതുവരെയും യാതൊരു ഉടമ്പടിയിലും ഒപ്പുവച്ചിട്ടില്ല. ഈ മാസം തന്നെ വൈദ്യുതി പ്രതിസന്ധിക്ക് ശാശ്വത പരിഹാരം കാണും. കഴിഞ്ഞ 10 വർഷക്കാലം ഒപ്പിടാത്തതിൻ്റെ ഫലങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ അനുഭവിക്കുന്ന പവർക്കട്ടെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വിഡി സതീശൻ
Published : November 11, 2026 at 10:47 AM IST
തിരുവനന്തപുരം: വൈദ്യുതി വാങ്ങലിൽ ജിഎൻഎയുമായി കരാറില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വിഡി സതീശൻ. വൈദ്യുതിബോർഡ് ഒരു കരാറിലും ഏർപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്ന് വാര്ത്താസമ്മേളനത്തില് മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു. രണ്ട് നിർദേശങ്ങളാണ് വന്നത്. അതിൽ ഒന്നായിരുന്നു ജിഎൻഎ. ലാഭകരമായ നിലയിലാണ് ജിഎൻഎയെ തീരുമാനിച്ചതെന്നും എന്നാൽ കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പ്രതികരിച്ചു. തിരുവനന്തപുരത്ത് നടത്തിയ വാർത്താസമ്മേളനത്തിലാണ് പ്രതികരണം.
വൈദ്യുതി വാങ്ങൽ പ്രക്രിയയിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സംസ്ഥാനത്തിന് ഗുണകരമായ രീതിയിൽ മാത്രമാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. പ്രതിപക്ഷം വസ്തുതകൾ മനസ്സിലാക്കാതെയാണ് ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നതെന്നും, ജിഎൻഎ കരാർ സംബന്ധിച്ച് പ്രചരിക്കുന്ന വാർത്തകൾ അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ജിഎൻഎയുമായി ഇതുവരെയും യാതൊരു ഉടമ്പടിയിലും ഒപ്പുവച്ചിട്ടില്ല. കാര്യങ്ങൾ മനസിലാക്കാതെയാണ് മാധ്യമങ്ങൾ വാർത്ത നൽകുന്നത്.
മുൻപ് പവർ കട്ട് ഉണ്ടാകുമെന്ന റിപ്പോർട്ട് നൽകിയത് തന്നെ കരാറിൽ ഒപ്പിടാൻ സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കാനാണോയെന്ന് സംശയമുണ്ട്. ഈ മാസം തന്നെ വൈദ്യുതി പ്രതിസന്ധിക്ക് ശാശ്വത പരിഹാരം കാണും. വൈദ്യുതി മന്ത്രി അറിഞ്ഞില്ലെന്ന് പറയുന്നതിൽ കാര്യമില്ല. ജിഎൻഎയുമായി കരാറിൽ ഒപ്പിട്ടാലല്ലേ അറിയാനാകൂ. കെ എസ് ഇ ബിയുടെ നിലപാട് മാറ്റം അന്വേഷിക്കുമെന്നും സതീശൻ വ്യക്തമാക്കി.
ഇടതുപക്ഷ സംഘടനകൾ നൽകുന്ന വാർത്ത കൊടുക്കുന്ന മാധ്യമങ്ങളാണ് വെട്ടിലാകുന്നത്. പിണറായി വിജയനും എം വി ഗോവിന്ദനും പരസ്പര വിരുദ്ധമായ ആരോപണങ്ങളാണ് ഉന്നയിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ സർക്കാർ എൻടിപിസിയുമായി കരാറിൽ ഒപ്പിടേണ്ടതായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ 10 വർഷക്കാലം ഒപ്പിടാത്തതിൻ്റെ ഫലങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ അനുഭവിക്കുന്ന പവർക്കട്ട്.
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കാസർകോട്, വയനാട് 400കെവി പവർ ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻ നിർമാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പുതിയ നഷ്ടപരിഹാര പാക്കേജ് കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതായി മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു. 640 ൽ നിന്നും ആയിരം കെവി വാങ്ങാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. ദീര്ഘകാല കരാറിനാണ് സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും യുഡിഎഫ് യോഗം കൂടുമ്പോൾ അറിയിക്കാമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അതേസമയം, പുതുതായി ഒരു നിയമനിർമാണം നടത്തുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഒരു നിയമസഭാ സെഷൻ കൂടി ഉണ്ടാകും. നവംബർ 30 മുതൽ ഡിസംബർ 10 വരെ നിയമസഭാ കൂടാൻ ഗവർണറോട് ശുപാർശ ചെയ്യും. മുൻപ് പാസാക്കത്ത ബില്ലുകൾക്കായാണ് ഈ പ്രത്യേക സെഷൻ ഉണ്ടാകുകയെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
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