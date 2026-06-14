പറവൂരിൽ നിന്നും എത്തുന്നത് രണ്ടാം ധനകാര്യ മന്ത്രി; സഹാനുഭൂതി നിറഞ്ഞ സദ്ഭരണം, സതീശൻ്റെ കന്നി ബജറ്റ്
ജൂൺ 19 നാണ് വിഡി സർക്കാറിൻ്റെ ആദ്യ ബജറ്റ് അവരണം. കേരളം കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ എന്തെല്ലാം നടപടികളാവും പുതിയ ബജറ്റിലുണ്ടാവുക എന്നാണ് കേരളം ഉറ്റുനോക്കുന്നത്.
Published : June 14, 2026 at 7:14 PM IST
അരവിന്ദ് ബാബു
തിരുവനന്തപുരം: ധനവകുപ്പ് കൂടി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി വിഡി സതീശൻ്റെ കന്നി ബജറ്റിൻ്റെ മുഖമുദ്ര സഹാനുഭൂതി നിറഞ്ഞ സദ്ഭരണത്തിൽ (Good Governance with empathy) ഊന്നിയെന്ന് സൂചന. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രകടനപത്രികയിൽ യുഡിഎഫ് ജനങ്ങൾക്ക് നൽകിയ ഇന്ദിരാഗാന്ധി അടക്കം ഒരു പിടി പദ്ധതികളാണ് ബജറ്റിൽ വിഭാവനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സംസ്ഥാനം കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലൂടെ കടന്നുപോകുമ്പോൾ ഇതിനെ മറികടക്കാൻ എന്തെല്ലാം നടപടികൾ ആവും ബജറ്റിൽ ഉണ്ടാവുക എന്നാണ് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധരും രാഷ്ട്രീയ കേരളവും ഉറ്റുനോക്കുന്നത്.
പറവൂരിൽ നിന്നും രണ്ടാം ധനമന്ത്രി
രണ്ടാം അച്ചുതമേനോൻ മന്ത്രിസഭയിൽ പറവൂരിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട കോൺഗ്രസ് അംഗവും ധനകാര്യ - നിയമ വകുപ്പു മന്ത്രിയുമായ കെ ടി ജോർജിനു ശേഷം വീണ്ടുമൊരു പറവൂരുകാരൻ ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കുന്നു എന്ന പ്രത്യേകത ഇത്തവണത്തെ ബജറ്റിനുണ്ട്. 1972 ഫെബ്രുവരി 25 നാണ് ജോർജ് തൻ്റെ കന്നി ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചത്.
54 വർഷങ്ങൾക്കു ശേഷം പറവൂരിൽ നിന്നുള്ള നിയമസഭാംഗമായ മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശൻ ഈ മാസം 19 നാണ് തൻ്റെ കന്നി ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. നാലാം കേരള നിയസഭയിൽ കോൺഗ്രസ് നിയമസഭാകക്ഷിയുടെ ഉപനേതാവു കൂടിയായിരുന്നു കെ ടി ജോർജ്. അദ്ദേഹം 1965, 1967, 1971 എന്നി തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ പറവൂരിൽ നിന്ന് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിരുന്നു.
കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ അപൂർവമായൊരു ചരിത്രനേട്ടത്തിനരികെയാണ് നിലവിലെ മുഖ്യമന്ത്രിയുള്ളത്. ഈ മാസം 19-ന് സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പുതുക്കിയ ബജറ്റ് നിയമസഭയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നതോടെ, കേരളത്തിൽ ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കുന്ന മൂന്നാമത്തെ കോൺഗ്രസ് മുഖ്യമന്ത്രി എന്ന ബഹുമതി സതീശന് സ്വന്തമാകും.
മുമ്പ് ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചത് രണ്ടു മുഖ്യമന്ത്രിമാർ
കേരളത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഇതിനുമുമ്പ് രണ്ട് കോൺഗ്രസ് മുഖ്യമന്ത്രിമാർ മാത്രമാണ് സഭയിൽ ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. 2016-17 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന ഉമ്മൻ ചാണ്ടി സംസ്ഥാന ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചത്.
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അന്നത്തെ ധനമന്ത്രിയായിരുന്ന കെഎം മാണി രാജി വെച്ചതിനെ തുടർന്ന് ഉമ്മൻ ചാണ്ടി ധനവകുപ്പിൻ്റെ ചുമതല ഏറ്റെടുക്കുകയായിരുന്നു. ഈ പ്രത്യേക രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ബജറ്റ് അവതാരകനായത്. 1991 ലെ കെ കരുണാകരൻ മന്ത്രിസഭയിൽ ധനവകുപ്പിൻ്റെ ചുമതല വഹിച്ചിരുന്ന ഉമ്മൻ ചാണ്ടി നാല് ബജറ്റുകൾ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
കേരള സംസ്ഥാനം രൂപീകരിച്ച ശേഷമുള്ള ആദ്യ കോൺഗ്രസ് മുഖ്യമന്ത്രിയായ ആർ ശങ്കറാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പദവിയിലിരുന്ന് ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ച ആദ്യ വ്യക്തി. 1960 ലെ പട്ടം താണുപിള്ള മന്ത്രിസഭയിലെ ധനമന്ത്രിയായിരുന്നു ശങ്കർ. 1962 സെപ്റ്റംബറിൽ പട്ടം രാജിവെച്ചതിനെ തുടർന്ന് ശങ്കർ മുഖ്യമന്ത്രിയായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു.
1963- 64, 1964- 65 എന്നി സാമ്പത്തിക വർഷങ്ങളിലെ ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചത് മുഖ്യമന്ത്രിയായ ശങ്കറായിരുന്നു. ധനമന്ത്രി എന്ന നിലയിൽ 1960 മാർച്ച് 18 ന് തൻ്റെ ആദ്യ ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ച ശങ്കർ, പിന്നീട് ധനമന്ത്രി എന്ന നിലയിൽ മൂന്ന് ബജറ്റുകളുടെ സൃഷ്ടാവായിരുന്നു.
കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളായ ഡോ. കെ ജി അടിയോടി, എം കെ ഹേമചന്ദ്രൻ, എസ് വരദരാജൻ നായർ, സി വി പത്മരാജൻ, കെ ശങ്കരനാരായണൻ, വക്കം പുരുഷോത്തമൻ എന്നിവർ ധനവകുപ്പ് കൈകാര്യം ചെയ്ത ഘട്ടങ്ങളിൽ ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചവരാണ്.
ഒന്നാം ഇ എം എസ് മന്ത്രിസഭയിലെ ധനമന്ത്രിയായിരുന്ന സി അച്ചുതമേനോൻ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ആദ്യ ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചത് 1957 ജൂൺ ഏഴിനായിരുന്നു. കൃത്യം 69 വർഷങ്ങൾക്കു ശേഷം മറ്റൊരു ജുണിൽ കേരളത്തിൻ്റെ 79 മത്തെ ബജറ്റാണ് വി ഡി സതീശൻ അടുത്ത വെള്ളിയാഴ്ച അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. സംസ്ഥാനം രാഷ്ട്രപതി ഭരണത്തിലിരുന്ന മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളിൽ ലോക്സഭ കേരളത്തിൻ്റെ ബജറ്റ് പാസാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
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