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അധികം അകമ്പടി വേണ്ട! 'വാഹനങ്ങളുടെ എണ്ണം കൂട്ടിയതില്‍ ഡിസിപിയെ പരസ്യമായി അതൃപ്‌തി അറിയിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി

തൻ്റെ പൈലറ്റ് വാഹനത്തിന് മുന്നിൽ മറ്റൊരു പൊലീസ് വാഹനം കൂടി കണ്ടതോടെ ഔദ്യോഗിക യാത്രയ്ക്ക് കൂടുതൽ വാഹനങ്ങൾ വിന്യസിക്കരുതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി നിർദേശിച്ചു.

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V D Satheeshan (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 30, 2026 at 1:08 PM IST

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തിരുവനന്തപുരം: യുവമോർച്ചയുടെ കരിങ്കൊടി പ്രതിഷേധം ഭയന്ന് തൻ്റെ വാഹനവ്യൂഹത്തിലുള്ള അകമ്പടി വാഹനങ്ങളുടെ എണ്ണം കൂട്ടാൻ ശ്രമിച്ച ഡിസിപിയോട് പരസ്യമായി അതൃപ്‌തി പ്രകടിപ്പിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശൻ. ഇന്ന് രാവിലെ കവടിയാർ വിവേകാനന്ദ പാർക്കിൽ നടന്ന വാക്കത്തോൺ പരിപാടിക്കെത്തിയപ്പോഴാണ് തനിക്കുള്ള അകമ്പടി വാഹനങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിലുള്ളള വർധന ശ്രദ്ധിച്ച മുഖ്യമന്ത്രി ഡിസിപിയെ തൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് വിളിച്ചു വരുത്തി അതൃപ്‌തി പ്രകടിപ്പിച്ചത്.

രാവിലെ ചടങ്ങിനെത്തിയ മുഖ്യമന്ത്രി തൻ്റെ പൈലറ്റ് വാഹനത്തിന് മുന്നിൽ മറ്റൊരു പൊലീസ് വാഹനം കൂടി കണ്ടതോടെയാണ് ഔദ്യോഗിക യാത്രയ്ക്ക് കൂടുതൽ വാഹനങ്ങൾ വിന്യസിക്കരുതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി നിർദേശിച്ചത്.

ചടങ്ങ് നടന്ന സ്ഥലത്ത് കാറിൽ വന്നിറങ്ങിയ മുഖ്യമന്ത്രി അവിടെവച്ച് തന്നെ തൻ്റെ അതൃപ്‌തി അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ ആദ്യം പോയ വാഹനം ഔദ്യോഗിക വാഹനവ്യൂഹത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്നില്ലെന്നും പരിപാടി സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തേണ്ടിയിരുന്ന മ്യൂസിയം എസ്എച്ച്ഒയുടെ വാഹനമാണ് മുന്നിൽ പോയതെന്നും ഡിസിപി മുഖ്യമന്ത്രിയെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്‌തു.

പ്രതിഷേധം കടുപ്പിച്ച് യുവമോർച്ച

മുൻമുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ സഞ്ചരിച്ചിരുന്നതു പോലെ നിരവധി വാഹനങ്ങളുടെ അകമ്പടി തനിക്കു വേണ്ടെന്ന് അധികാരമേറ്റപ്പോൾ തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി.സതീശൻ പൊലീസിനെ അറിയിച്ചിരുന്നു. യുവമോർച്ച പ്രതിഷേധം കടുപ്പിച്ചതോടെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെയും മന്ത്രിമാരുടെയും സുരക്ഷ പൊലീസിന് വലിയ തലവേദനയായിരിക്കുകയാണ്.

സുരക്ഷ വർധിപ്പിക്കാതെ മുന്നോട്ട് പോകാനാവില്ലെന്നതാണ് പൊലീസിൻ്റെ നിലപാട്. മിക്കയിടത്തും മന്ത്രിമാരുടെ വാഹനത്തിനു മുന്നിലേക്കു യുവമോർച്ച, ബിജെപി പ്രവർത്തകർ ചാടിവീഴുന്ന നിലയാണുള്ളത്. ഇന്നലെ മന്ത്രിമാരെ വഴിയിൽ തടഞ്ഞുനിർത്തുന്ന സ്ഥിതിയും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയും മന്ത്രിമാരും പങ്കെടുക്കുന്ന ചടങ്ങുകളിൽ സൂരക്ഷ വർധിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി കൂടുതൽ പൊലീസിനെ വിന്യസിക്കാനാണ് തീരുമാനം.

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ഇതിനിടെ തിരുവനന്തപുരം നെയ്യാറ്റിൻകരയിൽ മന്ത്രി ഒ ജെ ജനീഷിനെ തടഞ്ഞ സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തുടർസംഭവങ്ങൾ തലസ്ഥാനത്ത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇന്നലെ നെയ്യാറ്റിൻകരയിൽ ജെനീഷിനെ തടഞ്ഞ സംഭവത്തിൽ കോൺഗ്രസ് - ബിജെപി പ്രവർത്തകർ തമ്മിൽ സംഘർഷം ഉടലെടുത്തിരുന്നു. അതിന് പിന്നാലെ ഇന്നലെ ആനാവൂർ കോൺഗ്രസ് ഓഫീസ് തീവച്ച് നശിപ്പിച്ചിരുന്നു.

രാത്രിയിൽ ജില്ലാ കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി ഓഫിസിന് നേരെ നടന്ന കല്ലേറിൽ ഡിസിസി ഓഫീസിൻ്റെ മുൻ വാതിലുകൾ തകർന്നു. ഓഫിസിന് നേരെ ആക്രമണം നടത്തിയത് ബിജെപിയാണെന്ന് ആരോപിച്ച് കോൺഗ്രസ് ജില്ലാ നേതൃത്വം രക്തസാക്ഷി മണ്ഡപത്തിലേക്ക് നടത്തിയ പ്രകടനത്തിൽ സംഘപരിവാർ സംഘടനയായ എൻജിഒ സംഘിൻ്റെ കൊടിമരം പ്രവർത്തകർ നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്‌തു.

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TAGGED:

ESCORT VEHICLE CM DCP TRIVANDRUM
ESCORT VEHICLES FOR VD SATHEESHAN
VD SATHEESHAN
YUVAMORCHA PROTEST AGAINST CM
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