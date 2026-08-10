''തെറ്റായ വാർത്ത പ്രസിദ്ധീകരിച്ചാൽ തിരുത്താതെ കൂടാതെ അസത്യങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നു''; മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വിമർശനം
മുഖ്യമന്ത്രി ആയല്ല, മാറിനിന്ന് നോക്കുന്ന ഒരു പൊതുപ്രവർത്തകനായി മാത്രം നിന്നുകൊണ്ട് സ്നേഹിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മുതിർന്ന മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സങ്കടവും അമർഷവും പങ്കുവയ്ക്കുകയാണെന്നും വിഡി സതീശൻ.
Published : August 10, 2026 at 8:55 PM IST
കൊല്ലം: മുൻകാലത്ത് പൊതുപ്രവർത്തകർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന വ്യക്തിപരമായ ബന്ധം ഇന്നില്ല എന്നത് വളരെ ദൗർഭാഗ്യകരമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി. വ്യക്തിപരമായ ബന്ധം പുലർത്താൻ പൊതുപ്രവർത്തകരും മാധ്യമപ്രവർത്തകരും തയ്യാറാവുന്നില്ല. കേരളത്തിലെ മാധ്യമപ്രവർത്തനം എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു എന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നുവെന്നും വിഡി സതീശൻ. കൊല്ലം കടപ്പാക്കട സ്പോര്ട്സ് ക്ലബ്ബില് സീനിയര് ജേര്ണലിസ്റ്റ് ഫോറം സംസ്ഥാന സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി.
''കേരളത്തിൻ്റെ മാധ്യമപ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഈറ്റില്ലാമാണ് കൊല്ലം. മുൻകാലത്ത് തെറ്റായ വാർത്ത മാധ്യമത്തിൽ വന്നാൽ ഉറപ്പായും പിറ്റേദിവസം ഖേദിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞ് തിരുത്തുമായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്ന് തെറ്റാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും വീണ്ടും ആ വാർത്തയുടെ പിറകെ പോയി കുറെ കൂടി അസത്യങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നു. വാർത്തകൾ കിട്ടാതിരിക്കുമ്പോൾ ആകാശത്തുനിന്ന് ഭസ്മം വരുന്നതുപോലെ ശേഖരിക്കുന്ന ചില വാർത്തകൾ കാണുമ്പോൾ അറിയാതെ ചിരിച്ചു പോകുന്നു,'' എന്നും വിഡി സതീശൻ വിമർശിച്ചു.
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രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളും ഭരണകൂടങ്ങളും എല്ലാകാലത്തും വിമർശനത്തിൻ്റെ പരിധിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ കൂടുതൽ വിമർശിക്കുകയും സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ അതിന് അപ്പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു. മാധ്യമപ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ വിശ്വാസ്യത നഷ്ടപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ചില ചാനലുകളും വാർത്താ മാധ്യമങ്ങളും പുതിയ സംസ്കാരം ഉണ്ടാക്കുന്നു. മുഖ്യധാര മാധ്യമങ്ങളും അതിൻ്റെ പുറകെ പോകുന്ന സങ്കടകരമായ കാഴ്ച കൂടി കാണുന്നുവെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.
മുഖ്യമന്ത്രി ആയല്ല, മാറിനിന്ന് നോക്കുന്ന ഒരു പൊതുപ്രവർത്തകനായി മാത്രം നിന്നുകൊണ്ട് സ്നേഹിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മുതിർന്ന മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സങ്കടവും അമർഷവും പങ്കുവയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. വിമർശിക്കാൻ ഭയം ഉണ്ടായിട്ടല്ല. പക്ഷേ ഇത് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട വിഷയമാണ്. മുതിർന്ന മാധ്യമപ്രവർത്തകർ പുതുതലമുറയിലെ മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്ക് വഴികാട്ടി ആകണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
അതേസമയം പത്രപ്രവര്ത്തക പെന്ഷന് വര്ധിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം പരിഗണിക്കുമെന്നും ഇതിനുവേണ്ടി പെന്ഷന് കമ്മിറ്റി പുനഃസംഘടിപ്പിക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വിഡി സതീശന് പറഞ്ഞു. കമ്മിറ്റിയുടെ റിപ്പോര്ട്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് വര്ധിപ്പിക്കുന്ന തുകയില് തീരുമാനമെടുക്കും. മുതിര്ന്ന മാധ്യമപ്രവര്ത്തകരുടെ ചികിത്സ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനായി പദ്ധതി രൂപീകരിക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.
ഫോറം സംസ്ഥാന പ്രസിഡൻ്റ് അലക്സാണ്ടര് സാം അധ്യക്ഷത വഹിച്ച യോഗത്തിൽ മന്ത്രിമാരായ പി സി വിഷ്ണുനാഥ്, അഡ്വ. ബിന്ദുകൃഷ്ണ, എംഎല്എമാരായ വിഷ്ണുമോഹന്, ബി ബി ഗോപകുമാര്, ജില്ലാപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ആര് ലതാദേവി, കെ പി വിജയകുമാര്, സുരേഷ് എടപ്പാള്, ഡി ജയകൃഷ്ണൻ എന്നിവര് സംസാരിച്ചു. സമ്മേളനം നാളെ സമാപിക്കും.
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