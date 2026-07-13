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ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള: കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ്റെ മാനനഷ്‌ടക്കേസിൽ പറഞ്ഞതിലുറച്ച് വിഡി സതീശൻ

ശബരിമല സ്വർണ പാളി കവർച്ച കേസിൽ സതീശൻ നടത്തിയ പ്രസ്‌താവന തനിക്ക് മാനഹാനി ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് ആരോപിച്ച് 10ലക്ഷം നഷ്‌ടപരിഹാരം ആവശ്യപ്പെട്ടായിരുന്നു കടകംപള്ളിയുടെ ഹർജി.

CM VD Satheesan Kadakampally Surendran defamation case VDS Sabarimala case
വി ഡി സതീശൻ, കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 13, 2026 at 7:34 PM IST

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തിരുവനന്തപുരം: മുൻ ദേവസ്വം മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ നൽകിയ മാനനഷ്‌ടക്കേസിൽ ആദ്യ നിലപാടിൽ ഉറച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശൻ. കടകംപള്ളിയുടെ മാനനഷ്‌ട ഹർജിക്ക് നൽകിയ മറുപടി ഹർജിയിലാണ് മുൻ നിലപാടിൽ തന്നെ ഉറച്ച് നിൽക്കുന്നതായുള്ള നയം വ്യക്തമാക്കിയത്. ശബരിമല സ്വർണ പാളി കവർച്ച കേസിൽ സതീശൻ നടത്തിയ പ്രസ്‌താവന തനിക്ക് മാനഹാനി ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് ആരോപിച്ച് 10ലക്ഷം നഷ്‌ടപരിഹാരം ആവശ്യപ്പെട്ടായിരുന്നു കടകംപള്ളിയുടെ ഹർജി.

2016 മുതൽ 2021വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഏറ്റവും അധികം കവർച്ച നടന്നത്. ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും ബോർഡ് അംഗങ്ങൾക്കും ഉള്ള സമാന ഉത്തരവാദിത്വം അന്നത്തെ മന്ത്രി ആയ കടകംപള്ളിക്കും ഉണ്ടെന്നാണ് സതീശൻ്റെ നിലപാട്. പൊതു സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് ഉയർന്നു വന്ന ആരോപണങ്ങളും ഹൈക്കോടതി നിരീക്ഷണങ്ങളും വിലയിരുത്തലുകളും അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് താൻ പ്രസ്‌താവന നടത്തിയതെന്ന് സതീശൻ മറുപടി ഹർജിയിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

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തൻ്റെ പ്രസ്‌താവന ഒരിക്കലും കടകംപള്ളിയെ അവഹേളിക്കാനോ അപമാനിക്കാനോ വേദനിപ്പിക്കാനോ ഉള്ളത് ആയിരുന്നില്ല. പൊതുപ്രവർത്തകൻ എന്ന നിലയിൽ ലഭിച്ച വിവരങ്ങളുടെയും ബോധ്യങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടത്തിയ യാഥാർഥ്യം ആയിരുന്നു എന്നാണ് സതീശൻ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. മാനഹാനി വരുത്തുന്ന പ്രസ്‌താവന നടത്തിയ സതീശന്‍ മാപ്പ് പറയണമെന്നും, സമാന പ്രസ്‌താവന നടത്തില്ലെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തണമെന്നും, നടത്തിയ പ്രസ്‌താവനയ്ക്ക് 10 ലക്ഷം രൂപ നഷ്‌ടപരിഹാരം ആവശ്യപ്പെട്ടുമാണ് കടകംപളളി സുരേന്ദ്രന്‍ മാനനഷ്‌ടക്കേസ് ഫയല്‍ ചെയ്‌തിരുന്നത്.


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TAGGED:

CM VD SATHEESAN
KADAKAMPALLY SURENDRAN
DEFAMATION CASE VDS
SABARIMALA CASE
KADAKAMPALLY DEFAMATION CASE

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